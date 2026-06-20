La nueva ‘Cape Fear’ trae al presente al villano Max Cady con TikTok, drones y vigilancia geolocalizada

Javier Bardem interpreta a Max Cady en la nueva versión de Cape Fear para Apple TV

Si alguna vez ha existido un villano aterrador en la pantalla, ese debe ser Max Cady. Es el sádico y desequilibrado exconvicto de Cabo de miedo, empeñado en vengarse del abogado que lo envió a prisión. Robert Mitchum lo interpretó en 1962 y Robert De Niro lo encarnó en un escalofriante remake de 1991. Ahora es el turno de Javier Bardem de calzarse los amenazantes zapatos del asesino a sangre fría en una versión para Apple TV, cuyos cuatro primeros capítulos ya fueron estrenados (próximo estreno, el viernes 26).

“Es un gran clásico del thriller, pero cada versión hasta ahora es diferente de una forma que refleja su época”, dice el showrunner Nick Antosca. “Quería hacer una nueva versión que honrara a los clásicos que amo, pero que también fuera una pesadilla para hoy”. La serie de 10 episodios está protagonizada por Amy Adams y Patrick Wilson como abogados acomodados en Savannah, Georgia, cuya familia se ve trastornada por la búsqueda de venganza de Bardem.

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Exonerado tras pasar 17 años en prisión por el asesinato de su esposa embarazada, Cady se infiltra en la vida de la pareja y en las de su hija e hijo. “Ustedes merecen una buena vida. Yo tenía una buena vida”, les dice de forma amenazante. Cada miembro de la familia guarda un secreto muy explotable.

Javier Bardem, el nuevo villano de ‘Cape Fear’

El American Film Institute sitúa a Max Cady entre los 50 mejores villanos de todos los tiempos, por encima del Conde Drácula, Freddy Krueger y Travis Bickle de Taxi Driver, otra pesadilla de De Niro. “Este es un hombre que lo ha perdido todo y, hasta ahora, no tiene nada más que perder”, dice el actor español Javier Bardem. “Tiene todo el tiempo del mundo para disfrutar de la venganza. Parece no importarle ningún tipo de aprobación externa. Así que está desatado”.

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Amy Adams y Patrick Wilson encarnan a una pareja de abogados de Savannah cuya familia queda bajo la amenaza de Max Cady

Esta nueva versión contó con la bendición de Martin Scorsese, quien dirigió Cape Fear en 1991 y es productor ejecutivo de la serie de Apple TV junto a Steven Spielberg. “Fue muy generoso y alentador, y decía cosas como: ‘Intenta esto. Intenta aquello. No tengas miedo de volverte loco’”, comenta Nick Antosca sobre el aporte de Scorsese.

Antosca mira hacia adelante y hacia atrás, situando su Cape Fear en 2026 —con TikTok, podcast de crímenes reales, microdosificación— pero apoyándose en la música temática, instantáneamente reconocible, de la película de 1962 compuesta por Bernard Herrmann y la versión de 1991 por Elmer Bernstein. Incluso hay uno o dos cameos de un miembro del elenco de 1991. “A veces pensamos en la serie como una especie de remix de pesadilla”, dice Antosca. “Cuando hago una adaptación, quiero que se sienta como si hubieras visto el original y luego te hubieras ido a dormir, y ahí tuvieras una pesadilla sobre ello. Así que hay cosas nuevas e inesperadas que se suman. Se conserva la energía visceral del original, pero tal vez las cosas están en distinto orden o contexto y se ven bajo una nueva luz. Así que nos divertimos con eso”.

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Por tanto, los fanáticos verán de nuevo escenas clave de la película de 1991 —como la seducción psicológica de la hija, o Max Cady haciendo flexiones en el gimnasio de la prisión mostrando sus tatuajes, o comportándose mal en una sala de cine—, pero hechas de forma diferente. “También queríamos captar, aunque no copiar exactamente, parte de la energía febril que Scorsese aportó en lo cinematográfico. Así que hay muchos movimientos de cámara y trabajo de cámara dinámico, y realmente nos permitimos volvernos un poco locos cuando la acción se intensifica”.

Max Cady regresa exonerado tras 17 años en prisión por el asesinato de su esposa embarazada y busca venganza contra la familia

‘Cape Fear’ en 2026

Es una franquicia que se niega a morir, por así decirlo, con dos películas y una serie de televisión, sin mencionar que fue parodiada en Los Simpson —el episodio “Cape Feare” es un clásico— y en Padre de familia.

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Unas diez horas de trama le dieron a Antosca la oportunidad de aumentar poco a poco la tensión sobre la familia, a diferencia de las películas, que son como trenes desbocados de terror de dos horas. “Quise contener un poco el aspecto más brutal y explorar la paranoia creciente y el sentido de devastación de una familia siendo destruida poco a poco”, dice el productor. “Eso, para mí, es lo más aterrador”.

Patrick Wilson, que interpreta a un padre que lucha por mantener la conexión con sus hijos adolescentes rebeldes y su esposa que se está desmoronando, mientras también combate sus propios demonios, dice que el mayor tiempo de duración significa una experiencia más profunda. “Tu familia en crisis —eso es realmente, creo, algo completamente universal. Y ese es el beneficio de tener 10 episodios para contarlo, sumar otros personajes y líneas argumentales, y ver la propia historia de los hijos”, señala.

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Situarla en 2026 también le dio a los creadores muchas formas para que Max Cady infiltrara a sus presas de maneras que no podía décadas atrás: teléfonos inteligentes clonados, drones, inteligencia artificial y vigilancia de alta tecnología. “Max utiliza la vigilancia de manera mucho más técnica y mucho más invasiva”, dice Amy Adams. “Pero esa sensación de ser observado, creo que es un terror muy atemporal”.

Fuente: AP