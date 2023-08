Proponen un cambio histórico para los Premios Pulitzer

Anverso y reverso de la medalla de oro del Premio Pulitzer por Servicio Público, diseñado por Daniel Chester French en 1912 (Imagen: Wikipedia)

Los Premios Pulitzer, que deben su nombre a Joseph Pulitzer, un inmigrante húngaro, se fundaron en 1917 para honrar los logros de las letras estadounidenses en una época en la que Europa se consideraba culturalmente dominante.

Los premios literarios y artísticos han tenido durante mucho tiempo un requisito estricto: Las obras deben ser de “autores estadounidenses”, que los Pulitzer definen como ciudadanos de Estados Unidos. (La excepción es el premio de historia, abierto a cualquier libro sobre Estados Unidos, y los premios de periodismo, abiertos a personas de cualquier nacionalidad).

Es probable que esto cambie pronto. Marjorie Miller, administradora de los premios, explica que el consejo del Pulitzer abordará la cuestión de la ciudadanía en su reunión de mediados de octubre. “Definitivamente, hay consenso en que la ciudadanía es un criterio demasiado restrictivo para determinar la americanidad”, dijo.

Aunque editores y escritores ya habían planteado la cuestión en el pasado, Miller explicó que algunos acontecimientos recientes influyeron en la decisión del jurado de incluir la ciudadanía en su orden del día. Los miembros del jurado del premio de memorias o autobiografía, concedido por primera vez este año (a Stay True, de Hua Hsu), señalaron que durante sus deliberaciones para elegir tres finalistas, el requisito de la ciudadanía les pareció demasiado restrictivo. Miller también citó una carta abierta publicada en LitHub en agosto, en la que se pedía a los Pulitzer que reconocieran la literatura de los no ciudadanos.

Hua Hsu (Donald Bowers/Getty Images for The New Yorker)

Ingrid Rojas Contreras, cuyas memorias El hombre que podía mover las nubes fueron finalistas del Pulitzer, dijo que escribió la carta después de enterarse de la norma de la ciudadanía en un artículo de opinión del poeta Javier Zamora en Los Angeles Times. “Después de leer el artículo de Javier, pensé en los muchos libros que amo escritos por escritores indocumentados, imaginé todos los libros que están por venir, y me dolió que estos libros no fueran y no pudieran ser considerados para el premio”, escribió en una entrevista por correo electrónico.

“Sé casi con más del 100 por cien de certeza que la inmigración es uno de los grandes temas de este siglo”, dijo Zamora, señalando la preferencia declarada en algunas categorías del Pulitzer por obras “que traten de la vida estadounidense”. Y añadió: “Fui desplazado a causa de la política estadounidense en mi país. Y ahora que estoy aquí y escribo en inglés -creo que a estas alturas sé más palabras en inglés que en español-, ¿se siguen agarrando a un certificado de nacimiento, o a la ciudadanía, a la que optaré dentro de un año? No tiene sentido”.

El escritor y traductor Francisco Cantú, uno de los firmantes de la carta, dijo: “De hecho, creo que casi se podría hacer el argumento inverso: que para entender realmente a Estados Unidos, hay que entender lo que significa estar al otro lado de esa línea de ciudadanía. Lo que significa luchar por el reconocimiento, lo que significa que te nieguen sistemáticamente esa americanidad, es una parte enorme de lo que es Estados Unidos y de lo que significa ser estadounidense”.

Los Pulitzer se suman a una serie de instituciones que se han debatido recientemente sobre la conveniencia y el modo de modificar las definiciones de la literatura nacional. El Premio Booker, fundado originalmente como la respuesta británica al Prix Goncourt francés, se abrió a los estadounidenses en 2014 y suscitó reacciones inmediatas, como la preocupación de que el Booker perdiera su carácter distintivo. Desde entonces, no han cesado los llamamientos para que se modifiquen las normas, sobre todo porque, en algunos de los últimos años, los estadounidenses han ocupado hasta la mitad de la lista final.

Hernán Díaz, nacido en Argentina, pero radicado en EE.UU, ganador del Premio Pulitzer de Ficción

Mientras tanto, en Estados Unidos, la Academia de Poetas Estadounidenses y la Fundación de Poesía ampliaron en 2015 la elegibilidad para sus premios a fin de incluir a los inmigrantes con estatus legal temporal, a raíz de una petición del grupo Undocupoets. Los Premios Nacionales del Libro flexibilizaron su antiguo requisito de ciudadanía estadounidense en 2018, cuando añadieron un proceso de petición para que los editores certificaran que un autor había vivido en Estados Unidos durante al menos una década y se consideraba “un inmigrante estadounidense que está actual y activamente comprometido en la búsqueda de la ciudadanía” o era “legalmente incapaz de seguir los caminos tradicionales hacia la ciudadanía.” Ese mismo año, el Premio PEN/Faulkner suprimió el requisito de la ciudadanía y se abrió a los residentes permanentes estadounidenses.

La junta del Pulitzer se está fijando en esos y otros premios para decidir cómo articular su nueva norma para la autoría estadounidense.

“Lo que estamos haciendo ahora es tratar de encontrar el lenguaje que queremos utilizar para definirlo”, dijo Miller. “Encontraremos un nuevo lenguaje y esperamos que funcione, y si no funciona, lo cambiaremos de nuevo”. Pero “definitivamente queremos que siga siendo un premio estadounidense”, dijo - lo que para los libros significa “definitivamente queremos que se publique en inglés en Estados Unidos”.

José Antonio Vargas, fundador del grupo de defensa Define American, y cuya firma en la carta abierta recuerda el Pulitzer que ganó como parte de un equipo del Washington Post que cubrió los tiroteos de Virginia Tech en 2007, dijo: “Creo que la decisión de cambiar su política, si eso es lo que deciden hacer, tendrá tremendas consecuencias, no sólo a nivel nacional sino también a nivel local.” El ajuste de cuentas institucional es importante en sí mismo, dijo: “Para mí, ese es inequívocamente el primer paso. Ahora todas las organizaciones tienen que examinar: ‘¿Por qué son estos nuestros criterios otra vez?”.

Las ambiciones de Zamora van más allá de un premio: “No se trata sólo del Pulitzer”, afirma. Y tampoco le preocupan sólo los inmigrantes documentados en Estados Unidos: “Lo que pretendo es que incluso alguien sin papeles, un indocumentado que haya escrito un libro, que hay muchos, pueda ser considerado junto a sus compañeros”.

Fuente: The Washington Post

