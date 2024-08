120 años de Gombrowicz: 5 libros sobre el hombre que “usó su genio para hacerse sospechoso”

En Małoszyce, Polonia, año 1904, un 4 de agosto, nació Witold Gombrowicz: 120 años ya. Vivió en Argentina entre los años 1939 y 1963, donde produjo la mayor parte de su obra. SU primer libro lo escribió dos años antes de llegar acá: Ferdydurke, novela de culto que fue objeto de una célebre traducción grupal al español.

Durante el exilio argentino prácticamente todo lo demás: El casamiento (teatro, 1948), Trans-Atlántico (novela, 1952), Pornografía (1960) y Cosmos, publicada luego de su regreso a Europa, en 1965. También en Argentina escribió la mayor parte de su monumental Diario (1953-1969), para muchos el mayor de sus logros literarios.

Una parte importante de la crítica dice que es, junto con Joyce y Kafka, uno de los mayores escritores vanguardistas del siglo XX. Murió el 24 de julio de 1969, días antes de cumplir los 65, en Vence, Francia, producto de un infarto agudo de miocardio. A continuación, 5 libros sobre su obra y su vida.

“Gombrowicz, ese hombre me causa problemas”, de Juan Carlos Gómez

Juan Carlos Gómez fue un amigo íntimo de Gombrowicz. Doctor en Ciencias de la Administración, porteño del ‘34, conoció aal autor polaco a los 21 años jugando al ajedrez en el café Rex. Falleció el 2 de diciembre de 2012. Gombrowicz, ese hombre me causa problemas se publicó por Interzona con prólogo de César Aira.

Escribe Aira: “Si la filosofía nació, como suele decirse, de la amistad, este libro de la inteligencia que ahora escribe Goma es un libro de filósofo. Se me ocurre que, en el campo de la fábula, la diferencia entre literatura y filosofía es que en la primera mueren todos salvo uno, que es el que cuenta el cuento; en la segunda sobreviven todos menos uno, que es el tema de otra especie de cuento”.

“Ese muerto, el fantasma en cuestión, es Gombrowicz el poseur, que usó su genio para hacerse sospechoso. Y la sospecha es irreversible, ella también hace real el tiempo: no se vuelve atrás a un mundo de sentido pleno y confiable. No hay más remedio que seguir adelante, y el impulso infinito hace de Goma, que era el no escritor por excelencia, un escritor”, continúa.

“Extranjero en todas partes: los días argentinos de Witold Gombrowicz”, de Mercedes Halfon

Publicado por Ediciones Universidad Diego Portales en 2023, Extranjero en todas partes: los días argentinos de Witold Gombrowicz es la reconstrucción de la larga estadía del autor polaco en estas frías tierras del sur. Comienza en agosto de 1939, cuando llega en un buque a Buenos Aires.

La delegación planea volver: ante la inminente Segunda Guerra Mundial, se les ordena regresar. Pero uno de ellos, cautivado por la ciudad, decide quedarse. En sus 164 páginas, Mercedes Halfon, explora el panorama cultural de la época mientras narra las andanzas de Gombrowicz por cafés, pueblos, librerías y hogares.

“Gombrowicz en Argentina (1939-1963)”, de Rita Gombrowicz

Rita Gombrowicz, última esposa del autor, escribió una gran crónica titulada Gombrowicz en Argentina (1939-1963) realizada durante dos viajes que hizo a la Argentina en la década del 70, ya fallecido su marido, donde tomó testimonios de gran parte de las personas que lo conocieron.

Son seis capítulos ordenados cronológicamente: “La guerra. 1939-1945″, “La traducción de Ferdydurke. 1946-1947″, “Retorno a la literatura y trabajo en el Banco Polaco. 1948-1955″, “Libertad y comienzo de la gloria. 1955-1963″, “Tandil o la mitología de la juventud. 1957-1963″, y “La partida: abril de 1963″.

“Cada uno de los capítulos presenta a quienes estuvieron vinculados en diferentes épocas con el escritor, y el testimonio oral o escrito confiado a la autora o tomado de la correspondencia está precedido de un fragmento del Diario en que está citado y por una breve biografía”, se lee en la web de la editorial El cuenco de plata.

“Incomodar con estilo: el exilio de Gombrowicz en Argentina”, de Nicolás Hochman

¿Cómo Gombrowicz construyó su imagen? De eso se trata Incomodar con estilo: el exilio de Gombrowicz en Argentina, de Nicolás Hochman. Escribe Martín Kohan en el prólogo del libro: “Gombrowicz suscitó, y no deja de suscitar de hecho, una fuerte fascinación con lo que consiguió hacer de sí mismo”.

Hochman analiza la estadía de Witold Gombrowicz en Argentina durante 24 años, abordando los conceptos de exilio, diario personal, y los cruces entre vida y arte de un Gombrowicz que no deja de mentir y de escabullirse y, finalmente, de construirse como uno de los escritores más enigmáticos.

“Gombrowicz como escritor del policial filosófico”, de Guillermo Martínez

¿Puede existir un relato policial sin crimen? O mejor: ¿puede el relato generar el crimen que no existía? Guillermo Martínez analiza dos textos de Witold Gombrowicz y muestra cómo trabaja el polaco con esas hipótesis en algunas de sus mejores historias. La investigación que crea el cadáver y no al revés.