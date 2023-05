Nathalie Stutzmann debutó como Directora Musical de la Orquesta Sinfónica en el MET

Stutzmann renunció a una carrera 25 años como contralto para convertirse en directora (Cortesía de la Ópera Metropolitana vía AP)

Mientras cantaba en los grandes escenarios del mundo, Nathalie Stutzmann pensaba en la cerveza rubia. “En Europa es muy común que el director de orquesta se tome una cerveza entre bastidores. Tenía tanta sed cuando bajaba del escenario después de una actuación, que siempre soñaba: Sería bonito ser director de orquesta y conseguirlas”, señaló riendo.

Minutos después de un exitoso debut en el podio de la Filarmónica de Nueva York en febrero, Stutzmann tenía una cerveza en la mano incluso antes de llegar a su camerino. “Es la mejor cerveza de la historia, la que te dan como director de orquesta justo después de la actuación”, comentó.

Stutzmann dejó un cuarto de siglo de carrera como contralto para convertirse en directora de orquesta. Hace unos meses, asumió la dirección musical de la Orquesta Sinfónica de Atlanta y el viernes por la noche, un día antes de cumplir 58 años, debuta en la Metropolitan Opera con una nueva producción de “Don Giovanni”, de Mozart. El 28 de julio se convertirá en la segunda mujer en dirigir el Festival Richard Wagner de Bayreuth (Alemania).

Nathalie Stutzmann dirigiendo un ensayo de orquesta reciente (Cortesía de la Ópera Metropolitana vía AP)

“Nathalie aborda personalmente los textos conocidos como lo haría un gran cantante, pero puede transferirlo a un gran grupo de músicos”, dijo el director Simon Rattle, uno de los mentores de Stutzmann y agregó: “Ella es una artista tan completa que nuestra conversación tiene más que ver con la psicología del trato con las orquestas, cómo pedir más sin desanimar. Para mí, su punto fuerte es la respiración, el fraseo natural y la búsqueda instintiva de soluciones musicales. Lo inesperado: La profundidad con la que es capaz de replantearse el llamado repertorio estándar y hacer que suene nuevo sin exagerar ni puntualizar”.

Hija de padres músicos, la soprano Christiane Stutzmann y el bajo Christian Dupuy, Nathalie aprendió a tocar el piano de joven, y después el violonchelo y el fagot. Estudió en la Escuela de Arte Lírico de la Ópera de París y cantó su primer concierto en la Sala Pleyel de París en 1985.

“Intenté entrar en la clase de dirección cuando era adolescente”, recuerda durante una entrevista entre ensayos del Met. “No estaba prohibido para una chica, pero el profesor era muy misógino, así que nunca pude dirigir la orquesta”.

Ganó el primer premio del concurso Neue Stimmen (Nuevas Voces)” de la Fundación Bertelsmann en 1987, debutó como cantante en Estados Unidos en 1995 en un recital en el Teatro Walter Reade del Lincoln Center y debutó en el Carnegie Hall dos años después en una Segunda Sinfonía, de Mahler con la Orquesta de Filadelfia y Rattle. Cantó en el Carnegie en 1988 con la Orquesta Sinfónica de Boston y Seiji Ozawa, que también se convirtió en su mentor y le proporcionó una base técnica.

“Como empecé a cantar tan joven, logré casi todos mis sueños como cantante”, comentó Stutzmann. “Llevé al máximo los límites de esta voz de contralto. Exploré al máximo el repertorio”.

La entrada principal de la Ópera Metropolitana de Nueva York. (EFE/JUSTIN LANE)

Empezó a pensar en pasarse a la dirección de orquesta a principios de la década de 2000, tras percibir cambios de actitud. “No se puede luchar todo el tiempo contra la mentalidad de la sociedad”, dice Stutzmann. “La gente empezaba a hablar más de lo que es la igualdad, de por qué una mujer no puede hacer esto y lo otro. Así que pensé que quizá había llegado el momento de intentarlo. Y también quería intentarlo cuando aún estaba en la cima de mi carrera vocal para evitar que alguien pudiera decir: `Ha empezado a dirigir porque ya no tiene voz’”.

Stutzmann se dirigió a Jorma Panula, director de orquesta y profesor finlandés que ahora tiene 92 años. “Sólo dice unas dos palabras al día como máximo. Pero esas palabras son muy importantes. Nunca te enseña a dirigir. Así que, en primer lugar, si te coge, piensa que tienes un talento natural. Sólo toma a directores naturales instintivos. Te filma dirigiendo una orquesta. Y luego te sientas con él, y te critica: mucho “Eso está mal””, comentó.

Stutzmann fundó la oquesta de cámara Orfeo 55 en 2009 y la dirigió durante su década de existencia. Fue nombrada principal directora invitada de la Orquesta Sinfónica Nacional RTÉ de Dublín (Irlanda) en septiembre de 2017 y directora titular de la Orquesta Sinfónica Kristiansand de Noruega al año siguiente.

Fue contratada como principal directora invitada de la Orquesta de Filadelfia en 2021 y el otoño pasado sucedió a Robert Spano como director musical en Atlanta, convirtiéndose en la segunda mujer en dirigir una gran orquesta estadounidense, después de Marin Alsop con la Orquesta Sinfónica de Baltimore de 2007 a 21. Stutzmann también dirigirá “Die Zauberflöte (La flauta mágica)” de Mozart en el Met a partir del 19 de mayo.

Una versión del Met de "La flauta mágica" (Marty Sohl/The Metropolitan Opera)

“Nathalie presta especial atención a las peculiaridades e idiosincrasias de Mozart con naturalidad. Es efervescente y ligera, pero no delicada ni estirada”, dijo el concertino del Met Benjamin Bowman. “Le gustan los extremos, y su actitud hacia la música parece cualquier cosa menos tibia. Dirige con sensibilidad y, sin embargo, es bastante exigente con los cantantes, de una forma que quizá sólo una cantante podría ser”.

El Met cree que Stutzmann se convertirá en la primera directora de orquesta que dirige dos nuevas producciones en una temporada de estreno desde Rafael Kubelík en 1973-1974.

“Puede demostrar cómo quiere que se cante una línea. Puede mostrarnos el sentimiento y el fraseo”, dijo la soprano Erin Morley, Pamina de Stutzmann. “En primer lugar, es una delicia oírla cantar a veces en los ensayos, pero también es informativo. Tengo una sensación directa de lo que quiere”.

Stutzmann sigue cantando, en la ducha y mientras ensaya. “Sé que mi voz está perfectamente en forma”, comentó y concluyó: “Creía que iba a decaer, pero no es así. Así que es un poco desafiante porque a veces me siento como, ah, me encantaría cantar esto en lugar de explicar sobre la música.”

