Cultura

Tip de ortografía del día: mercaurante no necesita comillas ni cursiva

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Guardar
Google icon
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

PUBLICIDAD

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

La voz mercaurante , que alude a un supermercado que ofrece servicio de restaurante, está bien formada y no es necesario usarla con comillas o cursiva.

En los medios de comunicación pueden verse frases como estas: «El auge del ‘mercaurante’: la comida preparada gana la batalla del mediodía», «Los ‘mercaurantes’ triunfan en Lugo» o «Los ‘mercaurantes’ le comen terreno a la restauración».

El sustantivo mercaurante es un acrónimo de (super)mercado y restaurante y designa al supermercado que cuenta con una oferta similar a la de un restaurante , normalmente consistente en la venta de platos preparados y la disponibilidad de espacios con mesas, sillas, etc., para su consumo. Como se recoge en el Glosario de términos gramaticales , un acrónimo, además de un tipo específico de sigla, es el resultado de la unión de segmentos de más de una palabra, con lo que se suele buscar una denominación clara de un concepto nuevo , como ocurre en este caso.

Al ser un término apropiadamente formado, resultar transparente y contar con uso, no es necesario escribirlo en cursiva ni entre comillas , aunque su empleo es posible si se considera que le puede resultar novedoso al lector.

Por tanto, en los ejemplos del principio, lo recomendable habría sido prescindir del resalte, aunque su uso es admisible en determinados contextos.

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaRAEFundéuCómo se escribeDudas del españolÚltimas actualizacionesRAE y OrtografíaConsultas de la Lengua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Demi Moore sostuvo que “luchar contra la IA es una batalla perdida”

Durante el Festival de Cannes, la actriz estadounidense invitó a la industria del cine a adaptarse a la llegada de la inteligencia artificial y a buscar nuevas formas de colaboración en vez de resistirse a ella

Demi Moore sostuvo que “luchar contra la IA es una batalla perdida”

La coleccionista Amalia Amoedo adquirió la obra de Matías Duville que representa a la Argentina en la Bienal de Venecia

La filántropa incorporó “Monitor Yin Yang, la instalación realizada con 30 toneladas de sal y carbón en polvo, del Pabellón de Argentina

La coleccionista Amalia Amoedo adquirió la obra de Matías Duville que representa a la Argentina en la Bienal de Venecia

La Noche de las Ideas en el Teatro Colón: filosofía, I.A. y desafíos ecológicos

El 22 y 23 de mayo, una treintena de pensadores de Francia y Argentina protagonizarán debates sobre sociedad y tecnología entre exposiciones sensoriales y discusiones que invitan a mirar el futuro con otros ojos

La Noche de las Ideas en el Teatro Colón: filosofía, I.A. y desafíos ecológicos

Michel Houellebecq, escritor francés: “La cultura me parece una compensación necesaria ligada a la infelicidad de nuestras vidas”

En su novela ‘Plataforma’, el “enfant terrible” de las letras europeas lanza un dardo al corazón de la industria del entretenimiento: el arte como consuelo de la existencia

Michel Houellebecq, escritor francés: “La cultura me parece una compensación necesaria ligada a la infelicidad de nuestras vidas”

Mo Yan, el premio Nobel que se enamoró de la Feria del Libro: “He llegado tarde, voy a tener que volver”

En sus apariciones públicas, el autor chino que llegó por primera vez a Buenos Aires habló de fútbol, tango y por supuesto, de literatura. “Las historias se parecen, lo que cambia son las maneras de contarlas”, dijo

Mo Yan, el premio Nobel que se enamoró de la Feria del Libro: “He llegado tarde, voy a tener que volver”

DEPORTES

La desesperada reacción de los jugadores tras ver la escalofriante fractura que conmocionó al fútbol de Honduras

La desesperada reacción de los jugadores tras ver la escalofriante fractura que conmocionó al fútbol de Honduras

La crisis que atraviesa Thiago Almada en el Atlético Madrid en la previa del Mundial 2026: “Se queda sin crédito”

Carlos Tévez dejó de ser el entrenador de Talleres tras la eliminación ante Belgrano en el clásico de Córdoba

Sorpresa en la selección de Alemania: un histórico campeón podría volver de su retiro para ser titular y disputar su quinto Mundial

River Plate buscará el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia: hora, TV y formaciones

TELESHOW

La foto retro que mostró Wanda Nara entre rumores de romance con Agustín Bernasconi: la similitud con Mauro Icardi

La foto retro que mostró Wanda Nara entre rumores de romance con Agustín Bernasconi: la similitud con Mauro Icardi

La vida de Inés Estévez antes de la fama: “Dormía en Retiro y me duchaba en el teatro”

Los polémicos mensajes que Agustín Bernasconi borró en medio de los rumores de romance con Wanda Nara

La reflexión de José María Muscari sobre el vínculo que tiene empleadas domésticas: “¿Desde cuando es un mérito?”

La propuesta íntima de Yanina y Eduardo que incomodó a Grecia Colmenares en Gran Hermano: “No cuentes nada”

INFOBAE AMÉRICA

Caos en el parlamento de Filipinas: persecución policial a un senador y disparos tras su captura

Caos en el parlamento de Filipinas: persecución policial a un senador y disparos tras su captura

Un estado enfrenta intensas nevadas y vientos extremos que amenazan rutas y zonas turísticas

Habló la masajista uruguaya que puede hundir el indulto a Nicole Minetti en Italia: “Era ella quien elegía a las chicas”

Cómo acceder a sitios bloqueados por dictaduras sin censura: 10 VPN seguras para leer noticias

El corredor de las Flores impulsará el desarrollo económico en la Costa Sur de Guatemala