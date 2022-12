Maruja Mallo y María Magdalena Campos-Pons se suman a la colección permanente del Malba

Maruja Mallo y María Magdalena Campos-Pons

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) acaba de sumar a su colección permanente dos obras de la española Maruja Mallo y de la cubana María Magdalena Campos-Pons. “Así ingresan al acervo dos artistas centrales para el arte latinoamericano, que aún no estaban representadas en la colección del museo”, destacó este viernes el Malba en un comunicado. Las obras adquiridas son la pintura Naturaleza Viva II (1941/1942) de Maruja Mallo (Lugo, 1902 - Madrid, 1995) y la pieza Mobile #3 (2021) de María Campos Pons (Matanzas, Cuba, 1959).

Maruja Mallo, una pintora enmarcada en la Escuela de París y vinculada al surrealismo, se exilió durante la Guerra Civil española y recorrió gran parte de América, donde su obra fue muy reconocida. En 1937 se instaló en Buenos Aires y su actividad se volvió clave para la escena artística local. Según reseñó el Malba, la serie titulada Naturalezas vivas refleja la fascinación de la artista española por las costas de Chile y Uruguay.

“Naturaleza Viva II”, de Maruja Mallo

La serie consta de 16 obras hechas entre 1941 y 1943 con medusas, orquídeas, estrellas de mar, caracolas y rosas, pintadas en brillantes colores y perfección geométrica. “Las composiciones de esta serie, de extraordinario virtuosismo, revelan esquemas geométricos subyacentes que ella bautizó como ‘trazados armónicos’”, explicó Marita García, curadora jefe del Malba.

Por su parte, la artista María Magdalena Campos-Pons explora en sus creaciones la complejidad de su heterogénea identidad cubana a través de la pintura, la instalación, el vídeo, la fotografía, la escultura y la performance. Su serie The rise of the butterflies (“El ascenso de las mariposas”), está dedicada a Breonna Taylor, una mujer afroamericana cuya muerte violenta a manos de policías en marzo de 2020 en Louisville (Kentucky, Estados Unidos), se enmarca en el movimiento Black lives matter.

“Mobile #3″, de María Magdalena Campos-Pons

La obra de la artista cubana adquirida por el Malba, Mobile #3, es un móvil de vidrio hecho con las técnicas del cristal de Murano y sus colores se inspiran en las pigmentaciones de las alas de las mariposas y los exuberantes patrones y diseños de la naturaleza. “Esta pieza de la artista cubana María Magdalena Campos-Pons nos permite ampliar la representación del Caribe en la Colección Malba y hacerlo con la riqueza de su herencia multiétnica, dado que la artista creció en una plantación de azúcar y en el seno de una familia con raíces nigerianas, hispanas y chinas”, señaló Marita García.

Además de las piezas de Maruja Mallo y María Magdalena Campos-Pons, en el marco de la feria de arte arteBA 2022 el Malba también incorporó este año cinco obras de tres artistas argentinos: Edgardo Antonio Vigo, Claudia del Río y Florencia Rodríguez Giles.

Fuente: EFE





