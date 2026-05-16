Cultura

El Hotel Plaza de Buenos Aires revela un impresionante tesoro encontrado durante su restauración

Un mural cubierto con hojas de oro de 22 quilates y firmado por el artista español Julio Vila y Prades fue descubierto durante trabajos de recuperación patrimonial del histórico establecimiento

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Vista exterior del Plaza Hotel en Buenos Aires. Un edificio neoclásico de piedra con balcones y una cúpula azul. Árboles verdes frondosos y una calle con vehículos y peatones
El mural de oro de 22 quilates hallado en el Hotel Plaza de Buenos Aires revaloriza el patrimonio arquitectónico y cultural de este edificio

Un mural oculto hecho íntegramente con hojas de oro de 22 quilates fue descubierto durante una restauración en el Hotel Plaza de Buenos Aires, lo que ha reavivado el valor patrimonial y artístico de uno de los establecimientos históricos más representativos de la capital argentina.

Durante trabajos de recuperación realizados en 2024, se encontró en el Hotel Plaza una obra de alto valor histórico y artístico cuya superficie está recubierta con oro de 22 quilates. La pieza, firmada por el artista español Julio Vila y Prades, permaneció oculta tras remodelaciones modernas y destaca tanto por la nobleza de sus materiales como por su relevancia cultural. El hallazgo aporta una significativa dimensión al patrimonio arquitectónico de Buenos Aires, convirtiéndose en uno de los rescates más llamativos en recientes labores de conservación.

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El descubrimiento fue realizado durante una intervención de recuperación patrimonial, en la que el equipo localizó el mural en una de las salas originales. La pieza estaba escondida detrás de revestimientos de remodelaciones previas, lo que favoreció su conservación pese a las sucesivas actualizaciones del edificio. La sorpresa al encontrar la obra fue inmediata entre los encargados de la restauración.

Plaza Hotel de Buenos Aires
La restauración permitió rescatar el mural escondido, preservando tanto su técnica artística como la integridad de los materiales

El mural de oro y su autor

La obra fue realizada por el artista español Julio Vila y Prades, conocido por intervenir en distintos lugares destacados del país. El mural sobresale por su excepcional técnica, ya que toda la superficie fue recubierta con hojas de oro de 22 quilates, uno de los materiales más valiosos en la decoración artística.

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La documentación sobre la fecha de realización y la autoría refuerza la importancia de este hallazgo, ya que se trata de una pieza firmada por un creador de renombre internacional. El uso del dorado refleja la inversión y el cuidado dedicados a los originales detalles ornamentales del hotel.

Relevancia patrimonial del Hotel Plaza

El Hotel Plaza, inaugurado en el siglo XX y situado en el centro de Buenos Aires, está catalogado como patrimonio arquitectónico y cultural. El edificio es considerado uno de los hoteles más tradicionales y emblemáticos de la ciudad, frecuentado por personalidades locales e internacionales desde hace más de cien años.

Plaza Hotel de Buenos Aires
El hallazgo del mural fortalece la recuperación cultural y pone en valor la historia del Hotel Plaza, inaugurado a principios del siglo XX

Las autoridades del establecimiento subrayan la importancia histórica del hotel y su papel como símbolo de la arquitectura patrimonial porteña. La protección legal del inmueble obliga a preservar y restaurar los elementos originales que se encuentren, lo que otorga al hallazgo del mural de oro un significado especial en el contexto de recuperación cultural.

La restauración actual del Hotel Plaza busca rescatar espacios originales y poner en valor el patrimonio existente. El mural fue encontrado después de retirar revestimientos instalados en remodelaciones recientes, que lo mantuvieron oculto por varias décadas.

El personal encargado explicó que el cuidadoso trabajo de desmontaje permitió encontrar la pieza en buenas condiciones, pese al paso del tiempo y a las capas de material más moderno. Este hecho facilitó la preservación del dorado y la integridad de la obra. En esta etapa, el proceso de restauración se orienta a limpiar y proteger el mural, integrándolo como eje central de uno de los principales sectores del hotel.

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