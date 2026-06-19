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El director de ‘Obsession’ cierra un acuerdo histórico con Universal: de hacer una película de 750.000 dólares a una de ocho dígitos

Curry Barker ya está preparando su siguiente trabajo después del éxito de su ópera prima, que se estrena en España el 26 de junio

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Tráiler oficial de 'Obsession', dirigida por Curry Baker.

El director Curry Barker ha cerrado un acuerdo con Universal y Blumhouse para hacer su tercera película, un proyecto original de terror que consolidará la relación del cineasta tras el impacto comercial de Obsession, convertida en el mayor éxito histórico de Focus Features que lleva camino de superar los 300 millones de dólares en la taquilla mundial.

El acuerdo sitúa a Curry Barker como guionista, director y productor de su tercer largometraje y se ha cerrado por una cifra de ocho dígitos. La película nacerá de una idea original presentada por el propio cineasta a la cúpula de Universal y tendrá distribución mundial a cargo de Universal Film Group.

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La operación mantiene al director dentro del ecosistema de Universal después de que Obsession se distribuyera a través de Focus Features, sello del grupo, y de que su segunda película, Anything But Ghosts, ya esté rodada y siga vinculada a esa misma estructura industrial. Ese filme se encuentra en ‘posproducción’ para Blumhouse Atomic Monster y Focus Features.

Un proyecto de continuidad con su estilo de terror

Barker ha enmarcado el nuevo proyecto como una continuidad natural de esa alianza. “Esta película es algo que llevaba tiempo queriendo hacer, y estoy encantado de volver a asociarme con Blumhouse Atomic Monster y Universal Film Group para ello”, ha dicho el director.

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Los detalles argumentales se mantienen en secreto. Variety precisa que la película parte de una idea original surgida de un pitch de Barker, mientras The Hollywood Reporter añade que Universal adquirió el proyecto a partir de esa presentación a sus principales ejecutivos.

'Obsession', de Curry Barker, convertida en un fenómeno viral
'Obsession', de Curry Barker, convertida en un fenómeno viral

La producción volverá a reunir a varios de los socios habituales del director. Además de Blumhouse Atomic Monster, participarán Spooky Pictures, la compañía de Roy Lee y Steven Schneider, y Divide/Conquer, el sello de Adam Hendricks y Greg Gilreath.

La relación entre esas productoras y Barker no empieza ahora. Blumhouse Atomic Monster, Spooky Pictures y Divide/Conquer ya se habían sumado a Anything But Ghosts antes incluso del estreno de Obsession en Toronto, y más tarde Blumhouse Atomic Monster se incorporó a Obsession como productor ejecutivo.

El director que ha conectado con el público

La valoración interna dentro de NBCUniversal la ha expresado la presidenta de entretenimiento Donna Langley. “Curry Barker tiene una capacidad excepcional para conectar con el zeitgeist cultural, combinando un instinto innato para detectar lo que quiere ahora el público, unido a una extraordinaria destreza cinematográfica”, ha dicho Langley a The Hollywood Reporter.

La dimensión del movimiento empresarial se entiende por el rendimiento de Obsession. La película se estrenó el 15 de mayo en Estados Unidos, costó solo 750.000 dólares y encadena cuatro fines de semana consecutivos por encima de su apertura, que fue de 17,2 millones de dólares.

Así, Obsession ya es la película más taquillera de la historia de Focus Features y el filme se ha convertido en un fenómeno cultural y que incluso empieza a generar conversación de cara a los Oscar.

Michael Jonston en 'Obsession', de Curry Barker
Michael Jonston en 'Obsession', de Curry Barker

James Wan y Jason Blum, socios de Blumhouse Atomic Monster, han vinculado el nuevo proyecto a esa respuesta del público. “Con Obsession, Curry hizo lo que solo un puñado de cineastas consigue en una generación: crear algo completamente original que conectó con una audiencia masiva”, han afirmado en una declaración conjunta.

El siguiente título de Barker antes de esta tercera película será Anything But Ghosts, que dirige, protagoniza y ha coescrito con Cooper Tomlinson, quien también actúa en la cinta. El reparto incluye a Aaron Paul y Bryce Dallas Howard en una historia sobre dos falsos investigadores paranormales obligados a enfrentarse a fantasmas reales y a las mentiras sobre las que sostienen su negocio.

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