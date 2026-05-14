Cultura

Regresan las Salas Nacionales de Exposición del Palais de Glace

Desde el 15 de mayo, la Casa Nacional del Bicentenario aloja una muestra que reúne creaciones de todo el país y enfatiza la pluralidad de lenguajes y territorios, promoviendo el intercambio y el reconocimiento de artistas contemporáneos

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Lola Gonzalez - Meret Oppenheim
"Objeto de Meret Oppenheimer", dibujo de Lola González

El 15 de mayo de 2026, el Palais de Glace inaugura Salas Nacionales de Exposición del Palais de Glace, una muestra temporaria que exhibirá al público más de un centenar de obras y que busca reafirmar el carácter federal del espacio.

La apertura se realizará a las 18:30 en el primer piso de la Casa Nacional del Bicentenario e incluirá pinturas, dibujos, fotografías, esculturas y textiles realizados por artistas en actividad de distintas regiones de la Argentina.

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Escultura "La travesía del roble", de Fernando Rosas
Escultura "La travesía del roble", de Fernando Rosas

El objetivo declarado por la institución es recuperar su función histórica como punto de encuentro y referencia para las artes visuales del país, permitiendo que el arte contemporáneo, en múltiples lenguajes y soportes, circule y se visibilice a través de la articulación entre artistas, instituciones y públicos federales.

La muestra ha sido organizada bajo la curaduría de Nahuel Risso y su equipo, quienes han diseñado un recorrido por la pluralidad estética y geográfica de la creación visual argentina, explicaron en un comunicado.

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"Regreso a Sudad", pintura de Nicolás Guardiola
"Regreso a Sudad", pintura de Nicolás Guardiola

Este enfoque no solo fortalece el intercambio artístico, sino que consolida a Salas Nacionales de Exposición como un dispositivo estructural para la federación del arte contemporáneo.

Los artistas en exhibición serán: Carina Amarillo, Gonzalo Arias, Alejandro Boim, Valeria Cannata, Paula Cecchi, Jaki Charrúa, Julián de la Mota, Lola González, Nicolás Guardiola, Santiago Guevara, Dan Hallman, Mario Inchauspe, María Jalil, Claudio Larrea, Felipe Lorea, Pampa Louzao, Iván Manrique, Natalia Martínez, Pablo Noce, Fernando O’Connor, Camila O’Gorman, Federico Parolo, Manuel Pérez del Cerro, Juan Poli, Julia Romano, Fernando Rosas, Gabriel Sainz y Amadeo Zago.

Fotografía de Claudio Larrea
Fotografía de Claudio Larrea

Como ha sido habitual en la historia institucional, el Palais de Glace ha desempeñado desde 1911 un papel central en el desarrollo y la difusión de las artes visuales argentinas. La organización del Salón Nacional de Artes Visuales desde comienzos del siglo XX y la programación de exposiciones temporarias en Buenos Aires y otras localidades evidencian su función de puente entre la producción artística y el reconocimiento público.

Con Salas Nacionales de Exposición, la entidad retoma su compromiso con el reconocimiento histórico y el estímulo a la producción contemporánea, ampliando las posibilidades de exhibición para artistas de todo el territorio y promoviendo la circulación de prácticas y lenguajes actuales, según el equipo curatorial del Palais de Glace.

La inauguración de Salas Nacionales de Exposición del Palais de Glace representa un esfuerzo renovado por profundizar el acceso federal a las plataformas de exhibición, abrir caminos para la diversidad de lenguajes en las artes visuales argentinas y afianzar el diálogo entre territorios, instituciones y públicos en torno al arte contemporáneo.

*Salas Nacionales de Exposición del Palais de Glace se podrá visitar de miércoles a domingos de 15 a 20 h en el primer piso de la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985, CABA), desde el 15 de mayo hasta el 5 de julio de 2026. Entrada gratuita.

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