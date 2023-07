Los autores y libros que han ganado los premios literarios más prestigiosos del año: Nobel, Pulitzer, Princesa de Asturias y otros galardones nacionales e internacionales

Annie Ernaux, Haruki Murakami, Rosario Villajos y algunos de los libros premiados con los más prestigiosos galardones

La temporada de premios literarios todavía no ha terminado, pero el verano es un buen momento para rescatar a algunos de los autores protagonistas de los máximos galardones que han tenido lugar entre el año pasado y este, tanto nacionales como internacionales: el Premio Nobel, el Princesa de Asturias, el Cervantes, el Pulitzer y el Man Booker, así como los que convocan las diferentes editoriales: Anagrama, Seix Barral o el Nadal.

Premio Nobel: Annie Ernaux

La escritora Annie Ernaux. Diseño a partir de fotografías: Jesús Avilés/Infobae.

Ha sido uno de los Premios Nobel más celebrados de los últimos años. La escritora francesa atesora una amplia carrera literaria en la que ha utilizado sus propias experiencias, su memoria personal, para verterlas en novelas de una enorme carga expresiva, tanto de carácter sociológico como político, a la hora de hablar de temas relacionados con la mujer, con su deseo, con su cuerpo, con los tabúes a los que debe enfrentarse dentro del universo masculino.

En Cabaret Voltaire está publicada parte de su obra, de La mujer helada a Memoria de una chica, pasando por Una mujer, Los armarios vacíos o Perderse. En Tusquets se puede encontrar El acontecimiento, La vergüenza, Pura pasión y El lugar.

Premio Princesa de Asturias de las Letras: Haruki Murakami

El maestro de las letras japonesas contemporáneas, Haruki Murakami. EFE

Mientras que el Nobel se le resiste, el célebre escritor se convierte en el primer asiático que gana este prestigioso galardón de las letras. Sus temas favoritos son la soledad, la sensación de vacío, la pérdida y la alienación dentro del mundo contemporáneo, revestidos de un aliento pop y muchas dosis de melancolía a través de un universo que bascula entre la realidad y el surrealismo. Se dio a conocer con Tokyo Blues y a partir de ese momento se situó como uno de los autores más influyentes de su generación. Toda su obra está editada por Tusquets.

Premio Cervantes: Rafael Cadenas

Rafael Cadenas, premio a toda una carrera de resistencia

El veterano autor venezolano de 93 años recogía este año el Cervantes por toda su carrera. Un auténtico símbolo de resistencia tanto literaria como política cuya obra está marcada por la defensa de las libertades y por su compromiso e integridad. El poeta y ensayista ha publicado en nuestro país en varias editoriales, sobre todo en Visor, donde se puede admirar su Antología poética.

Premio Pulitzer: ‘Fortuna’, de Hernán Díaz (Anagrama)

Hernán Díaz y su momumental 'Fortuna', premio Pulitzer indiscutible de este año

Desde su publicación quedó claro que era una de las obras más importantes del año, y la concesión del Premio Pulitzer solo hizo confirmar el valor de esta majestuosa novela poliédrica en torno al capitalismo americano, que nos remonta a los años veinte para hablar de la ambición y el dinero. Una apasionante narración cuyos caminos nos conducen por terrenos inesperados y cuyos derechos ya han sido vendidos a HBO Max para una posible serie que sería protagonizada por Kate Winslet.

Premio Man Booker Internacional: ‘Las tempestálidas’, de Georgi Gospodinov

El autor búlgaro con su última obra premiada, 'Las tempestálidas'

La escritora catalana Eva Baltasar con su novela Boulder se encontraba en la prestigiosa shortlist de estos premios, pero finalmente el galardón fue a parar el escritor búlgaro con esta novela que narra la historia de amistad entre el narrador y un psiquiatra que crea una red de clínicas que intentan paliar los efectos del Alzheimer. Una metáfora sobre el recuerdo, la memoria dentro de un entorno histórico convulso en el que los errores parecen repetirse sin remedio. Editada por Fulgencio Pimentel.

Premio Goncourt: ‘Vivir deprisa’, de Brigitte Giraud

'Vivir deprisa', de Brigitte Giraud (Editorial Contraseña)

Todavía no se ha editado en nuestro país Partout les autres, de David Thomas, el último ganador del mayor premio de las letras francesas, pero se puede rescatar a la anterior premiada a través de esta historia de duelo, a la que se tendrá que enfrentar la protagonista después de la pérdida de su pareja. Y, con ello, el consiguiente sentimiento de culpa frente a una tragedia en la que, aunque ella no haya tenido nada que ver, le obliga a replantearse su vida. Una reflexión sobre las prioridades, por ese afán de querer correr demasiado para después darte cuenta de que no has disfrutado de los momentos importantes. Está editado por Contraseña.

Premio Alfaguara: ‘Cien cuyes’, de Gustavo Rodríguez

"Cien cuyes" de Gustavo Rodríguez permitió que el Premio Alfaguara fuera nuevamente otorgado a un peruano luego de 17 años.

El peruano Gustavo Rodríguez se alzó este año con el Alfaguara por una novela que aborda el suicidio asistido y que nos adentra en el entorno de la tercera edad y de cómo los ancianos han de hacer frente a la soledad y a su progresivo deterioro físico y mental. Una novela tragicómica ambientada en la Lima actual (en la que los vocablos autóctonos forman parte del texto) y que está llena de comprensión y dignidad.

Premio Biblioteca Breve: ‘La educación física’, de Rosario Villajos

La escritora española Rosario Villajos, ganadora del premio Biblioteca Breve 2023 con "La educación física". (Paloma Rodríguez Barceló).

Esta es la historia de una adolescente a principios de los noventa que hace autostop y todos los miedos femeninos frente al abuso y la violencia de género adquirirán una entidad propia. Una indagación precisa en torno a la cultura de la violación y el machismo arraigado en nuestra sociedad. Una lectura imprescindible.

Premio Nadal: ‘Nosotros’, de Manuel Vilas

'Nosotros', de Manuel Vila (Destino)

El poeta y escritor que obtuvo el reconocimiento masivo gracias a su novela Ordesa, ganó el Premio Nadal 2023 con esta indagación alrededor de la pérdida con una protagonista femenina, Irene, que después de perder a su marido con más de 50 años, iniciará un camino de exorcismo sexual con desconocidos para purgar sus fantasmas internos. El amor romántico y el carnal en contraposición, a través de un viaje por la costa Mediterránea de carácter transformador en el que se pondrán de manifiesto los traumas y las heridas del pasado.

Premio Primavera: ‘Las brujas y el inquisidor’, de Elvira Roca Barea

‘Las brujas y el inquisidor’, de Elvira Roca Barea

Un inquisidor es enviado a Navarra para investigar una serie de hechos inexplicables relacionados con la brujería. ¿Recuerdan Las brujas de Zugarramundi? Pues esta es una versión literaria de ese hecho histórico a través de una intriga que nos introduce en el seno de todo un conjunto de conflictos políticos y religiosos. Una novela muy documentada ya que la autora es doctora medievalista y ensayista. Una novela histórica en forma de thriller con un montón de elementos adictivos.

Premio Nacional del Cómic 2022: Paco Sordo

'El pacto', de Paco Sordo

Este año el cómic El pacto consiguió que el ilustrador se alzara con el Gran Premio del año en esta disciplina. Un tebeo sin ínfulas, con la única pretensión de devolver al lector a la pasión por las viñetas de la era Bruguera. Era su primer trabajo en solitario y ha conseguido la unanimidad de la crítica por su singularidad. En él recrea una especie de falso documental que recorre la historia de las dificultades a las que se enfrentan los creadores de historietas, haciendo especial hincapié en la reivindicación de Manuel Vázquez, que se convierte en personaje. Está editado por Nueve Nueve y es una auténtica joya para los amantes del género.

Premio Fernando Lara: ‘La rebelión de los buenos’, de Roberto Santiago

‘La rebelión de los buenos’, de Roberto Santiago

Roberto Santiago, que además de cineasta (suya es El penalti más largo del mundo) se convirtió en un superventas juvenil gracias a la saga Los Futbolísimos, aborda su segunda novela de ficción para adultos por todo lo alto, a través de una intriga detectivesca que gira en torno a la industria farmacéutica. Un divorcio multimillonario, bajas pasiones, corrupción empresarial, estafas y extorsiones en un thriller repleto de vericuetos y sorpresas.

Premio Anagrama de Ensayo: ‘Antes del antiimperialismo’, de Josep M. Fradera

El Premio Anagrama de Ensayo, una cumbre

Este año el Premio Anagrama de Novela quedó desierto, una decisión que dejó a todo el mundo bastante sorprendido, sobre todo porque es uno de los galardones que más repercusión tienen en nuestro país. Así que rescatamos su homólogo dentro de ensayo, una totémica obra de investigación sobre los movimientos reformistas del imperialismo desde el siglo XVII al XX. Un repaso histórico imprescindible, detallado y analítico que explica los mecanismo de opresión y explotación del ayer y cómo se ha expandido de otras manera a nuestro tiempo.

Premio Loewe de Poesía: ‘Las palabras y el cuerpo’, de Reinel Pérez

‘Las palabras y el cuerpo’, de Reinel Pérez

El premio más prestigioso y con mayor dotación económica dentro de este campo fue a parar al cubano Reinel Pérez, de tan solo 23 años por Las sílabas y el cuerpo. El jurado lo reconoció por ser un libro de amor carnal casi obsesivo que ahonda en la vida sexual de las palabras y en el que la presencia del cuerpo adquiere una importancia fundamental.

