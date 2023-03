El terror de Felipe Martínez Carbonell llega a las plataformas digitales

Felipe Martínez Carbonell está radicado hace años en los Estados Unidos, donde tiene su productora Hemisferio Films

El realizador argentino Felipe Martínez Carbonell vuelve al ruedo luego de la atención lograda con su corto de terror Retrato imaginario, seleccionado en 2021 para representar al país en el festival NewFilmmakers Los Angeles (NFMLA) que organiza la misma Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que otorga los Premios Oscar. Perseguidos (Followers), su más reciente trabajo, se estrenó meses atrás en el Teatro Chino de Hollywood, durante la última edición de Screamfest –el festival de cine de terror más grande de Estados Unidos– y ahora fue adquirido –al igual que Retrato imaginario– por Cinedigm, una compañía estadounidense que distribuye contenidos de cine y televisión y que administra –entre otros– el multimedio Bloody Disgusting TV.

Perseguidos, una coproducción entre EEUU y la Argentina con fondos privados, puede verse en diferentes plataformas como Screambox TV, Bloody Disgusting TV, The Roku Channel, Pluto TV, Sling, Vizio, TCL Smart LED TV y Vimeo On Demand. El cortometraje, de 13 minutos de duración, invita al espectador a reflexionar sobre la codicia humana. Si bien trabaja con el género de terror, Martínez Carbonell suele situar sus historias dentro de un entorno cotidiano, donde lo sobrenatural irrumpe para activar un drama real. En este caso, un joven algo perturbado encuentra un bolso con dinero en la calle pero sufre el tormento de que alguien lo persigue para quitarle el botín.

Trailer de "Perseguidos", el último cortometraje de Felipe Martínez Carbonell

“El personaje decide contarle este secreto a su psiquiatra. Pero a ella, si bien lo viene ayudando desde hace bastantes años, esa información le despierta la codicia. A partir de ahí surge la historia, lo que ella no sabe es que el bolso carga como una maldición, lleva consigo una presencia siniestra que te persigue”, resume Martínez Carbonell a Infobae Cultura. Lo que sigue a continuación es un inquietante ida y vuelta de persecuciones en el que los personajes van alternando el papel del monstruo. “No sabemos si hay realmente un monstruo detrás y esa ambigüedad me parece que está buena. El género fantástico te lo permite, en un drama obviamente no podríamos hacer algo así”, considera el cineasta.

Si para su anterior corto se había inspirado en los movimientos Me Too y Ni Una Menos, en Perseguidos encontró la historia en una experiencia más general y a la vez personal. “Me inspiró la obsesión con el dinero que es parte del mundo adulto, cuando uno crece profesionalmente se empieza a alejar de la gente y en mi caso comencé a notar la codicia con la que viven algunos que tienen como única meta el dinero. Me pareció que en esa obsesión hay cierto terror que podía contar”, dice el director, quien vive desde 2014 en los Estados Unidos, donde tiene su productora Hemisferio Films. Con clientes en Miami, Los Angeles y Nueva York, ha colaborado en películas con figuras de la talla de Michael Cain, Jessica Lange, Hilary Duff, Katie Holmes, entre otros.

A pesar de que trabaja para el mercado audiovisual del norte, donde hay más espacios para el cine de terror, a la hora de filmar suele elegir locaciones de su provincia natal y actores locales, además de emplear el español como idioma. “Me gusta volver al país a filmar y aprovechar los recursos que tengo allá. Hay un montón de gente talentosa haciendo cine de terror en Argentina, y en lo personal aprecio el trabajo con compañeros con los que estudié cine. También me gusta alimentar lo que Estados Unidos necesita, que son estas historias diferentes con voces de inmigrantes. El mercado audiovisual se ha ido moviendo hacia las minorías y en los Estados Unidos la población hispanohablante es uno de los casos”, le explica Martínez Carbonell a Infobae Cultura.

El director se encuentra en plena etapa de desarrollo de su primer largometraje, que lleva como título provisorio “Por mi hija”. “Estamos trabajando en el proyecto con gente de Argentina y de Estados Unidos, en este momento andamos formando el equipo y buscamos nuevos productores y talentos que quieran sumarse. Habrá novedades pronto”, dice Martínez Carbonell, quien adelanta que por ahora se mantiene dentro del género. “Encuentro en el cine de terror una facilidad especial a la hora de imaginar y pensar las historias”, comenta.

