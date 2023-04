El Met estrena una ópera sobre boxeo y en clave de jazz

Spot televisivo de la ópera "Champion", de Terence Blanchard, que se presenta en The Metropolitan Opera House de Nueva York.

Cuando Fire Shut Up in My Bones de Terence Blanchard resultó ser un éxito con entradas agotadas en la Ópera Metropolitana en 2021, el gerente general Peter Gelb no perdió el tiempo y programó otra ópera del compositor afroamericano para la temporada actual.

Eso puso el reloj en marcha para que Blanchard y sus colaboradores adaptaran una obra de escala relativamente pequeña a los vastos recursos del principal teatro de ópera de Estados Unidos. “Sabíamos que solo teníamos un año y medio, así que inmediatamente nos pusimos a trabajar”, recuerda Michael Cristofer, quien escribió el libreto. “Tuvimos la oportunidad de mejorar y ampliar no solo los puntos de la historia, sino también ciertas escenas. Y quieres usar todo lo que el Met es capaz de hacer. Éramos un poco como niños en una tienda de dulces”.

Champion, que Blanchard llama “una ópera de jazz”, se estrenó en el Teatro de la Ópera de St. Louis en 2013. Se basa en la vida problemática del boxeador Emile Griffith, quien noqueó a Benny Paret en una pelea por el título de peso welter en 1962. Paret nunca recuperó el conocimiento y murió 10 días después. Griffith estaba atormentado por la culpa, sus sentimientos se complicaron por el hecho de que Paret lo había humillado llamándolo “maricón” durante su pesaje. Más adelante en la vida de Griffith, fue golpeado salvajemente a la salida de un bar gay.

Blanchard, quien además de escribir óperas es conocido como trompetista de jazz y compositor de bandas sonoras de películas, dijo que se inspiró en las propias palabras de Griffith, reformuladas para lograr un efecto poético en el libreto de Cristofer: “Maté a un hombre y el mundo me perdona; amo a un hombre y el mundo quiere matarme”. “Para mí, Champion se trata de la redención y de que Emile se perdone a sí mismo por lo que sucedió en el ring”, dijo Blanchard.

"Champion" se estrenó en St. Louis en 2013. Se basa en la vida del boxeador Emile Griffith, quien noqueó a Benny Paret en una pelea por el título de peso welter en 1962

La producción original fue dirigida por James Robinson, el director artístico en St. Louis, quien dijo que era “una especie de pieza de cámara”. Había solo 18 personas en el elenco más un combo de cuatro piezas de jazz que toca junto con una orquesta tradicional.

Para el Met, Robinson ideó lo que él llama una “versión de gran tamaño” que ahora trae cerca de 80 personas al escenario. Además de los solistas, hay 12 bailarines, 10 actores y un coro de 46 voces. La nueva producción también agrega coreografía de Camille A. Brown, quien causó sensación con su trabajo en Fire.

Y Blanchard hizo cambios significativos en su partitura, agregando material nuevo y reescribiendo algunas secciones para adaptarse a los diferentes tipos de voz de sus cantantes principales. “Diría que tal vez se ha revisado entre un 15 y un 20 por ciento, pero cuanto más lo pienso, probablemente sea mucho más que eso”, dijo Blanchard. Hay nuevas partes de coro y dos nuevas arias, una para Paret y otra para el entrenador de Griffith, Howie Albert.

El papel de la madre de Griffith, Emelda, fue escrito originalmente para la mezzosoprano Denyce Graves. En el Met, es cantada por la soprano Latonia Moore, lo que provocará alteraciones sustanciales, como mover su primera aria, Seven Babies in the Sun, en un intervalo de cuarta.

Y Blanchard ha seguido haciendo cambios incluso durante los ensayos, como relató Moore en un panel de discusión en el Museo Guggenheim, el mes pasado: “Un día se me acercó y me dijo: ‘Siento que esta escena es demasiado baja para ti. ¿Te importa si lo tomo?’”. “Dije ‘seguro, fantástico’”, agregó. “Pensé que volvería en un par de días. Menos de 30 minutos después, había reescrito completamente la escena. ¡En media hora tenías nueva música del compositor! Esto es algo que desearía poder pedirles a Verdi y Puccini que hicieran”.

“Para mí, 'Champion' se trata de la redención y de que Emile se perdone a sí mismo por lo que sucedió en el ring”, dijo Blanchard

El bajo-barítono Ryan Speedo Green, que interpreta al joven Emile, inicialmente se mostró escéptico cuando Gelb le pidió que asumiera el papel. “Me lo habían ofrecido antes y cuando miré el puntaje pensé: ‘Esto es demasiado alto para mí’”, dijo Green. “Me gusta cantar notas altas de vez en cuando, pero mi voz no quiere sentarse allí”. Gelb lo convenció diciendo: “Speedo, esa es la belleza de tener un compositor vivo. Las cosas pueden cambiar”.

Y el cambio lo hicieron, a menudo sutilmente, con una nota aquí y allá bajada unos pocos tonos. En un pasaje, poco después de la primera entrada de Emile, Blanchard pidió originalmente G altos, que ahora se han reducido a B, un paso por debajo del C medio.

Sin embargo, en un caso, Green tomó la dirección opuesta. Para el clímax del aria What Makes a Man a Man, le dijo a Blanchard: “Hombre, tengo muchas ganas de retomarlo para crear más drama”. Así que el re bemol original ahora se ha elevado a fa.

A estas alturas, el lugar de Blanchard como el primer compositor afroamericano en tener una ópera representada en el Met es ampliamente conocido. Pero con Champion, está haciendo otro tipo de historia: es el primer compositor vivo en casi 80 años en tener diferentes óperas interpretadas en el Opera House de Nueva York en temporadas consecutivas (el último fue Richard Strauss con Salome en 1943-44 y Der Rosenkavalier” en 1944-45).

El compositor Terence Blanchard, trompetista de jazz, es el creador de la música de "Champion", versión que estrena el MET en abril

“¡Fuera de aquí!” Blanchard dijo entre risas cuando un reportero le informó de esa distinción. “Eso es una locura”. Y rápidamente se da cuenta de que su racha pronto se extenderá, ya que el Met está reviviendo Fire la próxima temporada.

¿Y una tercera ópera? “Oh, tenemos algunas ideas flotando”, dijo Blanchard. “Pero solo estamos esperando nuestro momento. Los ensayos han ido muy bien, ahí es donde ha estado nuestro enfoque”. Dice Robinson: “Le dije: ‘No puedes simplemente escribir dos óperas’. Pero con Terence, tiene que ser la historia correcta”.

Champion tendrá nueve presentaciones, también está protagonizada por el bajo-barítono Eric Owens como Emile mayor, el tenor Paul Groves como su entrenador, la mezzosoprano Stephanie Blythe como Kathy Hagen, propietaria de un bar gay, y el barítono Eric Greene como Paret. Yannick Nezet-Seguin, director musical del Met, dirige. La matiné del sábado 29 de abril se transmitirá en vivo en HD en cines de todo el mundo.

Fuente: AP

Seguir leyendo