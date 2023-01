Daniel Barenboim regresó a la Staatsoper de Berlín para el concierto de Año Nuevo

El pianista y director Daniel Barenboim en una imagen de archivo (EFE/ Miguel Angel Molina)

A meses de anunciar que padecía una enfermedad neurológica, el pianista y director de orquesta Daniel Barenboim volvió a los escenarios –tras una larga ausencia– para dirigir el tradicional Concierto de Año Nuevo de la Staatsoper Unter den Linden de Berlín.

La aparición del argentino-israelí causó sorpresa, más aún, tras haber anunciado meses atrás que debía alejarse de algunas de sus actividades, entre ellas el concierto que iba a brindar por sus 80 años y el estreno de un nuevo Anillo del Nibelungo en la misma Staatsoper. Por dicha razón, el público resaltó su participación en el show, el cual brindó sentado desde una silla, de la que se levantó solamente para el saludo final.

El retorno de Barenboim fue un acontecimiento musical para la Staatsoper y para la orquesta de la capital alemana. Asimismo rango de acontecimiento musical y global tuvo el concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Berlín, con Kirill Petrenko a la batuta y el tenor Jonas Kaufmann, quien interpretará arias de Giusseppe Verdi, entre otros autores italianos, así como del ruso Piort Illya Chakovski.

La Orquesta Filarmónica de Viena, bajo la batuta del maestro argentino-español-israelí Daniel Barenboim, ofrece en la Sala Dorada de la Musikverein de Viena el tradicional Concierto de Año Nuevo 2022 (EFE/ Dieter Nagl)

Te puede interesar: Los 80 años de Daniel Barenboim: las manos de un humanista

Las entradas estaban agotadas desde hace semanas tanto en la Staatsoper como para el concierto de la Filarmónica. Este último fue transmitido en directo en 275 salas de cine de Alemania y diversos países europeos.

“Mi salud se ha deteriorado en los últimos meses y me han diagnosticado una grave enfermedad neurológica”, había anunciado, con una mezcla de orgullo y tristeza, el pianista en octubre.

Más allá de esta aparición, el artista recalca que ahora más que nunca debe centrarse en atender su salud. “Ahora debo concentrarme al máximo en mi bienestar físico”, indicó Barenboim, quien había tenido que cancelar varios compromisos en febrero y abril pasados por problemas debido a la enfermedad.

Las entradas estaban agotadas desde hace semanas tanto en la Staatsoper como para el concierto de la Filarmónica (Tobias Schwarz/Pool via REUTERS)

Te puede interesar: Daniel Barenboim anunció que padece una “enfermedad neurológica grave”

Nacido en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1942 en el seno de una familia judía de ascendencia rusa, fue en esta ciudad donde con apenas siete años dio su primer concierto, pero devino en ciudadano del mundo tanto por la trashumancia familiar como por sus dotes pianísticas y su activismo personal y musical a favor de la paz en Oriente Medio.

En mayo de 2022 Daniel Barenboim decidió bajarse de la gira de West-Eastern Divan Orchestra, “siguiendo el consejo de sus médicos”, por lo que fue reemplazado por el joven Thomas Guggeis, quien fue su asistente.

Daniel Barenboim, que en noviembre cumplió 80 años, es uno de los músicos más respetados del mundo. Sus padres fueron destacados pianistas y él continuó con el linaje artístico: debutó en Buenos Aires a los siete años y fue posteriormente invitado por el Mozarteum de Salzburgo a continuar sus estudios.

Estudió con Nadia Boulanger, Igor Markevitch y en la Academia de Santa Cecilia de Roma. Es una influencia ineludible a tal punto que en el año 2019 se realizó en el Centro Cultural Kirchner el Festival Barenboim, donde estuvo acompañado por la pianista Marta Argerich, entre otros.

Al respecto de su enfermedad el artista comunicaba: “La música siempre ha sido y sigue siendo una parte esencial y duradera de mi vida. He vivido toda mi vida en y a través de la música, y seguiré haciéndolo mientras mi salud me lo permita. Mirando hacia atrás y hacia adelante, no sólo estoy contento, sino profundamente realizado”.





Seguir leyendo: