“Persuasión” de Jane Austen vive su momento de gloria mediática, ya era hora

Desde este viernes estará disponible en Netflix la adaptación de "Persuasión" protagonizada por Dakota Johnson

Hay muchas preguntas que surgen después de ver el tráiler de la nueva adaptación de Netflix de Persuasión de Jane Austen. ¿Qué está pasando con los apartes como de Fleabag? ¿Existía realmente el término “ex” a principios del siglo XIX en Gran Bretaña? ¿Y la irreverente Anne Elliot de ojos brillantes de Dakota Johnson es una representación brillantemente moderna o un crimen blasfemo?

Pero, para mí, hay una pregunta diferente con la que he estado obsesionada durante los últimos dos años: ¿Por qué Persuasión, la última novela de Austen, ignorada y poco apreciada durante mucho tiempo, sobre una casi solterona arrepentida, de repente está tan en boga?

Tráiler oficial de "Persuasión"

Empecé a notar el fenómeno en 2020. Las restricciones del encierro y el constante terror mortal significaban que todo lo que podías hacer era preguntarle a la gente qué estaba leyendo. Y todo el mundo, al parecer, de repente estaba leyendo Persuasión.

Yo había sentido la misma atracción. En la tierra de las novelas de Austen están los Tres Grandes: Orgullo y prejuicio, Sensatez y sentimientos y Emma, que complacen a las multitudes con sus versiones cinematográficas.

Una de las versiones cinematográficas de "Orgullo y prejuicio", estrenada en 2005

En contra de la energía optimista de esas novelas, Persuasión puede ser un libro melancólico: se centra en Anne Elliot, la sensata hija mediana de un aristócrata, que se enamora de un marinero pobre pero su familia snob la convence de terminar su compromiso. Ocho años después, es una solterona arrepentida con problemas de dinero; él es un exitoso y rico oficial naval. Las circunstancias los juntan de nuevo.

Alrededor de la época en que otros comenzaron a hornear pan y cultivar cebollas, volví a leer Persuasión. Y mi antiguo aprecio por esta novela se convirtió en un encanto profundo y duradero. Escuché el audiolibro en largas caminatas, envié citas a amigos por whatsapp, repasé durante la ducha los puntos de la trama (estaba tan inmersa en esta novela que incluso aspiraba a hacer un podcast sobre ella). Luego, en septiembre de 2020, el misterio se profundizó. Persuasión se estaba convirtiendo en una película.

No en esta nueva película, sino otra producida por Searchlight Pictures y protagonizada por Sarah Snook (Shiv Roy en Succession) que fue anunciada en abril de 2021, solo unos meses antes de que la compañía de teatro Bedlam presentara la obra en Nueva York. Una adaptación que era diferente de la que se presentó en Londres y Oxford a principios de este año.

Dada la proliferación de adaptaciones de Persuasión que se ofrecían en distintos ámbitos, Searchlight suspendió su producción, dijo Snook a Vogue Australia.

Este libro de 205 años está de repente en el espíritu de la época. Quise escuchar algunas teorías sobre por qué.

“Es un libro sobre cómo determinar tus prioridades”, dijo Alice Victoria Winslow. Winslow coescribió la nueva película de Netflix. Le encanta el libro desde la universidad, cuando tomó una clase de Jane Austen y se lamentó de que no hubiera adaptaciones cinematográficas más recientes y populares. Su compañero de escritura, Ron Bass, es una leyenda entre los guionistas, reconocido por producir éxitos de taquilla como La boda de mi mejor amigo y Stepmom).

Los lectores modernos pueden identificarse con Anne, el personaje de Persuasión: es mayor, más contemplativa y tiene que elegir entre prioridades: el hombre que ama, el amigo y mentor que valora, y la familia snob a la que se siente obligada a cuidar. “Ella no está preocupada por la necesidad de casarse”, dice Winslow. “Para ella suceden muchas cosas que son externas a la línea argumental del matrimonio como aspiración”.

Damianne Scott ve otro corolario sobre era de pandemia: la fatiga de los cuidadores. Scott, profesor de escritura en dos universidades de Cincinnati, es el creador de la comunidad de Facebook “Black Girl Loves Jane”. También está escribiendo su propia novela, una interpretación moderna de –¿qué más?– Persuasión, ambientada en una megaiglesia afroamericana actual.

"Persuasión" está disponble en Netflix

Scott señala que Anne es una cuidadora. Pasa gran parte del libro apaciguando a sus hermanas, cuidando a varios miembros de la familia después de heridas graves y sirviendo como administradora de la casa y planificadora financiera -de facto- de su familia. Estar atrapada en esos roles agudiza su arrepentimiento por la vida alternativa que podría haber vivido como esposa de un oficial naval.

“Muchas personas, incluyéndome a mí, están en roles de cuidadores que no eligieron”, dijo Scott. “Pero la vida y las circunstancias hicieron que tuvieran que serlo. Y la gente también puede identificarse con Anne en ese aspecto”.

Quizás la parte de Persuasión que se siente más resonante ahora es la gran cantidad de tiempo que la protagonista pasa atrapada pensando: pasaron casi ocho años desde que vio al Capitán Wentworth, y pasaron todos los días contemplando su otra vida, preguntándose si está desperdiciando la actual, la que tiene.

“La novela está obsesionada con el tiempo”, dice Stefanie Markovits, quien enseña literatura inglesa en Yale. “Y en mi opinión, eso es lo que más refleja este momento”.

La pandemia nos hizo conscientes del tiempo de manera similar: la sensación de que los últimos dos años o más han pasado tan rápido o tan lento; la pérdida de momentos preciosos con las personas que amamos; la necesidad de entender cómo hemos crecido (o no) desde que comenzó este período de dificultades.

Dakota Johnson en "Persuación"

Cuando –alerta de spoiler– Anne finalmente se reúne con Wentworth al final de la novela, existe “el deseo de al menos imaginar que esos ocho años no fueron en vano”, dijo Markovits.

“¿Son más felices ahora de lo que habrían sido, o no? No lo sabemos. Anne no lo sabe. No pretende saberlo”, especula. “Y, sin embargo, va a tratar de rescatar algún tipo de significado de la forma en que fluyó el tiempo”.

“Eso es lo que todos estamos buscando ahora, ¿verdad?” agregó Markovits. “Estamos buscando aspectos positivos de esta experiencia”. Esa pérdida real y profunda puede ser la razón por la cual la crítica de esta nueva película y su tono irreverente y sarcástico se han sentido tan apasionados. En el diario inglés The Independent lo calificaron como “vagamente mortificante de ver”. The Guardian la declaró “una parodia”.

“No lo entiendo”, escribió el novelista y ensayista Brandon Taylor en un ensayo mordaz sobre la película. “Es como si miraran a Persuasión y dijeran ‘vamos a convertir esto en una verdadera historia de amor’, pero eliminaron todas las partes que la convierten en una verdadera historia de amor”.

El público de esta película no es reacio a las reinterpretaciones radicales de las novelas de Austen. La Isla del fuego, una versión queer, sexual y, al mismo tiempo, deliciosamente seria de Orgullo y prejuicio, obtuvo excelentes críticas, al igual que la nueva versión agria y enérgica de Emma de 2020, en la que se revelaron las nalgas desnudas de la regente.

Cuando le pregunté a Winslow sobre la reacción violenta al tráiler, fue magnánima: “Amo profundamente este libro. Y todos los involucrados en este proyecto también. Todos tenemos una conexión emocional fuerte y duradera con el material. Así que nada se hizo sin cuidado”, dice la coguionista. “Y espero que todos vengan con la mente abierta... Y comprendan que Austen tiene un espíritu juguetón”.

Después de dos años de pandemia, quizás los fanáticos de Persuasión no se sientan juguetones. Nos sentimos tristes y afligidos, y cansados, y conscientes sobre lo que hemos perdido y lo que está en juego en el tiempo que nos queda. Y queremos ver nuestra propia melancolía reflejada en nosotros.

Sabemos por lo que ha pasado Anne Elliot. Porque nosotros también hemos pasado por eso.

Fuente: The Washington Post

