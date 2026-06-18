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La reflexión de León Tolstói para “aliviar la condición de los trabajadores”: “Todo el mundo piensa en cambiar a la humanidad, y nadie piensa en cambiarse a sí mismo”

El autor de ‘Guerra y paz’ y ‘Ana Karenina’ escribió sobre la necesidad de una revolución moral en un texto publicado en 1900

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Leon Tolstoi
Leon Tolstoi

La noche del 28 de octubre de 1910, uno de los escritores más famosos del mundo hizo las maletas y abandonó su casa. Tenía 82 años, era admirado en toda Europa y había escrito algunas de las novelas más importantes de la historia. Sin embargo, León Tolstói (1828-1910) decidió marcharse de Yasnaia Poliana, la finca familiar la que creció porque sentía que su vida se había vuelto demasiado cómoda y contradictoria con las ideas que defendía. Durante el viaje enfermó de neumonía y murió pocos días después en una pequeña estación de tren llamada Astápovo.

Tolstói estaba convencido de que los grandes cambios sociales solo podían comenzar con una transformación individual. Una idea que expresó de forma memorable en una frase que sigue citándose más de un siglo después: “Todo el mundo piensa en cambiar a la humanidad, y nadie piensa en cambiarse a sí mismo”.

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La reflexión aparece en Three Methods of Reform (Tres métodos de reforma), un texto publicado en 1900 dentro de la obra Some Social Remedies. En él, el escritor ruso analizaba las desigualdades sociales y proponía tres caminos para mejorar la vida de los trabajadores. El primero consistía en renunciar a los lujos innecesarios que obligan a otras personas a trabajar más. El segundo, realizar uno mismo las tareas difíciles o desagradables en lugar de delegarlas siempre en otros. El tercero, desarrollar inventos y tecnologías que alivien el esfuerzo humano.

El origen de la cita

Sin embargo, Tolstói advertía de que la mayoría de la sociedad solo confiaba en esta última vía. “Pero en la actualidad los hombres se dedican únicamente a aplicar el tercer medio, e incluso eso de forma incorrecta, pues se mantienen al margen del segundo, y no solo no están dispuestos a emplear el primero y el segundo, sino que ni siquiera desean oír hablar de ellos”, escribió.

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En el mismo texto añadió que “solo puede haber una revolución permanente: una revolución moral; la regeneración del hombre interior”.

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El autor consideraba que muchas personas denunciaban la injusticia mientras mantenían estilos de vida que contribuían a ella. Por eso insistía en la necesidad de examinar las propias acciones antes de exigir cambios a los demás. “¿Cómo se producirá esta revolución? Nadie sabe cómo se desarrollará en la humanidad, pero cada persona la siente claramente en su interior. Y, sin embargo, en nuestro mundo todos piensan en cambiar a la humanidad, y nadie piensa en cambiarse a sí mismo“.

La vida de Tolstói estuvo marcada por esa búsqueda constante de coherencia. Nació en 1828 en Yasnaia Poliana, en el seno de una familia aristocrática rusa. Tras estudiar en la Universidad de Kazán, abandonó los estudios y acabó alistándose en el ejército. Participó en campañas militares en el Cáucaso y en la guerra de Crimea, experiencias que inspiraron obras como Infancia y los Cuentos de Sebastopol, donde ya mostraba una visión crítica de la guerra.

Vida y obra de un genio

Con el paso de los años alcanzó fama universal gracias a Guerra y paz y Ana Karénina, consideradas dos de las cumbres de la literatura mundial. Casado con Sofía Behrs y padre de trece hijos, de los cuales sobrevivirían ocho, también fundó una escuela para hijos de los campesinos, promovió proyectos educativos y defendió una vida sencilla, cercana a los más desfavorecidos.

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A finales del siglo XIX experimentó una profunda crisis espiritual que dio lugar a obras como Confesión. Sus ideas sobre la no violencia y la resistencia moral influyeron en figuras como Mahatma Gandhi. En 1901 fue declarado apóstata por el Santo Sínodo de la Iglesia ortodoxa rusa debido a sus posiciones religiosas.

Tolstói murió el 20 de noviembre de 1910. Siguiendo su última voluntad, fue enterrado en una tumba en la finca donde nació y vivió, Yasnaia Poliana, sin cruz ni monumento.

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