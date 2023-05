Premio Pulitzer 2023: estos son todos los ganadores

Anverso y reverso de la medalla de oro del Premio Pulitzer por Servicio Público, diseñado por Daniel Chester French en 1912 (Imagen: Wikipedia)

El Premio Pulitzer de ficción fue concedido este lunes a dos novelas con conciencia de clase: Demon Copperhead, de Barbara Kingsolver, una versión moderna del clásico de Dickens David Copperfield, y Fortuna, de Hernán Díaz, una innovadora narración sobre la riqueza y el engaño ambientada en el Nueva York de los años veinte. Es la primera vez que los Pulitzer premian dos libros de ficción en los 105 años de historia de la categoría. Los funcionarios han declinado nombrar un ganador de ficción en varias ocasiones, sobre todo recientemente en 2012.

Fortuna ganó el Premio Kirkus de ficción, estuvo en la larga lista del Premio Booker y fue nombrado por The New York Times y The Washington Post como uno de los mejores libros de 2022. La novela de Kingsolver, la historia de la lucha y perseverancia de un niño que crece en los Apalaches del sur, fue elegida por Oprah Winfrey el otoño pasado para su club de lectura y nombrada por The Washington Post como uno de los mejores libros del año.

Kingsolver, de 68 años, lleva mucho tiempo entretejiendo temas sociales en sus novelas, entre las que se incluyen “The Bean Trees” y “The Poisonwood Bible”, elegida por Winfrey, y ayudó a crear el PEN/Bellwether Prize for Socially Engaged Fiction. En conversación telefónica, la autora dijo que considera el Pulitzer como una afirmación no sólo de su novela, sino de una parte del país incomprendida y olvidada. Kingsolver, residente en los Apalaches desde hace mucho tiempo, vive actualmente en una granja del suroeste de Virginia, y ambientó “Demon Copperhead” cerca de allí.

“Escribí este libro para mi gente porque somos tan invisibles para el resto del mundo y tan persistentemente tergiversados”, dijo Kingsolver. “No podría estar más contenta (por el Pulitzer) por esta razón”. Díaz, también entrevistado por teléfono, consideró que su libro y la novela de Kingsolver abordan un tema similar, las clases social, desde perspectivas diferentes. Demon Copperhead dramatiza la vida en el extremo inferior de la división extrema entre ricos y pobres. Fortuna, que comienza con una novela-dentro-de-la-novela sobre un magnate financiero y su hija, explora cómo se crea un mundo así. “Quería hablar del propio proceso de acumulación de riqueza”, afirma Díaz, de 49 años, cuya primera novela, In the distance, fue finalista del Pulitzer. “Quería tratar la clase y el dinero, y cómo se hace realmente el dinero”.

Varias obras de temática racial fueron galardonadas, además. G-Man, de Beverly Gage, aclamado libro sobre J. Edgar Hoover, jefe del FBI durante muchos años, recibió el Pulitzer a la biografía tras haber recibido previamente el Premio Bancroft, el Premio del Libro de Los Angeles Times y el Premio del Libro Barbara y David Zalaznick de la Sociedad Histórica de Nueva York. Se trata de la primera gran biografía de Hoover en décadas y fue citada por los jueces del Pulitzer por su “mirada profundamente investigada y matizada” sobre los “logros monumentales y los defectos paralizantes” de Hoover, incluida su persecución del reverendo Martin Luther King Jr.

His Name Is George Floyd: One Man’s Life and the Struggle for Racial Justice de Robert Samuels y Toluse Olorunnipa, obtuvo el premio de “No ficción general”, y Freedom’s Dominion: A Saga of White Resistance to Federal Power, de Jefferson Cowie, fue elegido en “Historia”. El Pulitzer de “Música” fue para Rhiannon Giddens y Michael Abels por la ópera Omar, sobre un erudito islámico capturado y vendido como esclavo.

Hernán Díaz, ganador del Premio Pulitzer de Ficción (Fuente)

La obra de teatro English, de Sanaz Toossi, ganó en la categoría “Drama”. El jurado del Pulitzer la elogió como “una obra discretamente poderosa sobre cuatro adultos iraníes que se preparan para un examen de inglés en una escuela cerca de Teherán, donde las separaciones familiares y las restricciones de viaje los llevan a aprender un nuevo idioma que puede alterar sus identidades y también representar una nueva vida”. Entre los finalistas se encontraban On Sugarland, de Aleshea Harris, “un ambicioso drama inspirado en Sófocles sobre una comunidad moldeada por el trauma de una guerra sin nombre” y The Far Country, de Lloyd Suh, “un relato de emigrantes que viajaron de China a San Francisco y sufrieron en las sombras de un nuevo mundo extraño”.

La obra en un acto English se estrenó off-Broadway en Atlantic Theater Company. Toossi es una dramaturga iraní-estadounidense del condado de Orange, California, que se licenció con un máster en la Universidad de Nueva York. Entre sus otras obras figura Wish You Were Here. El Pulitzer de “Memorias” (o autobiografías) se concedió a Stay True, de Hua Hsu, que los jueces elogiaron como “un elegante y conmovedor relato de la mayoría de edad que considera intensas amistades juveniles, pero también la violencia aleatoria”. Uno de los poetas más apreciados de Estados Unidos, Carl Phillips, ganó en “Poesía” por Then the War: And Selected Poems, 2007-2020.

Fuente: AP

Periodismo

La cobertura de la invasión rusa de Ucrania y la guerra en curso ocuparon un lugar destacado en los Premios Pulitzer 2023 anunciados el lunes en Nueva York. The New York Times ganó en la categoría de información internacional por su “inquebrantable” cobertura del conflicto, incluida una investigación de ocho meses sobre las muertes de ucranianos en la ciudad de Bucha, anunció la junta del Premio Pulitzer.

Associated Press obtuvo el premio al servicio público, considerado el más importante, por sus “valientes” reportajes sobre el asedio a la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol, capturada por las tropas rusas hace un año.

La agencia también ganó el premio de fotografía de última hora por sus “imágenes únicas y urgentes” de las primeras semanas del conflicto, iniciado por las tropas rusas en febrero de 2022.

Por otra parte, Los Angeles Times se hizo con el premio a la información de última hora por revelar una conversación grabada en secreto entre miembros del consejo local que incluía comentarios racistas.

Los periodistas de The Wall Street Journal ganaron el premio de reportaje de investigación por sus artículos sobre los conflictos de intereses financieros entre funcionarios federales de 50 agencias gubernamentales.

AL.com, un medio de comunicación del estado sureño de Alabama, se llevó dos premios, entre ellos el de reportaje local por exponer cómo un cuerpo de policía local se aprovechaba de los residentes para inflar sus ingresos. También ganó el premio al comentario.

Fuente: AFP

Todos los ganadores

Los Premios Pulitzer se entregan desde 1917, según las disposiciones del testamento del editor Joseph Pulitzer. Desde entonces ya pasaron más de cien años. Ahora, en esta edición 2023, tenemos listado de ganadores. Las autoridades del prestigioso galardón acaban de anunciarla. Las categorías van de música a teatro y de periodismo a ficción. Los ganadores reciben, además de un certificado, 10 mil dólares en efectivo. A continuación, la lista completa:

Servicio Público: Mstyslav Chernov, Lori Hinnant, Evgeniy Maloletka, Vasilisa Stepanenko, The Associated Press

Reportajes de Noticias de Última Hora: The Los Angeles Times

Periodismo de investigación: The Wall Street Journal

Libros ganadores del Premios Pulitzer 2023 (Crédito: AP)

Reportaje Explicativo: Caitlin Dickerson, The Atlantic

Periodismo Local: John Archibald, Ashley Remkus, Ramsey Archibald and Challen Stephens, AL.com; Anna Wolfe, Mississippi Today

Periodismo Nacional: Caroline Kitchener, The Washington Post

Periodismo Internacional: The New York Times

Escritura Especial: Eli Saslow, The Washington Post

Fotografías de Noticias de Última Hora: The Associated Press

Fotografía Especial: Christina House, Los Angeles Times

Comentarista: Kyle Whitmire, AL.com

Crítica: Andrea Long Chu, New York magazine

Editorial: Nancy Ancrum, Amy Driscoll, Luisa Yanez, Isadora Rangel and Lauren Costantino, Miami Herald

Investigación ilustrada y comentada: Mona Chalabi, The New York Times

Periodismo de audio: Gimlet Media, notably Connie Walker

Ficción: “Demon Copperhead” de Barbara Kingsolver; “Trust” de Hernan Diaz

Drama: “English” de Sanaz Toossi

Historia estadounidense: “Freedom’s Dominion: A Saga of White Resistance to Federal Power” de Jefferson Cowie

No ficción y Ámbito General: “His Name Is George Floyd: One Man’s Life and the Struggle for Racial Justice” de Robert Samuels y Toluse Olorunnipa

Biografía: “G-Man: J. Edgar Hoover and the Making of the American Century” de Beverly Gage

Memoria y Biografía “Stay True” de Hua Hsu

Poesía: “Then the War: And Selected Poems, 2007-2020” de Carl Phillips

Música: “Omar” de Rhiannon Giddens and Michael Abel

Fuente: AP

