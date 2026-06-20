Rusia bombardeó un edificio en la ciudad ucraniana de Kharkiv: al menos un muerto y nueve heridos, entre ellos un niño

Rescatistas transportan a una persona herida encontrada bajo los escombros de un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque aéreo ruso en Kharkiv (REUTERS/Sofiia Gatilova)

Bombas rusas impactaron el sábado un edificio de apartamentos en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, causando la muerte de al menos una persona y dejando nueve heridos, entre ellos un niño de 6 años, según informaron las autoridades.

Horas después del ataque, se recuperó un cuerpo de entre los escombros, informó el alcalde Ihor Terekhov en Telegram. Explicó que las bombas impactaron el edificio de poca altura en el distrito de Kholodnohirskiy, en Kharkiv, durante la madrugada. El jefe de la administración regional, Oleh Syniehubov, indicó que al menos nueve personas resultaron heridas, cinco de ellas hospitalizadas.

PUBLICIDAD

El bombardeo ruso dejó un muerto y nueve heridos (REUTERS/Sofiia Gatilova)

En otra zona de Kharkiv, un dron ruso impactó un vehículo civil el viernes por la noche, causando la muerte de un hombre e hiriendo a la mujer que conducía el automóvil, añadió Syniehubov.

Más tarde, el sábado, Rusia volvió a lanzar bombas guiadas contra Ucrania, impactando en las afueras de la ciudad norteña de Sumy, según el jefe de la administración local, Oleh Hryhorov. Los ataques causaron la muerte de un civil y dañaron al menos 20 viviendas, informó Hryhorov en Telegram.

PUBLICIDAD

Los ataques rusos contra la ciudad de Zaporizhzhia, en el sureste del país, dejaron al menos cuatro muertos y seis heridos, según el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov. En los ataques se utilizaron bombas aéreas guiadas.

Equipos de rescate sacan a un herido desde una ventana del edificio destruido por Rusia en Kharkiv (REUTERS/Sofiia Gatilova)

Moscú no reconoció ni comentó de inmediato los ataques.

La fuerza aérea ucraniana informó haber derribado 92 de los 99 drones rusos lanzados durante la noche, siete de los cuales impactaron objetivos en tres ubicaciones.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, las defensas aéreas rusas repelieron un ataque con drones contra una refinería de petróleo en Tyumen, Siberia Occidental, informó el sábado el gobernador Alexander Moor. Añadió que la refinería no sufrió daños y que el personal fue evacuado.

Un rescatador sostiene un loro encontrado entre los escombros de un bloque de pisos alcanzado por un ataque aéreo ruso en Kharkiv (REUTERS/Sofiia Gatilova)

Ucrania ha atacado repetidamente instalaciones petroleras rusas con el objetivo de reducir los ingresos de Moscú para la guerra y hacer que los rusos sientan las consecuencias de la invasión. Algunas zonas han reportado escasez de combustible.

PUBLICIDAD

En uno de los mayores ataques con drones desde que Rusia inició su invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022, Ucrania atacó el jueves una importante refinería de petróleo en Moscú por segunda vez en una semana, provocando enormes columnas de humo negro sobre la capital e interrumpiendo cientos de vuelos.

MATERIALES SENSIBLES. ESTA IMAGEN PUEDE RESULTAR OFENSIVA O PERTURBADORA. Rescatistas transportan a una persona herida encontrada bajo los escombros de un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque aéreo ruso, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kharviv, Ucrania, el 20 de junio de 2026. REUTERS/Sofiia Gatilova

El Ministerio de Defensa ruso informó el sábado que sus fuerzas derribaron 177 drones ucranianos durante la noche. No especificó cuántos alcanzaron sus objetivos. Dos drones fueron derribados cuando se aproximaban a Moscú, según declaró el alcalde Serguéi Sobianin.

PUBLICIDAD

(Con información de AP)