Cómo será la presencia latinoamericana en el Festival de Cine Sitges

Directores de Brasil, Chile, Argentina, México y República Dominicana presentarán películas en el festival de Sitges, inaugurado con una cinta de Steven Soderbergh

Directores brasileños, chilenos, argentinos, mexicanos y dominicanos presentarán sus películas en el Festival de Cine Fantástico de Sitges, el más prestigioso en su especialidad, que se inaugurará el 3 de octubre en esta localidad española con la proyección de la última película de Steven Soderbergh.

El director del evento, Ángel Sala, anunció este martes que Soderbergh, responsable de filmes como Ocean’s Eleven, viajará hasta la ciudad costera de Cataluña (nordeste de España) para presentar Presence, un relato sobre una familia acechada por una misteriosa presencia.

Interesante doble sesión brasileña

Sala también destacó la “interesante doble sesión” que ofrecerá el cine brasileño. Por un lado, Marco Dutra vuelve a la sección oficial tras hacerlo con su As boas maneiras en 2011; con el crudo retrato de dos recogedores de animales muertos en Bury Your Dead; y por otro, Davi Pretto pondrá a dialogar lo sobrenatural con el western en Continent.

Además, este año, el festival se inspira en los Freaks de la cinta de Tod Browning, y otorgará el Gran Premio Honorífico al actor Geoffrey Rush, el capitán Barbossa de Pirates of the Caribbean.

Una rareza esotérica chilena y los hipopótamos de Escobar

El mexicano Isaac Ezbán, habitual del festival, volverá a estar presente con su nuevo Párvulos: Hijos del apocalipsis, la historia de tres jóvenes que esconden algo muy oscuro en su sótano.

En la misma sección, la dedicada a las nuevas visiones, se proyectará The Hyperboreans, una rareza esotérica chilena de Joaquín Cociña y Cristóbal León.

Pepe, la increíble fábula sobre los hipopótamos de Pablo Escobar a cargo del dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias; los relatos isleños del mexicano Edgar Nito en Un cuento de pescadores y la odisea borgiana del argentino David Bisbano en Dalia y el Libro Rojo completan la presencia latinoamericana en el festival.

Aunque ya se habían dado a conocer algunas películas de la sección oficial, Ángel Sala completó el cartel con títulos como 2073, de Asif Kapadia, una ficción sobre la no ficción del mundo actual, “la película que da más miedo de todas, sin monstruos, pero con un monstruo principal, nosotros”, según apuntó.

Meanwhile on Earth, de Jéremy Clapin, es otro de los títulos que va a competición, igual que lo último de los hermanos Quay, quienes presentarán la oscura Sanatorium Under the Sign of the Hourglass, y Planet B, de la francesa Aude-Lea Rapin, que cuenta con Adèle Exarchopoulos como protagonista.

Aislinn Clarke dará a conocer la inquietante Fréwaka; J.T Mollner invitará al público a “una noche romántica con un asesino en serie” en Strange Darling; la italiana Isabella Torre presentará Basileia; el neozelandés James Aschcroft mostrará un particular geriátrico en The Rule of Jenny Pen, con Geoffrey Rush y John Lithgow.

Como es tradicional en Sitges, no faltarán las películas asiáticas, como Escape from the 21st Century, de Li Yang.

Al festival llegarán también filmes como La sustancia, de Coralie Fargeat, con Demi Moore y Dennis Quaid, y el último de Nicolas Cage, Arcadian, de Benajmin Brewer.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Alejandro García y Evan Agostini/Invision/AP, archivo.