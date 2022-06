Chick flicks: comedias románticas en las cuales los libros son parte fundamental

'Becoming Jane', 2007 protagonizada por la gran Anne Hathaway, es una biopic sobre la vida de la escritora británica Jane Austen

Las bibliotecas, la afinidad en las lecturas, la inspiración detrás de las historias, la escritura y un sin número de detalles y emociones que orbitan alrededor de la magia de los libros, han sido el escenario perfecto para que muchas historias románticas en la literatura y en el cine lleguen a millones de corazones cursis y ávidos de oxitocina. No juzgo, es más bien una confesión, lo hago precisamente porque sé que no soy la única, sé muy bien que eso que algunos llaman “chick flicks”, esas películas pertenecientes a cierto género cinematográfico asociado comúnmente al romance, los sentimientos, viajes de descubrimiento o al amor, pensadas, supuestamente, para las mujeres, pero que ya sabemos que en muchos casos, los hombres, desligados de las ataduras heteronormativas, han comenzado a disfrutar abiertamente.

En este conteo encontrarán una cazavampiros, aspirantes a escritoras, un escritor confundido e inconforme con el tiempo que le tocó vivir, una mujer que se entrega al estudio como venganza, una editora y su asistente (que también quiere ser editor), una escritora de canciones que se reconcilia con su pasado expuesto en un libro escrito sin su autorización, una periodista atrapada en el mundo editorial y una bloguera apasionada con la cocina.

Legalmente rubia recaudó 141.8 millones de dólares en la taquilla mundial

Seguramente una o varias de estas historias ya las conoce, quizás no conoce ninguna, quizás ha visto alguna sin tener en cuenta que mucho del encanto que las envuelve es gracias al mundo de la lectura, a la investigación, al idilio con las letras y a la conexión maravillosa que crea entre seres humanos. ¿Se ha enamorado gracias a los libros? Cuando las emociones del coqueteo y la tensión sexual surgen entre la compatibilidad de las ideas o de los argumentos contrariados que se acompañan de alguna epifanía que encuentra a dos corazones… ¿No descarta enamorarse en una librería a lo ‘Un lugar llamado Nothing Hill’ (1999), la película de Roger Michell, protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant; otra posibilidad es desahogar la rabia metiéndose de cabeza en los libros, como lo hizo Elle en ‘Legalmente Rubia’ (2001).

La Propuesta, 2009

La historia de esta película inicia en una reconocida editorial de Nueva York, en donde Margaret Tate (interpretada por Sandra Bullock) es una de las jefas y Andrew Paxton (encarnado por Ryan Reynolds) es escritor, su asistente y aspirante a editor. Ella vive la amenaza de su deportación a Canadá e involucra a Andrew en la farsa de un enamoramiento que termina por convertirse en un intenso romance.





Becoming Jane, 2007

Esta película protagonizada por la gran Anne Hathaway narra el episodio más decisivo de una de las escritoras más importantes de lengua inglesa, la creadora de varias de las historias más famosas del mundo, que incluso, han sido llevadas al cine, teatro, música y que además, también han inspirado buena parte de la literatura mundial: Jane Austen. Si el nombre no le resulta familiar quizás la reconozca por ser la autora de Orgullo y prejuicio (2005), la novela que inspiró aquella película célebre de Keira Knightley.

Este chick flick revela el amor que inspiró las más grandes obras de la escritora, en especial la ya mencionada Orgullo y Prejuicio, en donde cuenta lo que probablemente hubiera querido que pasara con Thomas Lefroy, el gran amor frustrado de la vida de la escritora, interpretado en la cinta por el actor escocés James McAvoy, con quien iniciaría un romance infortunado gracias a su gran conexión intelectual mediada por la literatura.

A lo largo de los años, diferentes tapas de "Orgullo y Prejuicio" de Jane Austen





Sex and the city: La película, 2008

Ya con una Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) más establecida que había dejado su rol de mera columnista, para posicionarse como reconocida autora de libros sobre relaciones, sexo y amor, esta película inicia la saga de películas basadas en la icónica serie de televisión que emitió su primer episodio en 1998 y que a su vez es basada en el libro homónimo escrito por Candace Bushnell publicado en 1996.

Finalmente Carrie tiene la relación siempre soñó con Mr. Big, deciden casarse, comienza el desastre y aparece la inspiración para el siguiente libro de la escritora. Moda, drama, romance, sexo (no mucho), solidaridad femenina y más. La serie es una verdadera máquina de hacer dinero, a tal nivel que hubo dos películas y un regreso como serie con un nuevo nombre ‘And just like that’.

Libro 'Sex and the City' escrito por Candace Bushnell y publicado en 1996





Buffy la cazavampiros

Aunque en realidad fue una serie de televisión, fue un producto de entretenimiento hecho a la medida de las audiencias del cambio de milenio (1997 - 2003) con Sarah Michelle Gellar interpretando a una jovencita de preparatoria estadounidense que en compañía de sus amigos y el bibliotecario, descubren, gracias a los libros los misterios de la puerta al inframundo revelando la verdadera personalidad de todos los personajes que en varios casos mutó al de algún ser demoníaco o sobrenatural.

Un dato extra: esta serie fue escrita por Joss Whedon, un renombrado director, guionista y productor de cine y televisión norteamericana, con producciones entre las que destacan varias del universo Marvel, como la saga de The Avengers, Glee y Toy Story, pero sobre quien recaen muchas acusaciones por acoso sexual y comporamiento indebido en los sets de grabación.





Julie & Julia, 2009

Julia Child (1912 - 2004), encarnada en esta película por Meyl Streep, fue una chef, autora y presentadora de televisión, pasó a la historia como la mujer que llevó lo mejor de la cocina francesa a los hogares norteamericanos con su libro ‘El arte de la cocina francesa’ (1961); por su parte, Julie Powell, interpretada por Amy Adams, se pone el desafío de preparar las 524 recetas del libro de Child en un plazo de un año mientras trata de escapar de un trabajo burocrático que la hace infeliz.

La cinta muestra un paralelo de la vida de ambas mujeres, destaca el papel de sus respectivas parejas en el proceso de cumplimiento de sus sueños, de la publicación de sus respectivos libros y de su realización personal.

‘El arte de la cocina francesa’ (1961), Julia Child





