Tras su debut teatral, Mariana Enriquez presentará en mayo su espectáculo en Córdoba

Mariana Enriquez presentará su espectáculo en Córdoba en el mes de mayo

Después de su exitoso debut teatral con un espectáculo de lecturas, música e imágenes que tuvieron lugar a sala llena y durante tres horas el jueves pasado en el porteño Teatro Coliseo, la escritora Marina Enriquez volverá a presentarse ante el público el próximo 17 de mayo en una única función que tendrá lugar en la Universidad de Córdoba.

En su atípica presentación, titulada No traigan flores, la autora de Los peligros de fumar en la cama y Nuestra parte de noche convocó a fanáticos y fanáticas –nunca mejor aplicado el concepto para quien fue definida por The New York Times como “una estrella del rock de la literatura”– con un show que estuvo acompañado de música y de las obras visuales en arena del artista Alejandro Bustos.

A partir del éxito de la convocatoria, los organizadores de la presentación decidieron convocar a una nueva cita que implica un cambio de escenario y de ciudad: la nueva presentación está programada para el 17 de mayo a las 20 en la Sala de las Américas-Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. Las entradas ya están a la venta en el sitio web alpogo.com.

"No traigan flores" se presentará el 17 de mayo en la Universidad Nacional de Córdoba.

No traigan flores es el primer espectáculo integral que protagoniza Enriquez, y su génesis está asociada al fenómeno de convocatoria que generan las presentaciones de la periodista y escritora, como su participación en la última Feria del Libro o en el reciente Festival Leer que se realizó en San Isidro.

Fuente: Télam S. E.

