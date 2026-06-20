“La gente siempre le agradece”: Los Calzones le dedicaron una nueva canción a Lionel Messi

El tema que Los Calzones le dedicaron a Lionel Messi

Los Calzones acaban de publicar “Lleva”, una canción dedicada a Lionel Messi que integra Huella, su décimo álbum de estudio. La banda dedica su más reciente trabajo al crack rosarino, con una letra que celebra tanto su magia sobre el césped como la euforia que despierta en los aficionados. El grupo mantiene su sello característico en un género con raíces jamaicanas, reformulado en Inglaterra y luego moldeado a la sensibilidad latinoamericana.

El tema está inevitablemente asociado al estilo ska punk directo del grupo, con una locomotora rítmica de pulso acelerado, vientos potentes y una lírica que apunta sin rodeos a la figura del capitán de la selección argentina de fútbol: “Dale en las buenas y malas/ dale la gente siempre le agradece/ lo que la Pulga dio”. El destinatario es explícito desde el primer compás: en el disco número 10 de la banda, el homenaje es a Lionel Messi. El videoclip que ilustra esta nota ya se acerca a las 300 mil visualizaciones.

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La canción fue compuesta y arreglada por Marcelo Del Grosso (Pingüino), Eduardo A. Casareski, Fabián M. Isernia, Carlos C. Báez y Sergio M. Chávez. El gesto de rendir tributo a un ídolo del fútbol argentino tiene antecedentes en la historia del grupo: en Aconcagua (1997), la banda ya había dedicado el tema “Te sigo” a Diego Maradona. Casi tres décadas después, el décimo disco repite la operación con el otro gran ídolo de la historia del fútbol argentino.

Los Calzones dedican su nueva canción "Lleva" a Lionel Messi

“Lleva” es el segundo corte adelanto de Huella tras “Juntos”, el primer sencillo del álbum. Con 37 años de trayectoria, Los Calzones regresan a sus raíces a través de un formato que los define desde sus comienzos en Lomas de Zamora, a fines de los años 80: ska punk con vientos, energía directa y letras que celebran figuras que emocionan a la gente.

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Huella fue grabado en los Criteria Studios de Miami y mezclado en Igloo Music de Burbank, California, bajo la producción artística de Gustavo Borner, ingeniero con más de 30 premios Grammy. Entre los músicos invitados del álbum figura Ed Calle en saxo tenor y barítono, uno de los saxofonistas de jazz latino más reconocidos de Estados Unidos. La presentación en vivo de Huella en Buenos Aires está programada para el sábado 8 de agosto en El Teatrito (Sarmiento 1752).

Los Calzones es una banda argentina formada en 1992, reconocida por su contribución al ska y al rock latino. El grupo surgió en Buenos Aires y se caracterizó por fusionar ritmos de ska, reggae, rock y elementos del punk. A lo largo de su carrera, publicaron varios álbumes que alcanzaron popularidad en América Latina, destacándose por sus letras sociales y su energía en el escenario. Compartieron escenarios con bandas internacionales y participaron en festivales importantes, consolidando su presencia en la escena musical de la región.

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Ese espíritu festivo y de raíces populares que los define desde sus primeros años encuentra en “Lleva” una nueva expresión, con este homenaje a Lionel Messi, el capitán de la selección argentina de fútbol. Asi, traducen la emoción colectiva en una canción que celebra al ídolo que marca a una generación.