España Cultura

Italia no participa en el Mundial, pero organiza uno de los festivales más importantes de cine: “Atraemos a gente de todas las edades a descubrir películas olvidadas”

Desde hace 40 años, Bolonia se convierte durante una semana en el corazón de cine de todas épocas y lugares

Guardar
Google icon
'La quimera del oro' de Charles Chaplin es proyectada en la Piazza Maggiore de Bolonia
'La quimera del oro' de Charles Chaplin es proyectada en la Piazza Maggiore de Bolonia

Italia no disputa durante estos días el Mundial, el tercero consecutivo sin el combinado azzurri, que ya parece más resignado que decepcionado en cuanto a lo que a fútbol se refiere. Sin embargo, mientras Lamine Yamal, Kylian Mbappé o Jude Bellingham se disputan el trono mundial del fútbol, en una ciudad al norte de Italia emergen otras estrellas mucho más grandes y casi o tanto más conocidas que ellas. Hablamos de nombres como Charles Chaplin, Cary Grant, Claudia Cardinale o Marilyn Monroe.

Hablamos de Il Cinema Ritrovato, uno de los festivales más singulares del mundo y que se celebra durante poco más de una semana en la ciudad de Bolonia. Este mismo sábado arranca nada menos que su 40º edición, con un gran programa que abarca desde el cine de hace 120 años hasta películas de Martin Scorsese o David Lynch. Un “Mundial” cinéfilo en el que compiten países de todo el mundo llevando sus propias restauraciones de películas, uno de ellos España que además tiene una destacada presencia en esta edición. Pero, ¿cómo puede existir un festival así, un paraíso para los cinéfilos?

PUBLICIDAD

“Es como una gran fiesta: una celebración colectiva del cine en todas sus formas y variantes. Es un evento inclusivo, una orgía de películas que cada asistente disfruta en un orden completamente diferente y muy personal”, explica a Infobae Ehsan Khoshbakht, cineasta iraní y uno de los directores de Il Cinema Ritrovato. “En ese sentido, y espero que esto no suene presuntuoso, es uno de los pocos festivales del mundo que ofrece una selección de películas verdaderamente democrática. Hay tantas versiones de Il Cinema Ritrovato como personas que acuden a él”, alaba Khoshbakht, en contraposición a festivales como Cannes o Venecia, llenos de estrellas (vivas) y estrenos de alfombra roja, pero pensados únicamente para un público reducido y de forma mucho menos accesible.

Ehsan Khoshbakht durante una sesión de Il Cinema Ritrovato
Ehsan Khoshbakht durante una sesión de Il Cinema Ritrovato

Cazadores en busca de tesoros cinematográficos

“Nuestro trabajo se parece más a las penurias de un cazador nocturno. Sales a buscar la presa. Muchas noches vuelves a casa con las manos vacías. Otras noches vuelves con algo que crees que puede alimentar a una gran familia con un gran apetito por el cine esencial. Y luego están esas noches excepcionales en las que capturas al tigre”, bromea el director de cine y guionista sobre el trabajo de organizar un festival en el que las películas no solo van a ti, sino que son ellos también los que se encargan de buscarlas. “Implica ver una enorme cantidad de películas e intentar averiguar cómo se pueden organizar en yuxtaposiciones significativas y hilos argumentales reveladores”, explica el codirector, quien es también programador en el Festival de Locarno, uno de los más antiguos del mundo y el cual también presta atención al pasado, aunque está prácticamente dedicado a la actualidad y apoyado por los grandes estrenos.

PUBLICIDAD

Ese es quizá el mayor hándicap de Il Cinema Ritrovato, el de seguir apostando por un cine que, como su propio nombre indica, ha de ser reencontrado. “El arte ya no es rentable, salvo cuando está en manos de empresas, agencias y quienes quieren sacar provecho económico de él. Il Cinema Ritrovato se dedica por completo a la idea del arte puro, y cómo consigue sobrevivir es una pregunta que habría que plantear al brillante equipo que se encarga de la gestión financiera del festival. Creo que hacen magia”, asegura Khoshbakht.

Parte del encanto del festival, al igual que el paseo marítimo de Cannes, el casco antiguo de San Sebastián o los variopintos edificios de Berlín, es sin duda la propia ciudad de Bolonia, un anfitrión inmejorable para dar cabida a cine de todas las épocas pero también para hacer de puente entre varias generaciones. “En los últimos diez años, la ampliación del programa ha atraído a personas de diferentes edades y entornos sociales. Y una vez están en Bolonia de repente empiezan a experimentar e ir más allá de la idea que tenían, descubriendo películas que no conocían o directamente olvidadas y sumergiéndose por completo en la totalidad del evento”.

Imagen de 'Muerte de un ciclista' de Juan Antonio Bardem, una de las grandes películas proyectadas en el festival.
Imagen de 'Muerte de un ciclista' de Juan Antonio Bardem, una de las grandes películas proyectadas en el festival.

España, protagonista con uno de sus maestros

En la que es su 40 edición, que arranca este mismo sábado 20 hasta el día 28 aunque este año se prolongará algunos días con proyecciones especiales en la icónica Piazza Maggiore, España tiene un protagonismo absoluto. Uno de sus mejores cineastas, Juan Antonio Bardem, es objeto de uno de los ciclos principales de esta edición, con sesiones de casi toda su filmogrfía y presentaciones a cargo de responsables de Filmoteca Española como Carlos Reviriego o Valeria Camporesi, y directores de nuestro cine como Jonás Trueba, encargado de introducir una de las películas más míticas de Bardem, Muerte de un ciclista. “Soy un admirador incondicional de su obra desde que vi Calle Mayor, aunque fue La venganza la que más me conmovió. Lo que me gusta de sus películas son las cualidades subversivas que mantuvo durante la dictadura y la concisión con la que utilizó el modernismo europeo de la posguerra para contar historias tan claramente españolas", revela Khoshbakht.

Bardem será uno de los platos fuertes pero no el único en un festival que también presenta este año una retrospectiva de otro gran cineasta -y en este caso patrio para los italianos- como Luchino Visconti, autor de Rocco y sus hermanos, El gattopardo o Muerte en Venecia. Conocido también por su labor restauradora -a través de la propia Cineteca de Bolonia, una de las punteras en todo el mundo-, Il Cinema Ritrovato también reestrenará clásicos y películas de culto como Amanecer de F.W. Murnau o The devils de Ken Russell. Pero entre tanto historicismo y autor habrá también espacio para la risa con las comedias de Mitchell Leisen: “Habita en un mundo propio —en parte inventado por él mismo— en el que la sofisticación del estilo, el lenguaje y las travesuras sexuales resulta mucho más fluida y sutil que en la obra de muchos otros maestros del género".

La protagonista de esta edición es la actriz Barbara Stanwyck, una de las más prolíficas de todo el Hollywood clásico con títulos que van del melodrama al cine negro pasando por la screwball comedy, pero basta echar un vistazo rápido al festival para darse cuenta que los verdaderos actores principales son los cinéfilos que recorren las calles de Bolonia, en unión con uno de los pocos festivales en todo el mundo que siguen apreciando el cine de antes. “Si se trata de una forma de resistencia, es una resistencia contra la banalidad y contra el desprecio por la historia y la verdad. Si es una celebración, es una celebración de la forma, la belleza, el estilo y el arte sin pretensiones. Hacemos lo nuestro, y si eso parece, desde fuera, un intento deliberado de contrarrestar la comercialización del cine, pues tanto mejor”.

Temas Relacionados

Festivales de cineBoloniaItaliaCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El director de ‘Obsession’ cierra un acuerdo histórico con Universal: de hacer una película de 750.000 dólares a una de ocho dígitos

Curry Barker ya está preparando su siguiente trabajo después del éxito de su ópera prima, que se estrena en España el 26 de junio

El director de ‘Obsession’ cierra un acuerdo histórico con Universal: de hacer una película de 750.000 dólares a una de ocho dígitos

La novela sobre el fascismo de Mussolini que enamoró a David Uclés por ser “la península italiana de las casas vacías” y que ha sido premiada por la Unión Europea

Nicoletta Verna firma ‘Los días de vidrio’, una historia en la que dos mujeres con una vida opuesta acaban inesperadamente unidas para reivindicar, desde lo personal y lo político, la libertad que les ha sido arrebatada

La novela sobre el fascismo de Mussolini que enamoró a David Uclés por ser “la península italiana de las casas vacías” y que ha sido premiada por la Unión Europea

Las primeras críticas sobre ‘Supergirl’ la sitúan cerca del universo de ‘Mad Max’: “Una película más áspera de lo esperada con villanos repugnantes”

Ya queda poco para el estrena de la última apuesta de DC y las primeras reacciones han comenzado a salir, destacando el papel de Milly Alcock

Las primeras críticas sobre ‘Supergirl’ la sitúan cerca del universo de ‘Mad Max’: “Una película más áspera de lo esperada con villanos repugnantes”

Las 10 mejores películas españolas en lo que va de año: de Pedro Almodóvar y su ‘Amarga Navidad’ a Isabel Coixet, pasando por Paco León y ‘Aída y vuelta’

Repasamos algunos de los títulos españoles más importantes en lo que va de año. Una cosecha de lo más diversa que nos lleva de nombres consagrados a prometedores debutantes

Las 10 mejores películas españolas en lo que va de año: de Pedro Almodóvar y su ‘Amarga Navidad’ a Isabel Coixet, pasando por Paco León y ‘Aída y vuelta’

Llega a Prime Video la segunda parte del fenómeno británico que adapta una exitosa saga española: “La versión en inglés se beneficia de sus predecesoras”

La franquicia nacida en Wattpad da un nuevo paso en su internacionalización con esta secuela

Llega a Prime Video la segunda parte del fenómeno británico que adapta una exitosa saga española: “La versión en inglés se beneficia de sus predecesoras”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“No soy una madre abadesa, sino un juez instructor” y la tensa cordialidad entre Calama y Zapatero: “Sin usted, Análisis Relevante habría quebrado”

“No soy una madre abadesa, sino un juez instructor” y la tensa cordialidad entre Calama y Zapatero: “Sin usted, Análisis Relevante habría quebrado”

¿Afectará a la defensa de Zapatero la imputación de sus hijas? “Puede llegar a responsabilizarse de todo a nivel personal para que no les pase nada”

Interior va ganando la batalla contra la marihuana: las plantaciones de la droga más fácil de producir caen un 76% en cuatro años

Zapatero admite que fue él quien propuso a sus hijas para Análisis Relevante y el juez señala que los tres concentraron casi todo el dinero de la consultora: siete claves de la declaración

Zapatero ofreció a Calama investigar sus empresas fuera de España: “La gente que maneja mucho dinero no figura en las sociedades, aunque no lo digo por usted”

ECONOMÍA

Los bancos se declaran una guerra por el ahorro: pagan hasta 570 € más al año a quienes mueven su dinero a cuentas más rentables

Los bancos se declaran una guerra por el ahorro: pagan hasta 570 € más al año a quienes mueven su dinero a cuentas más rentables

El pueblo italiano que ofrece casas por un euro: estos son los requisitos para acceder a la compra de viviendas

El absentismo laboral alcanza un nuevo récord en España: cada día 1,6 millones de personas faltaron a su puesto de trabajo en 2025

Los pensionistas que tengan reconocida esta prestación por accidente laboral no recibirán la paga extraordinaria de verano

La banca española arrasa en Europa: es la segunda que da más rentabilidad, por detrás de la croata, y duplica la de Alemania y Francia

DEPORTES

México vence a Corea del Sur y asegura su pase a dieciseisavos como líder del Grupo A en el Mundial 2026: el resumen y el gol de Romo, en vídeo

México vence a Corea del Sur y asegura su pase a dieciseisavos como líder del Grupo A en el Mundial 2026: el resumen y el gol de Romo, en vídeo

Suiza resuelve en el tramo final y supera 4-1 a Bosnia en el Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Canadá logra su primera victoria en un Mundial con una goleada 6-0 sobre Catar marcada por la lesión de Koné: el resumen y los goles, en vídeo

Cuándo juega Suiza el próximo partido del Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Así te hemos contado el partido entre Suiza y Bosnia en el Mundial 2026