El cineasta estadounidense Damien Chazelle presidirá el jurado del Festival de Venecia (REUTERS/Tony Gentile/File Photo)

El director estadounidense Damien Chazelle, conocido sobre todo por la oscarizada La La Land, presidirá el jurado del próximo Festival de Cine de Venecia, anunciaron este viernes los organizadores. La 80ª edición del prestigioso festival tendrá lugar del 30 de agosto al 9 de septiembre en la ostentosa isla del Lido, bordeada de playas.

“Durante diez días al año, esta ciudad de las artes, de Tintoretto, Tiziano y Veronés, se convierte en la ciudad del cine, y me siento honrado y encantado de haber sido invitado a presidir el jurado de este año”, declaró Chazelle, de 38 años, cuya película más reciente es Babylon.

El musical de Chazelle sobre cómo triunfar en Hollywood, La La Land, inauguró el festival de Venecia en 2016 y ganó seis premios de la Academia, incluido el de su director, el más joven en conseguirlo. Al frente del jurado de la competición paralela de Venecia, Orizzonti, estará el italiano Jonas Carpignano, director de una trilogía (Mediterranea, A Ciambra, A Chiara) basada en la ciudad portuaria calabresa de Gioia Tauro.

El director de “Babylon”, conocido sobre todo por la oscarizada “La La Land”, estará al frente del jurado de la 80ª edición del prestigioso ciclo cinematográfico (REUTERS/Aude Guerrucci)

Te puede interesar: “Babylon”: Margot Robbie, Brad Pitt y más estrellas en el primer vistazo de lo nuevo de Damien Chazelle

El año pasado, el León de Oro del festival fue para la directora estadounidense Laura Poitras por All the Beauty and the Bloodshed. El documental narraba la campaña de la fotógrafa y activista Nan Goldin para responsabilizar a la rica familia Sackler de la crisis de los opioides en Estados Unidos.

La actriz estadounidense Julianne Moore encabezó el jurado del año pasado, con la directora española Isabel Coixet al frente de Orizzonti.

Fuente: AFP

Seguir leyendo