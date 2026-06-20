“Tu nombre seguirá vivo en tus libros y tus películas”: emotiva despedida a Marjane Satrapi en París

Cientos de personas y figuras del cine despidieron en París a Marjane Satrapi, fallecida el 4 de junio de 2026 a los 56 años (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Tu nombre seguirá vivo”. Cientos de personas y personalidades del cine, como Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni y Golshifteh Farahani, rindieron el viernes en París un conmovedor homenaje a la artista francoiraní Marjane Satrapi, fallecida el 4 de junio a los 56 años.

Catherine Deneuve y Chiara Mastroianni prestaron su voz en Persépolis (2007), la adaptación a la gran pantalla de la novela gráfica que hizo mundialmente conocida a Satrapi. La actriz Golshifteh Farahani, también francoiraní, estaba entre los presentes, en la ceremonia organizada en el cementerio parisino de Père-Lachaise.

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Una salva de aplausos acompañó al féretro, con muchas flores, cuando fue trasladado al interior del recinto. Frente al edificio del crematorio, había dos pantallas y dos ramos de rosas. En varios discursos, amigos y familiares hicieron honor al inmenso amor que Satrapi sentía por su marido, Mattias Ripa, y su dolor por su fallecimiento el 8 de abril de 2025. El más emotivo fue el de su madre, Tajolmolook Satrapi, que se expresaba en persa y estaba acompañada por una intérprete, y en el que recordó el “alma excepcional” de su hija.

“Su mayor obra fue su corazón (...) y en el corazón de ese corazón estaba Mattias”, dijo, recordando que algo se había “roto” y “nunca se reparó” en su hija desde la muerte de su marido. “Tu nombre seguirá vivo en tus libros, tus películas, tus dibujos, tus pinturas, tu música y, más importante que todo, en el corazón de las personas que te amaban”, concluyó entre aplausos.

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Tras la proyección de varias fotos con la canción “Big Jet Plane” de Angus and Julia Stone, el coche fúnebre salió del cementerio entre gritos de personas que coreaban “Mujer, vida, libertad”, con el brazo en alto y un ejemplar de Persépolis en la mano.

El legado de Marjane Satrapi unió exilio, memoria y resistencia, y cuestionó tanto la represión iraní como la hipocresía occidental (Foto: archivo EFE/Claudio Onorati)

Quién fue Marjane Satrapi

Marjane Satrapi, nacida en Rasht, Irán, en 1969, construyó una obra que redefinió los límites del cómic autobiográfico y la narrativa política. Su novela gráfica Persepolis, publicada en cuatro volúmenes en Francia entre 2000 y 2003, relata su infancia en Teherán durante la Revolución Islámica y su adolescencia en Europa. Con un estilo visual en blanco y negro de aparente sencillez, pero de gran fuerza expresiva, la obra ofreció al mundo un retrato íntimo y complejo de Irán que desafió los estereotipos dominantes. Persepolis ganó el Premio Coup de Coeur en el Festival Internacional de Cómics de Angoulême, figuró en la lista de los 100 mejores libros del siglo XXI de The Guardian y fue traducida a decenas de idiomas.

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Su trabajo no se limitó al cómic. En 2007, coescribió y codirigió junto a Vincent Paronnaud la adaptación animada de Persepolis, que se estrenó en el Festival de Cannes y ganó el Premio Especial del Jurado. La película fue nominada al Óscar a la Mejor Película Animada, lo que convirtió a Satrapi en la primera mujer nominada en esa categoría. Continuó en el cine con Chicken with Plums (2011), la comedia negra The Voices (2014) y el biopic Radioactive (2019), sobre la vida de Marie Curie. En 2024 coordinó Woman, Life, Freedom, novela gráfica colectiva sobre el movimiento iraní surgido tras la muerte de Mahsa Amini, en la que participaron más de veinte artistas y escritores.

El legado de Satrapi —fallecida en París el 4 de junio de 2026, a los 56 años— reside en haber convertido el exilio, la memoria y la resistencia en un lenguaje universal. Su obra no buscó hablar en nombre de Irán, sino traducir la experiencia de vivir entre mundos con honestidad y sin concesiones. Fue una voz que cuestionó tanto la represión del régimen iraní como la hipocresía occidental, y que rechazó en sus últimos años la Legión de Honor francesa precisamente por ese compromiso. Generaciones de lectores y de exiliados encontraron en sus páginas un vocabulario más preciso para entender la identidad, la libertad y lo que significa permanecer humano en la diáspora.

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Con información de: AFP