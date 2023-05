Quién es Nubya García, la última promesa del jazz inglés que llega a la Argentina

Nubya García, la última promesa del jazz inglés, llega a la Argentina (Foto: Facebook Oficial)

El nombre de Nubya García comenzó a trascender fronteras a principios de 2017, cuando editó en el Reino Unido su disco Nubya´s 5ive. Tan solo seis años después, esta saxofonista nacida en Camden Town, al norte de Londres y que apenas superó los 30 años; va camino a constituirse en una referente de la nueva generación británica, aquella que transita sin prejuicios el desafiante camino de la mixtura musical, incorporando nuevos sonidos a su esencia jazzera.

Luego de su debut discográfico, en el que se mostró como una interprete respetuosa de la tradición, navegando con soltura las aguas del Hard Bop, Nubya sorprendió en los trabajos siguientes, incorporando a su propuesta elementos del soul y el R&B, climas remixados y algún ritmo latino.

El inicio de ese cambio puede encontrarse no solo en sus propios trabajos, como el EP de 2018: When We Are, donde sumó la electrónica en un entorno de jazz en vivo; sino también en las distintas colaboraciones que sumó a partir de allí, cuando comenzó a ser convocada por artistas tan disímiles como Makaya McCraven, Theon Cross, Moses Boyd, el talentoso Shabaka Hutchings y el inclasificable cuarteto Sons of Kemet, auténtica avanzada del jazz moderno de Londres.

"Source", el nuevo disco de Nubya Garcia que presenta en Niceto

Pero sin dudas que la conclusión de este creativo trayecto está en Source, su reciente y último registro, que este 17 de mayo la traerá por primera vez a la Argentina para una fecha en el Niceto Club, como parte del South London Festival que un día antes abrirá Dry Cleaning, la banda revelación del post punk británico. En diálogo con Infobae Cultura, Nubya no oculta su entusiasmo por mostrar su música ante el público local.

—¿Qué vas a presentar en este debut frente al público argentino?

—Vamos a traer la música de mi último álbum, Source, y también alguna música nueva. Vengo tocando con este grupo desde hace unos años y realmente estamos muy entusiasmados de poder traer este material a la Argentina. Como dices, es la primera vez que vamos a estar allí y eso nos pone muy contentos.

—Si bien tu primer registro, el EP Nubya´s Five, es decididamente jazzero, en los siguientes ya se observa una mixtura con otros ritmos. ¿A qué se deben esos cambios en tu propuesta?

—Básicamente es una mezcla de influencias. Algo que comencé a observar desde temprana edad en Londres, la ciudad en que he nacido. Pero también son producto de las influencias posteriores. Principalmente de viajar por el mundo y actuar en distintos escenarios. Cada persona, cada músico y cada lugar en el que estuve influenció de alguna manera en mi música. Por eso actualmente no es solo jazz.

“Estamos empezando a entrelazar los diferentes tipos de música que amamos. Ese es nuestro sonido y también el del público”, dice en diálogo con Infobae Cultura

—¿El futuro del jazz está en esas mixturas o aventurás otro camino?

—Creo que cada músico muestra en su obra parte de lo que está escuchando. Yo escucho sobre todo cultura soundystem británica. Pero también admito otras influencias como grime, dancehall, dub y house, como hoy lo está haciendo el mundo del jazz. Creo que estamos empezando a entrelazar los diferentes tipos de música que amamos. Ese es nuestro sonido y también el del público. Porque eso se nota en la gente que concurre a nuestros shows o escucha nuestros discos. Creo que es algo natural y positivo.

—Naciste en Camden, el norte de Londres, un lugar famoso por su relación con el indie-rock y particularmente con Amy Winehouse. ¿Te vinculaste en algún momento con aquella escena?

—Nunca fui una chica indie, aunque si me gusta toda esa música. En realidad, mis gustos musicales se formaron a partir de los discos que tenía mi madre. Ella escuchaba música muy variada, desde soul a música latina. En mi casa había una energía musical propia y yo y mis hermanos crecimos con ello. Pero luego de estudiar algo de violín y viola, ya a los 10 años comencé a relacionarme con el saxo y el jazz. Y eso definió el resto de mi vida.

Nubya Garcia (Foto: Adama Jalloh)

—¿Cómo está Londres hoy en materia musical y en particular con el jazz?

—Como sabes, en Londres hay mucha gente de variada experiencia. Hay organizaciones que se dedican a difundir las distintas culturas. Hay recursos y apoyos para la gente que quiere hacer su música. Y además es una ciudad en la que convive mucha gente venida de distintos lugares. Muchos jóvenes que arman nuevas familias, nuevos grupos. Todos ellos traen su cultura que termina mixturándose con la movida local. Esto es en todas las ramas del arte y también en la música. Por eso en Londres cada día es diferente al anterior.

* Nubya García en Argentina.

Miércoles 17 de mayo. 20 hs. Niceto Club. Niceto Vega 5510. CABA. Tel. 01147799396. info@nicetoclub.com.ar.

Nubya Garcia: saxos; Sam Jones: batería; Daniel Casimir: contrabajo; Deschanel Gordon: piano y teclados.

Artista Invitado: Fernandez 4

