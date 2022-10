“Si el algoritmo te sugiere cinco comedias románticas, posiblemente no te guste ninguna”

La plataforma MUBI ofrece cine de autor, films clásicos y estrenos

¿Qué sería la vida sin las plataformas? O más bien, ¿cómo concebir la vida de hoy sin las plataformas? (léase, mejor, como si la pregunta estuviera entre signos de admiración). Sin embargo, es probable que el lector corrobore una cierta uniformidad en el tono y estilo de la programación, el catálogo, de las plataformas de cine y series regidas, quizás, por el gusto mayoritario y el cine o series de tipo industrial (lo cual no tiene nada de malo, claro) y que poco se detienen en el cine de autor o la inclusión de películas de procedencias periféricas. Bueno, todo eso viene a ser el objeto del catálogo de MUBI –y algunas cosas más, como explicará en entrevista con Infobae Cultura Sandra Gómez, directora de MUBI Latinoamérica–: cine de autor, films clásicos; producciones periféricas que incluyen hermosas cintas de Georgia o de Irán; cine independiente estadounidense; cortos de denuncia política alemanes; retrospectivas de Pasolini, Almodóvar, Truffaut, Agnes Varda y más. Y también estrenos. Últimamente la película japonesa Drive my car, ganadora del Oscar a mejor film extranjero, y la última producción del maestro David Cronenberg Crímenes del futuro tuvieron unas semanas de exhibición en la sala Lugones del teatro San Martín antes de pasar en exclusividad a MUBI. Y estrenará en noviembre The Kingdom Exodus, la serie de Lars von Trier, el mismísimo. ¿Qué es este ovni cinéfilo y por qué dicen prescindir del algoritmo, santo y seña de toda aplicación y plataforma de esta era? Pueden leer debajo y, después, mirarse una peliculita.

“MUBI Es una plataforma que se ha construido desde hace 15 años y un poco más: estamos activos desde 2007 y hemos ido creciendo –dice Sandra Gómez cuando se le pregunta por la creación de la que habla con cariño–. MUBI ha ido consolidándose pero siempre ha tenido diferenciadores importantes como atender a un cine que tenga autores detrás, que tenga creadores. Eso es importante como filosofía centra de la plataforma y con el tiempo hemos ido ampliando desde ser una plataforma de streaming hasta también hacer distribución. Hemos empezado a producir en Europa. Y tenemos una revista desde finales del año, Notebook. Había estado online desde hace mucho tiempo pero también ahora tenemos la experiencia en papel, la experiencia de tener un objeto. Entonces, bueno, realmente es como cubrir muchas áreas del cine y estar muy atentos a lo que está pasando en el panorama internacional pero no solamente actual, sino para revisar carreras, redescubrir cine de otros tiempos, de muchas latitudes. Algo importante para nosotros es que cuando atendemos un territorio, como lo estamos haciendo desde el año pasado en Argentina, para nosotros es importante involucrarnos con la cultura local, entrar a dialogar con lo que sucede a nivel creativo, a tener un poco más de películas del territorio.

—¡Para hacer todo esto tienen que tener un algoritmo muy sofisticado!

—(Ríe) No. porque nosotros no trabajamos con un algoritmo. Trabajamos seleccionando las películas una a una por personas y eso hace también que la experiencia de usuario sea mucho menos abrumadora. En las plataformas se pasa más tiempo buscando que viendo y acá se tarda menos en buscar y más tiempo viendo que buscando.

—En los primeros tiempos MUBI se llamaba Les auteurs, ¿no? El director Xavier Dolan, que comenzó muy joven ganando en Cannes, dijo que la plataforma le había servido para formarse.

—Xavier Dolan fue realmente uno de nuestros primeros usuarios y es una alegría que cineastas que han tenido carreras destacadas hayan sido también formados por MUBI o que MUBI haya sido una herramienta de inspiración y trabajo. Ha sido también herramienta de descubrimiento para muchos autores y eso, pues, es un motivo de orgullo para la plataforma.

—Un fenómeno más reciente con este tipo de plataformas es que algunas películas se estrenan en salas antes de pasar a la plataforma y permiten de ese modo la experiencia del cine, que es diferente a la de las pantallas del streaming.

—La verdad es que sí, y nosotros quisiéramos tener más y más salas disponibles en cada país porque la experiencia cinematográfica es medular para nosotros, o sea, sí, creemos que son experiencias distintas. Distintas y complementarias.

—Pero la experiencia cinematográfica en salas y la experiencia de ver tu película en casa en streaming, pararla, ir a comer, usar el teléfono es una cosa muy distinta a sentarte en una sala de cine oscura en silencio, a ver una película con más gente...

—Bueno, eso por supuesto para nosotros como cinéfilos que somos también es importantísimo conservar esa experiencia y las películas para las que tengamos los derechos para pasar por salas siempre vamos a hacer ese esfuerzo adicional de buscar cuáles son los exhibidores que están abiertos a pasar nuestras películas. El el caso de Drive my car y Crímenes del futuro hemos tenido la suerte de que la Sala Lugones nos ha abierto las puertas siempre para nuestras películas y queremos seguir ampliando también nuestro circuito de salas en Argentina para que más gente pueda ver las películas que estamos que estamos trayendo. La experiencia fue muy importante y fue nuestra primera experiencia en salas en la Argentina y fue muy grata, la verdad. No sabíamos qué respuesta iba a haber y la respuesta fue muy, muy positiva. Se agotaron las funciones y el público se volcó a las salas y con Crímenes del futuro tuvimos un poco más de fechas. Tuvimos una respuesta muy importante del público, así que bueno, eso nos da para pensar que otras salas también podrían sumarse a la experiencia de tener nuestras películas en su cartelera.

—Volvamos al algoritmo. En otras plataformas lo que hace es ver cuáles son las preferencias que puede tener el usuario y proponerle otras similares para ver en streaming películas o series. ¿Esto no funcionaría en MUBI?

—Pues lo hemos pensado y lo que creemos es que si tú ves, no sé, una comedia romántica que te gusta y el algoritmo te sugiere cinco más, de esas cinco más, posiblemente no te guste ninguna. Las particularidades de una película hacen que sea la que te gustó. No estamos tan seguros de que el algoritmo funcione. Porque te estás sugiriendo un género o te está sugiriendo, no sé, un actor, qué sé yo pero no estamos tan seguros de que funcione. Pues por ahora, la verdad, estamos muy convencidos de que las películas las vean nuestros curadores y las seleccionen y las agrupen. Entonces puedes tener un un foco de Tilda Swinton o una revisión de tal carrera de un director en específico o tal vez algunas películas seleccionadas por algún festival en el pasado y nosotros hacemos una revisión de ese festival. En fin, vamos curando de alguna manera por distintos lineamientos y corrientes que nosotros creemos que pueden ser relevantes y que tal vez por ese lado podamos enganchar también a los usuarios a ver las películas. Eso no te lo va a hacer un algoritmo y esas diferenciaciones hacen que la gente esté menos buscando y más viendo. Tratamos de explicar muy bien en términos editoriales de tal manera que tú encuentras. Tenemos una mirada de las películas aparte de una sinopsis, contamos por qué recomendamos esa película entonces todo eso hace que que el usuario esté un poco más informado y más tentado a ver las películas o las selecciones que nosotros tenemos porque lo explicamos de una manera un poco más atractiva, creo yo, y sobre todo como más humana y más cercana con el espectador.

Tráiler de "The Kingdom Exodus", de Lars von Trier

—Cuando se conoció MUBI tenía mucho menos oferta de qué ver ya que había 30 títulos por mes y uno caía cada día y era reemplazado por otro. Ahora hay un panorama mucho más amplio y con mayor permanencia de las películas, ¿cuál es el criterio de permanencia?

—En la primera etapa de películas que duraban 30 días implicaba que todos los días entraba una y todos los días salía una película. Eso creaba una inminencia para que no te fueras a perder a las películas. Lo que nos dimos cuenta con el tiempo y con que el catálogo también fuera creciendo es que había una necesidad de los usuarios de ver más y de tener más posibilidades, entonces decidimos conservar que una película sí entrara diariamente pero el catálogo sí se quedara. Tenemos cientos y cientos de películas disponibles ahora y el catálogo de cómo van expirando tiene más que ver con el vencimiento de los derechos, es decir, cuando no tenemos los derechos disponibles más de las películas pues van saliendo de la cartelera. La idea también es que siempre se sienta fresco, que siempre se sienta nuevo, que vayas viendo nuevas curadurías, que vayas viendo nuevas películas destacadas, entonces que no sea siempre lo mismo y que se sienta dinámico.

