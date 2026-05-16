Cultura

Buenos Aires será la primera ciudad de América Latina sede del Festival Lumière, dedicado al patrimonio cinematográfico

El evento se llevará a cabo en febrero de 2027, a partir del acuerdo entre las autoridades francesas de la muestra y las del Gobierno porteño

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Thierry Frémaux junto a Gabriela Ricardes en noviembre de 2025. Festival Lumiere
Thierry Frémaux junto a Gabriela Ricardes en noviembre de 2025 (Festival Lumiere)

La Ciudad de Buenos Aires será sede en febrero de 2027 del Festival Lumière, una de las principales celebraciones internacionales dedicadas al cine de patrimonio, y se convertirá en la primera ciudad latinoamericana seleccionada para este evento tras la firma de un acuerdo entre Thierry Frémaux, director del Institut Lumière, y Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad.

El objetivo del festival es rescatar, restaurar y proyectar en pantalla grande obras del pasado, desde joyas del cine mudo acompañadas por música en vivo hasta retrospectivas de grandes directores de todas las épocas. El galardón principal del festival no se otorga a una película específica, sino a una personalidad internacional por toda su trayectoria y su contribución a la historia del cine.

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Según informó el Gobierno de la Ciudad, Buenos Aires fue elegida por su sólida tradición en el séptimo arte y su papel destacado en América Latina. La ciudad, agregó, suma un evento de alta relevancia para la conservación y apreciación del cine clásico, lo que refuerza su presencia en el circuito global y facilita el acceso a una programación de gran prestigio para el público local.

El acuerdo entre Frémaux y Ricardes sitúa a la capital entre un grupo selecto de ciudades anfitrionas desde la creación del festival en Lyon en 2009. “Nos llena de orgullo anunciar que en 2027 Buenos Aires será sede del prestigioso Festival Lumière, uno de los eventos más importantes del mundo dedicados al cine y su patrimonio. Gracias a la alianza con Thierry Frémaux, la Ciudad se consolida como una capital cultural de relevancia internacional. Creemos profundamente que invertir en Cultura es apostar al trabajo, a la creatividad, a la innovación y a la identidad de una ciudad que quiere seguir siendo protagonista en el mundo”, afirmó Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

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Cien años de cine mudo en la Lugones PORTADA
El festival está dedicado al cine clásico

Por su parte, Ricardes subrayó el valor histórico y simbólico del anuncio: “Buenos Aires no es cualquier ciudad para recibir un festival como el Lumière, es la ciudad donde se inventó una forma de mirar, de contar historias, de usar la cámara como un instrumento de verdad. Y fue además la primera ciudad de América Latina en tener una proyección pública, en julio de 1896, apenas seis meses después de su presentación pública en París. Traer 130 años después un festival de esta envergadura a Buenos Aires es decirle al mundo que no solo producimos cine, sino que lo preservamos, lo estudiamos, lo honramos. Es colocar a la ciudad en el mapa de los grandes festivales cinematográficos globales”.

Patrimonio cinematográfico y lazos con Lyon

Tal como dijo Ricardes, la conexión de Buenos Aires con el cine se remonta a 1896, cuando fue la primera ciudad de América Latina en celebrar una exhibición pública, poco después de la histórica proyección en París. Este legado sigue vigente a través de instituciones como el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, referente regional en restauración y conservación del patrimonio audiovisual.

El museo en la capital resguarda una colección relevante de películas, guiones y registros que documentan la evolución del cine. Su reconocimiento internacional se debe, especialmente, a su labor en la restauración y valorización de obras históricas. En 2008, el hallazgo de una copia casi completa de “Metrópolis”, el clásico de Fritz Lang perdido desde 1927, dio proyección global a la ciudad como polo en la preservación cinematográfica.

“El cine argentino importa mucho a nivel mundial”, manifestó Frémaux durante una visita, cuando también manifestó su interés en profundizar vínculos con el sector audiovisual argentino.

La llegada del festival refuerza el lazo entre Lyon, cuna del cinematógrafo y sede original del evento, y Buenos Aires, donde el Institut Lumière encuentra un colaborador importante en el Museo del Cine para impulsar la conservación del acervo fílmico.

Thierry Frémaux y Gabriela Ricardes se abrazan en un escenario. Detrás, una pantalla muestra "LUMIÈRE, AVENTURA CONTINÚA". Otro hombre aplaude a la derecha
Thierry Frémaux y Ricardes en el escenario durante la presentación de "Lumière, Aventura Continúa" en el Festival Lumière en noviembre de 2025

Significado e impacto para la ciudad y el cine argentino

Que Buenos Aires albergue el Festival Lumière valida su posición de liderazgo en la restauración y difusión del cine. La ciudad se integra a la red de grandes capitales dedicadas a este arte y, por primera vez, ofrece al público argentino la experiencia de acceder a la programación del festival fuera de Europa gracias a la colaboración entre Frémaux y Ricardes.

En el contexto internacional, Maelle Arnaud, directora de programación, mantuvo reuniones con ambos para definir detalles de la edición porteña. Este trabajo conjunto fomenta el intercambio cultural y amplía oportunidades tanto para creadores como para espectadores locales.

La celebración del festival es también un reconocimiento al papel central que ocupa el cine en la vida cultural porteña. No solo se producen obras notables, sino que existe una apuesta institucional sostenida por la preservación, que une hoy a la ciudad con referentes europeos como el Institut Lumière.

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