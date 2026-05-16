Cultura

Julius Rodriguez, un talento del jazz contemporáneo, llega a Buenos Aires para mostrar su excitante música

El joven pianista estadounidense se presenta este lunes y martes en dobles funciones en Bebop Club. “Utilizo todas las influencias actuales en lugar de usar archivo”, afirma

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Julius Rodríguez portada
El pianista Julius Rodriguez regresa a Buenos Aires para cuatro conciertos en Bebop Club

El pianista y compositor neoyorquino Julius Rodriguez, una de las figuras más prometedoras del jazz alternativo contemporáneo, se presenta este lunes 18 y martes 19 a las 20 y a las 22.30 en Bebop Club, junto a Brandon Rose en bajo y contrabajo, Emilio Modeste en saxo y Joshua Watkins en batería.

“En lugar de recrear, intento crear”. Así resume su filosofía musical con una precisión que pocas veces se logra en una sola frase. Para Rodriguez, la tradición del jazz no es un molde sino un punto de partida: la materia prima sobre la que construye un sonido propio, atravesado por el funk, el soul y las influencias del presente.

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Esta es su segunda visita a Buenos Aires. La primera fue el año pasado, como parte de la banda de Kurt Elling. Esta vez llega como líder, con las versiones más actualizadas de su repertorio y, según anticipó, material nuevo aún sin publicar. “Van a recibir las versiones más actualizadas de todas las canciones que hemos estado tocando en los últimos dos álbumes, y quizás algunas cosas nuevas que todavía no salieron”, adelanta en su diálogo con Infobae Cultura. “Estoy muy ansioso por llevarles la música en su forma más fresca”.

—¿Cómo describirías tu sonido para quienes te escuchan por primera vez?

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—Lo describiría como una expansión de las tradiciones de la música improvisada, usando las herramientas actualizadas que tenemos hoy para crear, y los ritmos e influencias culturales que surgieron de la evolución de la cultura negra estadounidense. Lo que hace que mi enfoque se sienta contemporáneo es que utilizo todas las influencias actuales que puedo, en lugar de intentar hacer de mi música algo histórico, una especie de archivo. En lugar de intentar recrear, intento crear.

Julius Rodriguez
Julius Rodríguez fusiona jazz, funk y soul para crear un sonido personal que refleja las nuevas tendencias del jazz

—¿Pensás en términos de géneros musicales?

—No, para nada. De hecho, mi objetivo es deshacerme de la idea del género y que simplemente sea música, buena o mala. Cuando pienso en las personas que crearon la música que hoy es tan popular en estos géneros separados, ellas no estaban pensando en géneros. Solo pensaban en crear la música más verdadera y auténtica para sí mismas. En definitiva, eso es lo que yo también quiero hacer.

—¿Cómo te marcó haber empezado a tocar en los clubes de jazz de Nueva York siendo tan joven?

—Pude aprender muchas lecciones temprano, simplemente por estar cerca de algunas de las leyendas del jazz, personas que enseñaban más desde la experiencia en el campo que en un aula. Observaba, y también subía al escenario y alguien venía y me dejaba en ridículo, o me llamaban para tocar un tema que no conocía. Ese tipo de cosas son grandes experiencias de aprendizaje que pude tener muy joven, y contribuyen al músico que soy hoy.

—Estudiaste piano y batería desde chico. ¿Cómo influye esa formación rítmica en tu manera de componer y liderar la banda?

—Diría que me influye en la medida en que creo que debería influir a cualquiera, toque o no la batería. El ritmo es un aspecto tan importante de la música que no puede pasarse por alto, aunque no estés tocando un instrumento rítmico. Y a la inversa, me ayuda cuando toco esos instrumentos rítmicos a frasear la música de una manera más cohesiva y comprensible. Conocer la armonía, cómo se relaciona con el ritmo y cómo combinar esos conceptos en la creación es central en mi forma de trabajar.

—Has tocado con artistas muy distintos entre sí, desde Meshell Ndegeocello hasta A$AP Rocky. ¿Qué buscás en esas colaboraciones?

—Intento absorber todo el proceso que puedo. ¿Cómo se hacen las cosas de principio a fin? ¿Cuánto de eso puedo ver desde mi rol en la banda? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué funciona y qué no? ¿Qué aspectos de la operación quiero llevar a mi propio proyecto, y cuáles no quiero que sucedan con mi música?

Una de las grandes cosas que aprendí trabajando con A$AP Rocky es que hay mucho más en su forma de hacer arte. Lo noté con muchos artistas que admiro: construir una marca alrededor de tu arte es más que el sonido. Es la imagen, la sensación, la manera en que la gente interactúa no solo con la música sino con vos como artista, como alguien que diseña remeras y zapatillas y va a los after parties. Todo eso contribuye a la experiencia. No es solo la hora y pico que está arriba del escenario. Es un día entero de eventos y cosas que la gente puede llevarse consigo.

Julius Rodriguez
Julius Rodriguez busca acercar el jazz alternativo a nuevas audiencias, afirma

—¿Qué cambió en vos entre un disco y el otro?

—Lo más importante es que hice el primer álbum viviendo en Nueva York y el segundo viviendo en Los Ángeles. El lugar donde tenía mi base jugó un papel fundamental en el sonido y en cómo me sentía y cómo encaré la grabación.

El primer álbum lo mezclamos y produjimos en gran parte en mi living durante la pandemia. En el segundo tenía un estudio en North Hollywood, con un productor y un ingeniero de sonido. La manera en que encaramos las sesiones de grabación también fue distinta. El primer álbum fue más como tirar pintura en la pared. En el segundo teníamos más demos y más material pregrabado antes de llevar a la banda al estudio.

Estaba experimentando con las distintas formas en que puede desarrollarse el proceso, y el acceso que tenía a ciertos recursos cambió. Eso tuvo un gran impacto en el sonido del álbum y en los colaboradores que pude conocer, personas que probablemente nunca hubiera conocido de otra manera. A través del productor y la escena musical de Los Ángeles conocí a personas como Nate Mercereau, Nicole McCabe y Georgia Anne Muldrow. Todo eso sucedió en Los Ángeles.

—¿Cómo ves tu rol dentro de la nueva generación del jazz?

—Uno de mis grandes objetivos como artista es acercar este sonido a personas que quizás no lo conocen, o que no saben que podrían llegar a gustarlo, y despertar en ellas esa curiosidad para que vayan a explorar la historia o descubran otros artistas del género. Intento tender un puente entre la música y la gente. Ahí es donde siento que está mi lugar en esta generación. Aunque también es difícil saberlo tan pronto. Todos estamos en esto ahora, creando ahora. Nunca se sabe cuál será el impacto treinta, cuarenta, cincuenta años más adelante.

[Fotos: prensa Bebop Club]

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