Cultura

Manuela Martelli lleva a Cannes la memoria histórica de Chile con ‘El deshielo’

La actriz y directora presentó su nueva película, la historia de una desaparición en una pista de esquí, que sirve para examinar las heridas aún abiertas luego de la dictadura de Augusto Pinochet

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El deshielo - Manuela Martelli
La película "El deshielo" de Manuela Martelli explora la memoria de Chile tras la dictadura de Pinochet

Un iceberg, una estación de esquí y una chica desaparecida. En El deshielo, presentada en Cannes, la chilena Manuela Martelli evoca con estos elementos la historia reciente de su país, algo que para la cineasta es una “necesidad”. La película, incluida en la sección Una Cierta Mirada, está ambientada en una pequeña estación de esquí en el Chile de 1992, apenas dos años después del fin de la dictadura de Augusto Pinochet ocurrido en 1990.

En estas montañas, Inés, de nueve años y nieta de los dueños del hotel de la estación, hace amistad con Hanna, una adolescente alemana que se entrena para unos campeonatos. Cuando la joven esquiadora desaparece, su madre viene de Alemania para participar en la búsqueda. Manuela Martelli utiliza este hecho para evocar la reciente dictadura y los desaparecidos a manos de los militares.

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El deshielo - Manuela Martelli
El filme, presentado en la sección Una Cierta Mirada de Cannes, se ambienta en una estación de esquí chilena en 1992

También a través de pequeños detalles, como un lugar desafectado donde solían haber soldados, o un empleado que perdió a un familiar, esboza aquel trágico periodo en medio de esta estación de esquí y de ocio.

La cineasta, también actriz y que aquí se pone por segunda vez detrás de la cámara, ya trató la dictadura en 1976, sobre una mujer acomodada que descubre las atrocidades del régimen gracias a un joven que aloja en secreto. “Me rebelo contra la idea de que no hay que mirar hacia atrás”, dijo Martelli, señalando que hay muchas voces en Chile para quienes recordar la historia es “contraproductivo para construir un futuro”.

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“La memoria va y viene”

“La memoria va y viene y la historia también y lo vemos ahora con el gobierno que tenemos de extrema derecha, de un presidente pinochetista”, advirtió, en referencia al ultraderechista José Antonio Kast, que asumió el cargo en marzo.

Manuela Martelli destaca la importancia de recordar los momentos más críticos de la historia reciente de Chile
Manuela Martelli destaca la importancia de recordar los momentos más críticos de la historia reciente de Chile

“Creo en la necesidad de hacer memoria constante, de cuáles son nuestros momentos críticos de la historia, de los peligros, de los espacios a los que no queremos llegar como sociedad, de los derechos que hemos ganado y de lo que es posible perder [...] tomando ciertas elecciones”, añadió.

En la película, la desesperación de la madre, que no habla español y no entiende por qué no refuerzan las búsquedas de su hija, recuerda indudablemente a la angustia de las familias de los desaparecidos durante la dictadura. Para Martelli, esto refleja “el estar solo, la indiferencia de un Estado y una sociedad que no te contienen”.

“Está la herida de un país que ha vivido una dictadura, que ha vivido desapariciones y asesinatos, una herida que de por sí es muy grande, pero además está la herida de no sentir un acto reparatorio profundo en todos estos años”, afirmó.

La cineasta señala el riesgo de perder derechos si se ignora la memoria histórica chilena y el peligro de repetir el pasado
La cineasta señala el riesgo de perder derechos si se ignora la memoria histórica chilena y el peligro de repetir el pasado

La cineasta está convencida de que no se ha hecho lo suficiente para cerrar esa herida. “Me parece que falta una reparación y falta la conciencia de que es muy fácil volver” a una situación como la vivida en esos años de dictadura.

El deshielo, que empieza con imágenes de archivo de cómo transportaron un iceberg del Antártico hasta el pabellón de Chile en la Expo de Sevilla de 1992, forma parte de Una Cierta Mirada, la segunda sección en importancia del Festival de Cannes.

Fuente: AFP

[Fotos: Reuters/ Sarah Meyssonnier y Reuters/ Marko Djurica]

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