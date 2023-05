Snarky Puppy y Tigran Hamasyan protagonizan una cumbre de jazz moderno en Buenos Aires

Snarky Puppy representa la convergencia de la cultura musical estadounidense de blancos y negros con varios acentos de todo el mundo

Dos visitas internacionales marcarán con su presencia el inicio de la cuarta semana de mayo. Por un lado, el regreso al país de la popular y multitudinaria banda Snarky Puppy con su música inclasificable. Y por otro, la primera visita del pianista de origen armenio Tigran Hamasyan, una de las figuras emergentes del panorama internacional del jazz, que llegará con nuevo trio y su reciente disco StandArt bajo el brazo.

Este domingo Snarky Puppy, la banda nacida en 2004 en Dallas y que desde entonces se ha constituido en una verdadera divisoria de aguas entre modernos y tradicionalistas en el mundo del jazz, desembarcará en el Luna Park porteño, en su nueva visita al país.

Luego de su exitosa última visita en el 2017 con dos shows en el Teatro Colón y en el C.C. Konex, el colectivo musical liderado por Michael League regresa a Buenos Aires como parte de la gira presentación de su nuevo disco Empire Central, ganador del Grammy.

Snarky Puppy toca este domingo en el Luna Park de Buenos Aires

Sus seguidores, a lo ancho del mundo, saben que Snarky Puppy no es exactamente una banda de jazz. Lejos de la fusión o de la improvisación creativa que caracteriza el género, esta especie de colectivo musical (tiene unos 20 miembros en rotación), configura un auténtico abanico multicultural, en el que conviven músicos de Argentina, Japón, Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido.

Empire Central, el álbum número 14 de la agrupación, editado sobre finales del año pasado con 16 canciones originales, muestra una singular cohesión y la propuesta siempre vigente por navegar nuevas aguas, sin perder la identidad grupal que los caracteriza.

En este registro la banda está integrada por tres guitarristas, bajo eléctrico, cuatro tecladistas, trompetas, saxos, violín y un sinnúmero de percusionistas y bateristas; con un delicado trabajo de arreglos y cohesión, que pronto despeja cualquier presunción sobre el eventual caos que podría derivar de semejante formación.

Snarky Puppy tocará en el marco de la gira presentación de su nuevo disco "Empire Central"

“Nuestro paisaje sonoro se ha expandido dramáticamente a lo largo de los años”, dice el bajista Michael League, líder y fundador de la agrupación. “Cuando comenzó la banda, éramos más jazzeros y racionales; orientados a la música. Moviéndonos a la escena de Dallas, nos volvimos más emocionales, más profundos en cierto sentido. Nos enfocamos más en comunicar un mensaje claro, comprensible para un oyente sin simplificar las cosas”.

“Snarky Puppy siempre ha sido una banda que prioriza el sonido de la música. Y en este disco, las canciones terminaron siendo mucho más directas y funky que las de nuestros discos anteriores. Creo que refleja los muchos estados de ánimo de la escena de la ciudad”, concluye.

Quizás entonces sea tiempo ya de apreciar la música sin preconceptos y adherir a la idea de Nate Chinen, el crítico del New Yor Times. “Tómalos por lo que son, en lugar de juzgarlos por lo que no son”.

Tigran Hamasyan irrumpió en la escena musical con una mezcla de jazz, rock, elementos de la música tradicional de su país y otras influencias

Un Tigran en el Broadway

Y tan solo un día después del desembarco de Snarky Puppy en el Luna, este lunes, Tigran Hamasyan con su trio tocará en el Teatro Broadway, en plena Avenida Corrientes. Es esta la primera visita al país del pianista nacido en Armenia en 1987 y con una profusa carrera en los Estados Unidos y lo hará al frente del grupo que completan el bajista Sam Mnaie y el baterista Arthur Hnatek.

Si bien su repertorio está compuesto en su mayoría por composiciones originales, es evidente no solo el influjo de la tradición popular armenia, sino también las del jazz estadounidense e incluso del rock progresivo, como advirtió la crítica en relación con Red hail, su disco del 2007.

Tigran inició su carrera solista editando World Passion, su primer trabajo discográfico con sólo 18 años. A partir de entonces construyó una carrera siempre ascendente, que le permitió grabar para importantes sellos, como Verve, ECM y Nosesuch Records.

Tigran Hamasyan trío está formado por él, el bajista sam minaie y el baterista Arthur Hnatek

Precisamente en este último publicó su más reciente trabajo, StandArt, editado en 2022; donde recorre con singular creatividad una serie de standars estadounidenses. El álbum, en formato de trío y con invitados especiales, recorre canciones que van desde la década de 1920 hasta la de 1950, de autores tales como Richard Rodgers, Charlie Parker, Jerome Kern o David Raksin.

También incluye una pieza que Hamasyan improvisó con sus compañeros de banda, el bajista Matt Brewer y el baterista Justin Brown y con la participación del trompetista Ambrose Akinmusire, quien aparece en dos de las pistas del álbum. También destacan los saxofonistas Joshua Redman con “Big Foot” de Charlie Parker y Mark Turner en “All the Things You Are” de Jerome Kern y Oscar Hammerstein.

Con the call within (2020), Hamasyan explora un lado más rockero del jazz

Producido por Hamasyan y grabado la primavera pasada en Los Ángeles, StandArt es el primer lanzamiento de música estadounidense de Hamasyan, ya que anteriormente solo había editado composiciones originales y música tradicional armenia.

“Segundos, indeciblemente largos, de deseo, de realización subliminales y sobre todo de alegría, llenan el cuerpo como una obra de arte. Un poema o una melodía nacen en este mundo sin razón aparente, dice Hamasyan. “Haz que sólo que la humanidad descubra lo invisible: el misterio divino”.

*Snarky Puppy se presenta este domingo 21 en el Luna Park (Avenida Madero 470, CABA) y Tigran Hamasyan Trío se presenta el lunes 22 en el Teatro Broadway (Avenida Corrientes 1155, CABA).

