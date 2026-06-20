Costa Rica

El papa León XIV designa como obispo en Costa Rica a Elímar Carvajal, quien se convierte en el prelado más joven

La Santa Sede informó que el sacerdote de 50 años asumirá la diócesis tras la aceptación de la dimisión de Óscar Fernández, quien dejó el puesto al cumplir 75 años de vida y luego de 23 años en el cargo.

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Elímar Gerardo Carvajal Durán fue nombrado como nuevo obispo de Puntarenas tras la renuncia de Óscar Gerardo Fernández Guillén./ (ACI Prensa)
Elímar Gerardo Carvajal Durán fue nombrado como nuevo obispo de Puntarenas tras la renuncia de Óscar Gerardo Fernández Guillén./ (ACI Prensa)

El papa León XIV designó a Elímar Gerardo Carvajal Durán como el nuevo obispo de Puntarenas, convirtiéndolo a sus 50 años en el prelado más joven de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, según informó ACI Prensa. La decisión, anunciada oficialmente por la Santa Sede, responde a la aceptación de la renuncia de Óscar Gerardo Fernández Guillén, quien desempeñó el cargo durante 23 años y presentó su dimisión al sobrepasar la edad canónica de jubilación establecida en 75 años.

La llegada de Carvajal Durán al episcopado de Puntarenas marca un cambio generacional en el liderazgo eclesiástico costarricense. Nacido en 1976 en Grecia, Alajuela, fue ordenado sacerdote en 2003 y hasta ahora ejercía como vicario general para la pastoral en la diócesis de Alajuela, según detalló La Nación de Costa Rica.

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Su formación académica abarca un bachillerato en Filosofía y Teología por la Universidad Católica de Costa Rica, una licenciatura en Ciencias del Matrimonio y la Familia obtenida en Valencia, España, y un diploma en Planificación Pastoral Participativa por el Centro de Formación Cebitepal del CELAM.

El ADN CELAM, noticiero oficial del Consejo Episcopal Latinoamericano, indicó que el nombramiento fue celebrado por la Conferencia Episcopal de Costa Rica, que invitó a los fieles a orar por el nuevo obispo y agradeció la confianza del pontífice. Según el comunicado oficial, la fecha de la toma de posesión canónica será comunicada próximamente a través de los canales institucionales de la Iglesia católica.

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Elímar Gerardo Carvajal Durán se convirtió a los 50 años en el obispo más joven de la Conferencia Episcopal de Costa Rica./ (La Teja.cr)
Elímar Gerardo Carvajal Durán se convirtió a los 50 años en el obispo más joven de la Conferencia Episcopal de Costa Rica./ (La Teja.cr)

A lo largo de más de dos décadas de ministerio, Carvajal Durán ha ocupado diversos cargos pastorales en parroquias de Grecia, Orotina y Alajuela, y ha formado parte de organismos diocesanos como el consejo de consultores y los equipos de formación eclesial. Desde 2022, coordinaba la acción pastoral diocesana y participaba activamente en la estructura de gobierno eclesial, de acuerdo con ACI Prensa.

La designación de un obispo de 50 años ha sido interpretada como un signo de renovación para la Iglesia católica costarricense. En declaraciones recogidas por La Teja, el nombramiento representa un motivo de orgullo para la comunidad de Grecia y un mensaje de esperanza para los fieles de Puntarenas, quienes esperan una etapa de dinamismo pastoral y compromiso social bajo la guía de Carvajal.

El obispo saliente, Óscar Gerardo Fernández Guillén, deja un legado de 23 años al frente de la diócesis de Puntarenas. La Conferencia Episcopal reconoció su servicio constante y encomendó el futuro de la jurisdicción a la protección de Nuestra Señora del Carmen, patrona de la diócesis. Fernández Guillén, nacido en 1948, asumió el cargo en 2001 y se caracterizó por una gestión orientada al trabajo social y la cercanía con las comunidades costeras.

El catolicismo en Costa Rica

Costa Rica cuenta con una población mayoritariamente católica. Datos del Anuario Pontificio y del Instituto Nacional de Estadística (INEC) estiman que cerca del 52% de los costarricenses se identifican como católicos en la actualidad, lo que representa aproximadamente 2,7 millones de personas. El país se divide en ocho diócesis y una arquidiócesis, con una estructura eclesial consolidada que incluye más de 600 parroquias y una fuerte presencia en los ámbitos educativo y social.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica celebró el nombramiento del nuevo obispo de Puntarenas y anunció que la fecha de la toma de posesión canónica se comunicará próximamente./ (LaTeja.cr)
La Conferencia Episcopal de Costa Rica celebró el nombramiento del nuevo obispo de Puntarenas y anunció que la fecha de la toma de posesión canónica se comunicará próximamente./ (LaTeja.cr)

La Iglesia católica costarricense mantiene un papel relevante en la vida pública y en el acompañamiento de procesos sociales, educativos y comunitarios. El nombramiento de un nuevo obispo para la diócesis de Puntarenas subraya la importancia de la renovación en la jerarquía eclesiástica, en un contexto donde las demandas pastorales y los desafíos sociales exigen liderazgo y capacidad de diálogo.

El anuncio de la Santa Sede ha generado expectativas entre los fieles de Puntarenas y de todo el país, quienes aguardan la comunicación oficial sobre la ceremonia de toma de posesión de Elímar Gerardo Carvajal Durán. Desde la Conferencia Episcopal, el llamado principal ha sido a la oración y al acompañamiento espiritual, confiando el nuevo ministerio a la protección de la patrona local y al compromiso de toda la comunidad católica.

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