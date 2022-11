César Aira, Claudia Piñeiro y Angélica Gorodischer, finalistas del Premio Reina Sofía 2022

Los escritores argentinos César Aira, Claudia Piñeiro y Angélica Gorodischer son finalistas del Premio Reina Sofía, junto con otros autores, que se entregará el 29 de noviembre

Las novelas El divorcio, de Cesar Aira; Elena sabe, de Claudia Piñeiro; y Tumba de jaguares, de Angélica Gorodischer, son finalistas del Premio de Traducción del Instituto Español Reina Sofía 2022, que tiene el objetivo de “elevar el conocimiento y generar aprecio por la literatura en español en los Estados Unidos”.

El jurado de este premio está formado por tres académicos y traductores con experiencia en literatura, traducción, cultura y lengua española o latinoamericana: Sophie Hughes, Heather Cleary e Isabel Gómez, su presidenta.

Anteriormente era un premio trienal, ahora se otorga anualmente, y está dotado de 10000 euros.

Hughes dijo sobre el “El divorcio, novela de César Aira traducida por Chris Andrews como The divorce, que si bien la mayor parte de la trama tiene lugar en un café durante la tarde, “nos lleva a un viaje imaginativo expansivo mucho más allá de los confines de esta configuración narrativa. Aira es un maestro de la trama, que sorprende, satisface y desafía al lector en igual medida. Tenemos que agradecer a Andrews, un maestro por derecho propio, por el viaje estético: escribe las extensas oraciones de Aira en un inglés extraordinariamente elegante y bien controlado. Son una pareja perfecta”.

La propia Hughes también se refiere a Tumba de jaguares, de Angélica Gorodischer y traducida por Amalia Gladhart como Jaguars’ Tomb, “una novela que atrapa y absorbe, dividida en tres partes aparentemente dispares que se unen a través de las desapariciones y los secuestros, aunque es una novelas convincente por derecho propio. Este estimulante diseño desempeña una función emocional vital, ayudando a Angélica Gorodischer a hablar de la dictadura militar de 1976-1983 ‘oblicuamente’, como ella deseaba y, también, como descubrimos los jueces, con inmensa sabiduría”.

Foto de archivo de una entrevista con César Aira para presentar la Biblioteca César Aira (EUROPA Press)

“El duelo, el anhelo, el devenir, la pasión sexual y la escritura son solo algunas de las condiciones y conflictos humanos en los que Gorodischer enfoca su mirada penetrante, revelando simultáneamente el costo de esa tragedia nacional”, señala la traductora, y agrega sobre Gladhart que “ha llevado adelante un acto de atención sostenida impresionante”.

“Ella presta oído y voz a un conjunto de voces diversas pero esencialmente conectadas –indica–, y su versatilidad es evidente en cada página: desde el diálogo mordaz entre una pareja resentida, hasta su interpretación elegíaca en inglés de la descripción de Gorodischer de una mujer que se queda dormida: ‘contar palabras, dejarse ser, mínimo abismo, apenas enterrado, inmóvil’, explica los motivos por el cual la traducción de la novela de Gorodischer es finalista.

(Télam)

“Gladhart siempre está atenta a los tropos y otras instancias de repetición significativa que Gorodischer pone para el lector como pequeños guijarros en el bosque, llevándolo de vuelta a las muchas verdades (morales, políticas y emocionales) contenidas en esta poderosa novela”, asegura Hughes.

La novela Elena sabe, traducida por Frances Riddle como Elena Knows, fue comentada por la reconocida traductora Heather Cleary, “la novela de Piñeiro brilla por la complejidad de la relación entre Elena, una mujer con parkinson, y su hija recién fallecida, quien fue su principal cuidadora, y por las impresionantes descripciones íntimas y el mundo interior de Elena; y Riddle transmite la urgencia y la frustración de nuestra protagonista con una habilidad tremenda”.

Foto de archivo de la escritora argentina Claudia Piñeiro, en su domicilio del barrio porteño de Palermo (Silvina Frydlewsky / El País)

La lista de finalistas se completa con El ABC de Byobu , de la poeta uruguaya Ida Vitale, traducido por Sean Manning como Bybou; la novela Roza, tumba, quema, de la salvadoreña Claudia Hernández, traducida por Julia Sanches como Slash and Burn; y La cara norte del corazón, de la escritora española Dolores Redondo, traducida por Michael Meigs como The North Face of the Heart .

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en el Instituto Cervantes de Nueva York el martes 29 de noviembre a las 19.

Fuente: Télam S. E.

