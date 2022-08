“Desparejado” pone a Neil Patrick Harris en el difícil momento de volver a empezar

Neil Patrick Harris en "Uncoupled", la nueva serie de Netflix

Las expectativas de un protagonista de mediana edad de envejecer con comodidad y estilo, con su rico y apuesto socio en un lujoso apartamento de Manhattan, se ven frustradas cuando el socio se marcha abruptamente. Aturdido y devastado, el protagonista sin hijos busca apoyo en un par de viejos amigos, así como en un nuevo amigo irritable que se une a un importante negocio inmobiliario. Un compañero de trabajo enérgico pero caótico alienta al protagonista a descubrir el próximo capítulo de su vida, mientras que las tomas de una Nueva York informalmente plutocrática y absolutamente limpia, con una partitura alegre y jazz, sugieren que los años posteriores a los 40 pueden ser mucho más que inquietarse frente a un espejo.

Esa es la historia de la quincuagenaria Carrie Bradshaw en And Just Like That..., la serie secuela de Sex and the City que se estrenó el año pasado. También es la difícil situación de Michael Lawson interpretado por Neil Patrick Harris en Uncoupled, la nueva comedia de Netflix de Jeffrey Richman y Darren Star, el último de los cuales creó la icónica serie de HBO (y luego cedió el control creativo a Michael Patrick King).

Al igual que Carrie, Michael tiene que empezar de nuevo inesperadamente después de años sintiéndose estable, aunque en su caso, es porque su novio, Colin (Tuc Watkins), se muda después de 17 años y sin ninguna explicación. Durante la mayor parte de los ocho episodios de la temporada, Colin sigue siendo un enigma (tampoco es que ninguno de los otros personajes se desarrolle mucho).

Neil Patrick Harris, protagonista de "Desparejado" (Netflix)

Salir con un hombre gay de más de 40 es una pesadilla, se queja Michael, particularmente cuando ha cambiado tanto en la cultura de las conexiones desde mediados de la década de 2000; un episodio completo está dedicado a las normas y costumbres de Grindr. Pero el agente de bienes raíces no recibe mucha simpatía de su cliente más rico, Claire (Marcia Gay Harden, aparentemente dispuesta a convertirse en diva del campamento a través de entregas exageradas). A mitad de su divorcio de un marido mujeriego, Claire, que se autocompadece en voz alta, desafía a Michael a comparar su situación con la de ella, y él está feliz de complacerla.

Los personajes de Darren Star han tendido a envejecer con él. El antiguo niño prodigio detrás de Beverly Hills, 90210 siguió a Sex and the City con Younger, una irreprimible comedia romántica protagonizada por Sutton Foster como una mujer de 40 años que se hace pasar por veinteañera cuando nadie la contrata para un trabajo, y Emily en París, la fantasía ingrávida pero compulsivamente observable de una girlboss en la que la ingenua Lily Collins nunca será tan interesante o carismática como sus colegas franceses de mediana edad.

Entonces, uno podría esperar que el último programa de Star ofrezca una idea del proceso de envejecimiento, especialmente dado que es la primera serie del autor de televisión gay con un protagonista masculino gay. Pero Uncoupled es plana, sin alegría y sorprendentemente fría. Los mejores programas de Star, como Sex and the City y Younger, tienden a ser triunfos del reparto, pero es difícil no tener la sensación de que Harris, tan desgarrador en su reciente aparición en el drama sobre el sida de HBO Max It’s a Sin, está sustancialmente mal interpretado, aparentemente atado por las demandas de simpatía general.

Neil Patrick Harris (Michael Lawson), con Tisha Campbell, quien interpreta a su compañera de oficina, Suzanne (Netflix)

El actor es más inventivo en papeles que demuestran autoridad, como el maníaco sabelotodo Barney Stinson en Cómo conocí a vuestra madre. Como Michael perplejo y a la deriva, que no está seguro de cómo se supone que debe sentirse por ser los restos de la crisis de la mediana edad de otra persona, Harris parece menos seguro, más atrapado en su cabeza.

Aunque se necesitan un par de episodios para llegar allí, el actor evoca una chispa juguetona con Tisha Campbell, quien interpreta a su compañera de oficina, Suzanne. Pero no es hasta el episodio final que los amigos de Suzanne y Michael, el meteorólogo libertino Billy (Emerson Brooks) y el marchante de arte avergonzado Stanley (Brooks Ashmanskas), análogos de Samantha y Charlotte, respectivamente, obtienen un desarrollo de carácter significativo.

Sin embargo, lo que más le falta al programa, especialmente dado su aire fatalista, son momentos de arraigo emocional. Hay algunos dispersos, el más conmovedor es la pérdida de Claire de sus amigos después del divorcio, ya que deciden ponerse del lado de su esposo mucho más rico. Desparejado intenta equilibrar sus adornos aspiracionales con franqueza sexual, pero los cuerpos perfectamente esbeltos y sin vello que se exhiben socavan ese esfuerzo también.

Si And Just Like That... hizo que la mediana edad femenina pareciera un largo camino, Uncoupled no tiene mucho que agregar desde la perspectiva de un hombre gay, a pesar del pequeño hito representativo que logra. Quizás sea apropiado, entonces, que en su mayoría solo te haga sentir nostalgia por el trabajo anterior de Star.

Fuente: The Washington Post

SEGUIR LEYENDO: