Cultura

Un músico se convierte en el primer brasileño en tener una estrella en Hollywood

La distinción es entregada por su amplia trayectoria en la industria, en la que ha trabajado con múltiples figuras internacionales y ha dejado huella en más de dos mil álbumes, así como en varias bandas sonoras de cine

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Hombre de tez oscura y traje negro sonríe y aplaude, sosteniendo una pandereta plateada. Detrás, un cartel negro y dorado del Paseo de la Fama de Hollywood
Paulinho Da Costa logra la primera estrella en Hollywood para un artista nacido en Brasil, marcando un hito en el Paseo de la Fama

El percusionista Paulinho Da Costa conquistó este miércoles su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y se convirtió en el primer artista nacido en Brasil en cimentar su nombre en el legendario boulevard.

Da Costa, de 77 años, figura en más de dos mil álbumes, entre los que destacan trabajos del legendario productor Quincy Jones, las leyendas del jazz Dizzy Gillespie y Miles Davis, y superestrellas como Sting, Madonna y Michael Jackson, con quien colaboró en hits como “Thriller” y “Bad”, entro otros.

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El músico contribuyó además a las bandas sonoras de películas como El color púrpura, Baile caliente, Fiebre del sábado por la noche, Lluvia púrpura y Parque Jurásico, así como a éxitos de la televisión.

Paulinho Da Costa nació en Río de Janeiro en 1948, y comenzó en la música desde niño. En los años 1970, visitó por primera vez Los Ángeles, ciudad en la que terminaría echando raíces y construyendo su inigualable carrera musical.

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Primer plano de los pies de un hombre con zapatos negros sobre la estrella de Paulinho da Costa en el Paseo de la Fama de Hollywood, sobre una alfombra roja
La estrella de Paulinho Da Costa fue celebrada en presencia de su familia y músicos como Larry Dunn y Ray Parker Jr. en Hollywood

Visiblemente conmovido, y acompañado de su familia, Da Costa se arropó con la bandera verdeamarela de Brasil para celebrar el reconocimiento.

“Trabajé más de 50 años en la industria de la grabación en Hollywood, y en las áreas vecinas de la ciudad. Es una ciudad muy significativa para mí”, dijo Da Costa, quien fue enaltecido en la ceremonia por los músicos Larry Dunn, tecladista de Earth, Wind & Fire, y Ray Parker Jr., autor del éxito Ghostbusters.

Da Costa, que colaboró con más de 800 artistas de diversos géneros como Stevie Wonder, Celine Dion, Gloria Gaynor, Eric Clapton, Bob Dylan y Rod Stewart, dijo para esta nota que “nunca se aprende todo”.

“Uno siempre está aprendiendo, y me gustaría contribuir aún más”, comentó.

Paulinho da Costa sonríe y hace dos pulgares arriba sobre su estrella en el Paseo de la Fama, flanqueado por dos hombres que sostienen una bandera de Brasil
Nacido en Río de Janeiro en 1948, Paulinho Da Costa inició su carrera musical desde la infancia y consolidó su trayectoria en Los Ángeles

“Pero espero que lo que yo hice ayude a la juventud y que escuchen, y agarren un poquito de lo que yo ofrecí, y les ayude en el futuro”, agregó.

Da Costa se dijo “muy emocionado” de ser el primer artista nacido en Brasil en ganar su pedacito de acera en Hollywood. La vedette Carmen Miranda, que creció en Río de Janeiro, también tiene su estrella, sin embargo es oriunda de Portugal.

“Me siento con mucho orgullo de ser el primero en ofrecer esta dádiva, esta cosa maravillosa para nuestro país. Solo puedo agradecer el recibir un reconocimiento de 53 años de trabajo en este mismo local”, expresó.

Fuente: AFP.

Fotos: Frederic J. Brown/ AFP.

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