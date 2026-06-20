La nueva entrega de ‘Toy Story’ pone a sus juguetes frente al enemigo más difícil de la saga: una pantalla

"Toy Story 5″: las máquinas han venido por los niños (Disney Pixar)

Todos han vuelto en Toy Story 5, la más reciente –y lejos de ser la mejor– aventura de Pixar sobre un colectivo de juguetes infantiles. Está Woody, por supuesto, el vaquero de rostro alargado y miembros flexibles al que Tom Hanks ha dado voz desde tiempos inmemoriales, es decir, desde 1995, cuando se estrenó la primera película de la serie. En aquel entonces, Woody era el rey bondadoso de su ámbito, un mundo encantado en el que los juguetes cobran vida y pueden caminar y hablar cuando los humanos no están presentes. Como los demás habitantes, Woody entonces pertenecía a Andy, un niño dulce que rompió corazones —en la pantalla y fuera de ella— mientras crecía y empezaba a dejar de lado sus supuestas cosas infantiles.

Al final de la cuarta película, Andy era un recuerdo cada vez más distante, Woody estaba en libertad —habiendo asumido la identidad de un “juguete perdido”— y el resto de los juguetes prefabricados estaba en casa con otra niña, Bonnie. Ahora con la voz de Scarlett Spears, Bonnie es el aparente centro de esta nueva película, aunque, como en el pasado, la historia se centra más en sus juguetes, su sentido del propósito y cómo navegan la vida en casa y el mundo más amplio. Al igual que los propios niños, los juguetes deben lidiar con miedos y amenazas existenciales mediante la prueba y error, y aunque parecen casi indestructibles, el tiempo les ha pasado factura, como era de esperarse.

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Eso es ciertamente cierto para Woody, quien entra en la habitación de Bonnie para un complicado reencuentro con sus amigos, incluyendo a su mejor amigo, Buzz Lightyear (Tim Allen), una bombilla poco brillante con un casco de burbuja. Desde fuera, Woody parece más o menos igual pese al pañuelo que cuelga sobre su cuerpo como si fuera un poncho. Es un aspecto que evoca al pistolero El hombre sin nombre de Clint Eastwood en los westerns de Sergio Leone, una alusión que parece más dirigida a los cinéfilos que a la mayoría de los adultos comunes. Todos los públicos también podrán reírse de la prominente barriga de Woody y de su calva, consecuencia de tantas veces que se ha quitado el sombrero. El tiempo, una vez más, está al orden del día en Toy Story 5, aunque de formas que el equipo detrás de cámaras nunca logra manejar de manera plenamente satisfactoria.

En esta última entrega de la popular franquicia, Woody y Buzz Lightyear están de regreso y deben enfrentarse al hipnotizante nuevo juguete de Bonnie

El director Andrew Stanton (cuyos créditos incluyen Wall-E) ha participado en la realización de todas las películas de la serie y aquí, junto a la codirectora Kenna Harris, ha ideado una historia que una vez más revisita grandes interrogantes. Superficialmente alegre, esta es una película sobre una niña imaginativa y sumamente tímida que anhela la amistad humana. Trata sobre la soledad y el deseo de pertenecer. También aborda algunos de los temas complejos —el juego, la individualidad, la obsolescencia, el consumismo— que esta serie ha tratado tanto de manera superficial como emotiva desde sus inicios. Uno de los temas más inquietantemente actuales es cómo las personas mantienen su humanidad en la era del tecnocapitalismo, incluso cuando este reduce a los individuos a datos explotables comercialmente.

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En otras palabras, Bonnie recibe una tableta. Llamada Lilypad, es un dispositivo mono (con la voz de Greta Lee), al menos por fuera, con un bisel verde coronado por una sonrisa y dos ojos alocados. Luce como si una rana se hubiera tragado un iPad o quizá al revés, y aunque suena tan inquietante como su autoritaria exigencia (“¡Vamos a jugar!”), Bonnie pronto queda tan zombificada por su pantalla como los demás niños de la ciudad, con el rostro bañado en una extraña luz azul-blanca. Las máquinas han venido por los niños, lo que sacude la vida de los juguetes de Bonnie, incluyendo su favorita, Jessie (Joan Cusack), una vaquera. Al igual que Woody, Jessie tiene una cuerda para tirar y parece haber sido fabricada cuando los cineastas eran niños (o mayores); como él, también es muy capaz de acudir al rescate.

Jessie, con la voz de Joan Cusack, en una escena de "Toy Story 5" (Pixar-Disney via AP)

El elenco aporta energía y patetismo a sus palabras; uno de los aspectos realmente conmovedores de esta película es que, aunque el tiempo apenas ha marcado físicamente a los juguetes en todos estos años, se percibe su paso en las voces de los actores, especialmente Hanks y Allen. La actuación vocal de Cusack, con ese toque de Chicago y dicción marcada, también es un deleite y brilla incluso cuando el diálogo no lo hace. Bonnie es un personaje simpático, pero los realizadores parecen interesarse solo de manera marginal en ella, y eso se nota. No es de extrañar que las secuencias más vivas, tanto emocional como visualmente, involucren a Jessie, ya sea en algunos flashbacks o en llamativas sesiones de juego animadas que parecen dibujadas a mano con pastel.

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Hay un límite hasta donde los cineastas —que trabajan, después de todo, en un estudio célebre por su innovación tecnológica— pueden llevar esta historia. Así que, como era de esperarse, simplemente dejan de intentarlo y en cambio evitan los temas más espinosos mientras dedican demasiado tiempo a otro romance aburrido de Pixar. Más positivamente, Stanton y su equipo introducen a algunos nuevos personajes, incluyendo a una valiente niña, Blaze (Mykal-Michelle Harris), que tiene un halo de cabello rizado y sus propios juguetes, incluyendo una figura de acción con lo que parece ser un tutú rosa. Blaze aporta un bienvenido entusiasmo a la trama, que, a pesar de algunos movimientos espectaculares, nunca llega a despegar. Es una película correcta, bonita y divertida, pero si nadie parece ponerle el corazón, quizá ha llegado la hora de dejar paso a otros juguetes.

Fuente: The New York Times