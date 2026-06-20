El Salvador es una garantía de seguridad en la región, según canciller de Italia

El gobierno italiano expresó su interés en compartir experiencias con El Salvador en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La más reciente reunión de alto nivel entre la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, y el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani, marcó un nuevo impulso en la relación de ambos países. En el encuentro, celebrado en el marco de la conmemoración de los 165 años de vínculos diplomáticos, Tajani afirmó: “El Salvador es una garantía de seguridad en la región”, según informó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.

La canciller salvadoreña y el ministro italiano abordaron temas estratégicos para el desarrollo bilateral, reafirmando, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el excelente estado de las relaciones entre ambas naciones y la voluntad de profundizar la cooperación en áreas clave. Las partes coincidieron en la necesidad de aprovechar plenamente el potencial existente en materia económica y de inversión, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para el crecimiento y el desarrollo conjunto.

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La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, y el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, sostuvieron una reunión bilateral. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

Durante la reunión, Tajani enfatizó que El Salvador se ha consolidado como un país seguro y estable, condiciones que fortalecen la confianza mutua y favorecen el clima de negocios e inversión extranjera. El funcionario italiano calificó la estrategia impulsada por el Gobierno salvadoreño para combatir la delincuencia como un referente innovador en la región, al tiempo que expresó el interés de Italia en compartir conocimientos y experiencias en el combate al narcotráfico y al blanqueo de capitales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador aseguró que ambas naciones prevén fortalecer las capacidades institucionales y consolidar entornos más seguros para sus ciudadanos.

Futura cooperación entre El Salvador e Italia

La agenda económica ocupó un lugar central en las conversaciones. Las autoridades anunciaron el interés de organizar un foro empresarial entre Italia y El Salvador, con la finalidad de acercar a inversionistas, empresarios e instituciones de los dos países y fomentar el comercio y la inversión. Tajani identificó sectores estratégicos para la cooperación futura, entre ellos energía, turismo y transporte, ámbitos en los que Italia busca seguir estrechando la colaboración con El Salvador.

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Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, afirmó que El Salvador es una garantía de seguridad en la región. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El Ministerio de Relaciones Exteriores remarcó que este acercamiento refuerza la hoja de ruta destinada a ampliar los intercambios económicos, fortalecer la cooperación técnica y consolidar una alianza estratégica con visión de futuro. Además, ambas delegaciones subrayaron la importancia de mantener el diálogo político y diplomático como base para la construcción de nuevas oportunidades de cooperación.

El aniversario de los 165 años de relaciones diplomáticas entre El Salvador e Italia sirvió como telón de fondo para el encuentro, poniendo de relieve una trayectoria histórica caracterizada por la amistad, el respeto mutuo y la voluntad compartida de avanzar hacia una cooperación más profunda.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador indicó que este tipo de encuentros son fundamentales para proyectar una imagen positiva del país ante actores internacionales y para consolidar alianzas que contribuyan al bienestar de la población.

“La reunión confirma el buen estado de las relaciones entre El Salvador e Italia y establece un plan para aumentar los intercambios económicos, reforzar la cooperación técnica y construir una alianza estratégica con proyección a largo plazo”, apuntó la institución.