Italia no participa en el Mundial, pero organiza uno de los festivales más importantes de cine: “Atraemos a gente de todas las edades a descubrir películas olvidadas”

'La quimera del oro' de Charles Chaplin es proyectada en la Piazza Maggiore de Bolonia

Italia no disputa durante estos días el Mundial, el tercero consecutivo sin el combinado azzurri, que ya parece más resignado que decepcionado en cuanto a lo que a fútbol se refiere. Sin embargo, mientras Lamine Yamal, Kylian Mbappé o Jude Bellingham se disputan el trono mundial del fútbol, en una ciudad al norte de Italia emergen otras estrellas mucho más grandes y casi o tanto más conocidas que ellas. Hablamos de nombres como Charles Chaplin, Cary Grant, Claudia Cardinale o Marilyn Monroe.

Hablamos de Il Cinema Ritrovato, uno de los festivales más singulares del mundo y que se celebra durante poco más de una semana en la ciudad de Bolonia. Este mismo sábado arranca nada menos que su 40º edición, con un gran programa que abarca desde el cine de hace 120 años hasta películas de Martin Scorsese o David Lynch. Un “Mundial” cinéfilo en el que compiten países de todo el mundo llevando sus propias restauraciones de películas, uno de ellos España que además tiene una destacada presencia en esta edición. Pero, ¿cómo puede existir un festival así, un paraíso para los cinéfilos?

PUBLICIDAD

“Es como una gran fiesta: una celebración colectiva del cine en todas sus formas y variantes. Es un evento inclusivo, una orgía de películas que cada asistente disfruta en un orden completamente diferente y muy personal”, explica a Infobae Ehsan Khoshbakht, cineasta iraní y uno de los directores de Il Cinema Ritrovato. “En ese sentido, y espero que esto no suene presuntuoso, es uno de los pocos festivales del mundo que ofrece una selección de películas verdaderamente democrática. Hay tantas versiones de Il Cinema Ritrovato como personas que acuden a él”, alaba Khoshbakht, en contraposición a festivales como Cannes o Venecia, llenos de estrellas (vivas) y estrenos de alfombra roja, pero pensados únicamente para un público reducido y de forma mucho menos accesible.

Ehsan Khoshbakht durante una sesión de Il Cinema Ritrovato

Cazadores en busca de tesoros cinematográficos

“Nuestro trabajo se parece más a las penurias de un cazador nocturno. Sales a buscar la presa. Muchas noches vuelves a casa con las manos vacías. Otras noches vuelves con algo que crees que puede alimentar a una gran familia con un gran apetito por el cine esencial. Y luego están esas noches excepcionales en las que capturas al tigre”, bromea el director de cine y guionista sobre el trabajo de organizar un festival en el que las películas no solo van a ti, sino que son ellos también los que se encargan de buscarlas. “Implica ver una enorme cantidad de películas e intentar averiguar cómo se pueden organizar en yuxtaposiciones significativas y hilos argumentales reveladores”, explica el codirector, quien es también programador en el Festival de Locarno, uno de los más antiguos del mundo y el cual también presta atención al pasado, aunque está prácticamente dedicado a la actualidad y apoyado por los grandes estrenos.

PUBLICIDAD

Ese es quizá el mayor hándicap de Il Cinema Ritrovato, el de seguir apostando por un cine que, como su propio nombre indica, ha de ser reencontrado. “El arte ya no es rentable, salvo cuando está en manos de empresas, agencias y quienes quieren sacar provecho económico de él. Il Cinema Ritrovato se dedica por completo a la idea del arte puro, y cómo consigue sobrevivir es una pregunta que habría que plantear al brillante equipo que se encarga de la gestión financiera del festival. Creo que hacen magia”, asegura Khoshbakht.

Parte del encanto del festival, al igual que el paseo marítimo de Cannes, el casco antiguo de San Sebastián o los variopintos edificios de Berlín, es sin duda la propia ciudad de Bolonia, un anfitrión inmejorable para dar cabida a cine de todas las épocas pero también para hacer de puente entre varias generaciones. “En los últimos diez años, la ampliación del programa ha atraído a personas de diferentes edades y entornos sociales. Y una vez están en Bolonia de repente empiezan a experimentar e ir más allá de la idea que tenían, descubriendo películas que no conocían o directamente olvidadas y sumergiéndose por completo en la totalidad del evento”.

PUBLICIDAD

Imagen de 'Muerte de un ciclista' de Juan Antonio Bardem, una de las grandes películas proyectadas en el festival.

España, protagonista con uno de sus maestros

En la que es su 40 edición, que arranca este mismo sábado 20 hasta el día 28 aunque este año se prolongará algunos días con proyecciones especiales en la icónica Piazza Maggiore, España tiene un protagonismo absoluto. Uno de sus mejores cineastas, Juan Antonio Bardem, es objeto de uno de los ciclos principales de esta edición, con sesiones de casi toda su filmogrfía y presentaciones a cargo de responsables de Filmoteca Española como Carlos Reviriego o Valeria Camporesi, y directores de nuestro cine como Jonás Trueba, encargado de introducir una de las películas más míticas de Bardem, Muerte de un ciclista. “Soy un admirador incondicional de su obra desde que vi Calle Mayor, aunque fue La venganza la que más me conmovió. Lo que me gusta de sus películas son las cualidades subversivas que mantuvo durante la dictadura y la concisión con la que utilizó el modernismo europeo de la posguerra para contar historias tan claramente españolas", revela Khoshbakht.

Bardem será uno de los platos fuertes pero no el único en un festival que también presenta este año una retrospectiva de otro gran cineasta -y en este caso patrio para los italianos- como Luchino Visconti, autor de Rocco y sus hermanos, El gattopardo o Muerte en Venecia. Conocido también por su labor restauradora -a través de la propia Cineteca de Bolonia, una de las punteras en todo el mundo-, Il Cinema Ritrovato también reestrenará clásicos y películas de culto como Amanecer de F.W. Murnau o The devils de Ken Russell. Pero entre tanto historicismo y autor habrá también espacio para la risa con las comedias de Mitchell Leisen: “Habita en un mundo propio —en parte inventado por él mismo— en el que la sofisticación del estilo, el lenguaje y las travesuras sexuales resulta mucho más fluida y sutil que en la obra de muchos otros maestros del género".

PUBLICIDAD

La protagonista de esta edición es la actriz Barbara Stanwyck, una de las más prolíficas de todo el Hollywood clásico con títulos que van del melodrama al cine negro pasando por la screwball comedy, pero basta echar un vistazo rápido al festival para darse cuenta que los verdaderos actores principales son los cinéfilos que recorren las calles de Bolonia, en unión con uno de los pocos festivales en todo el mundo que siguen apreciando el cine de antes. “Si se trata de una forma de resistencia, es una resistencia contra la banalidad y contra el desprecio por la historia y la verdad. Si es una celebración, es una celebración de la forma, la belleza, el estilo y el arte sin pretensiones. Hacemos lo nuestro, y si eso parece, desde fuera, un intento deliberado de contrarrestar la comercialización del cine, pues tanto mejor”.