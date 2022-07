Cómo una historia de Reddit se convirtió en novela exitosa y valió un contrato con Netflix

"Old Country," de Matt and Harrison Query, será publicada por Grand Central Publishing (Grand Central Publishing)

Matt Query rara vez se asusta con el mundo natural. De hecho, el abogado ambientalista se siente en paz inmerso en una inquietante soledad, ya sea en su rancho en la zona rural de Oregón o en los viajes que emprende como mochilero. Pero asustar a los demás es algo natural para él.

En r/NoSleep de Reddit, un lugar donde los escritores de Internet comparten historias originales de terror en primera persona, su película de suspenso My Wife and I Bought a Ranch fue tan fascinante que le valió un contrato para la publicación de un libro y una adaptación de Netflix. Old Country, la novela, fue publicada en Estados Unidos el 26 de julio, y las primeras reseñas compararon la escritura de Query, junto con su hermano y coguionista, Harrison Query, con los maestros del terror Stephen King y Paul Tremblay.

La fama viral inesperada llegó para Matt Query después de haber estado publicando casualmente en r/NoSleep durante algunos años. En febrero de 2020, Query publicó de forma anónima la primera parte de su thriller basado en su experiencia de mudarse a la zona rural de Oregón. Los protagonistas de la historia son un ex marine y su esposa que se instalan en su rancho recién comprado en Idaho. Todo parece pintoresco y pacífico hasta que sus vecinos les advierten sobre un ominoso espíritu de la tierra que cambia de forma y que se vuelve cada vez más aterrador, a medida que cambian las estaciones. Incluso con esta amenaza, la pareja insiste en quedarse y aprender a moderar el espíritu enojado.

Query es solo la historia de éxito más reciente de r/NoSleep. Este pequeño rincón de Internet ha lanzado a numerosos escritores aficionados a trabajos profesionales. Fundado en marzo de 2010, el subreddit ha sido la Zona Cero para que los escritores prueben sus ideas ante una audiencia de 16 millones de lectores. Claramente, algunas de esas personas tienen conexiones. En 2019, Amblin Partners de Steven Spielberg adquirió los derechos cinematográficos de la historia de 10 partes de Tony Lunedi The Spire in the Woods poco después de que Ryan Reynolds anunciara que produciría una adaptación de The Patient Who Nearly Drove Me Out of Medicine por Jasper DeWitt.

NoSleep no es un foro típico para talleres de historias, específicamente porque los comentarios que son de felicitación o críticos se eliminan. En cambio, los comentarios están destinados a preservar la plausibilidad de una historia. Si se va más allá de la historia se encontrará de todo, desde consejos falsos (“Creo que deberías dejar de burlarte de lo que sea. ¡Además, amo a tu perro!”, o “Idaho... cerca de Jackson... ¿nunca debería ir a un rancho?”).

Inicialmente, la gran cantidad de comentarios fue suficiente para motivar el pasatiempo informal de escribir de Query, ya que nunca esperó que sus novelas de suspenso explotaran. Pero después de que los usuarios exigieron más detalles sobre la pareja y especularon sobre la trama, felizmente accedió.

Una vez que la escalofriante publicación de Query ganó miles de “Me gusta” y los lectores inundaron su bandeja de entrada pidiéndole que continuara su historia, se dio cuenta de que podría tener éxito y reclutó a su hermano guionista, Harrison Query, para que lo ayudara a convertir sus historias en una novela y un guión.

Harrison y Matthew Query

Scott Glassgold, el fundador de la productora Ground Control, es colaborador de Harrison Query desde hace mucho tiempo, pero tenía sus dudas cuando Query se acercó a él con un guión: “El 99,9 por ciento de las veces cuando un cliente dice: ‘Mi hermano tiene algo que escribió, ¿lo leerás?’, tus ojos se ponen en blanco y dices a regañadientes: ‘Claro, lo leeré’”, dice. “Pero en este caso, fue el 0,1 por ciento lo que leí y fue asombrosamente bueno”.

Glassgold nunca había oído hablar de r/NoSleep antes de ayudar a los hermanos a consolidar su contrato de Netflix de siete cifras (el mismo mes en que obtuvieron su contrato editorial). Pero desde entonces, ha minado el subreddit en busca de diamantes en bruto y ocasionalmente ha encontrado oro. Ha vendido la novela Solíamos vivir aquí, de Marcus Kliewer, a Netflix, y el cuento “Creo que mi suegra está tratando de matarme”, de Nick Moorefox, a la productora 3000 Pictures de Sony.

“Es esta maravillosa confluencia de tecnología que permite a un artista publicar su trabajo sin tener que conocer a nadie ni obtener el permiso de alguien”, dice Glassgold. “Escribir algo bueno se pierde en la confusión. Pero si haces algo grandioso, puedes llamar la atención. Y eso es lo hermoso de YouTube, TikTok o r/NoSleep”.

Para Matt Query, la experiencia le ha mostrado el poder de los extraños que se reúnen en torno a una buena historia y dan cabida a talentos desconocidos. “Se marcaron a sí mismos como la página principal de Internet”, dice Query sobre Reddit. “Usé Reddit para reparar mi lavavajillas y aprender a reparar partes de mi auto. Y ahora me ayudó a mostrar una historia interesante”.

Fuente: The Washington Post

SEGUIR LEYENDO