Fuerza Bruta vuelve con una versión recargada de su clásico show “Wayra”

Videoclip del espectáculo "Wayra", del grupo teatral Fuerza Bruta, que se presenta en el Estadio Obras durante el mes de julio de 2022

Desde su estreno el pasado martes y solo durante cuatro semanas, se podrá ver Wayra, el show de Fuerza Bruta, clásico argentino y éxito mundial. El espectáculo, que vuelve a Argentina después de cinco años, es un híbrido entre una pieza teatral, un happening y una fiesta. Con su última función en Holanda en 2019, en el Estadio Obras Sanitarias se podrá presenciar por primera vez después de la pandemia, en una edición renovada.

Wayra tiene dos características que lo hacen único: primero, que el público, los actores y los distintos escenarios (las paredes, tarimas móviles o incluso el techo) son una unidad intercambiable. El hecho de que no haya escenario fijo hace que todo y todos tengan que moverse. No solo los que son parte del show, sino también el público, porque los espectadores tienen que dejar pasar a los actores, bailarines, técnicos con tarimas, carros… Además, en la obra no hay una historia que se cuenta, sino una sucesión de escenas impactantes. Como dicen los creadores, buscan operar sobre el público con herramientas del mundo de los sentidos, más poderosas que el lenguaje. Es una experiencia ideal para ir en grupo, y funciona también como primer acercamiento al mundo escénico para preadolescentes y adolescentes, porque, aunque no lo sea, tiene la esencia de un recital: la música y el apretuje.

(Foto: Franco Fafasuli)

El director general de Fuerza Bruta, Fabio d’Aquila, cree que el hecho de que se haga en Obras también le otorga una nueva capa de valor que no tuvo en sus ediciones anteriores en el Centro Cultural Recoleta, por todos los recitales que se hicieron en el Estadio. “Para mí Obras es el templo del rock”, menciona. El lugar es característico de la década de 1980, en la que tocar ahí significaba la consagración. Algunos de las bandas que pasaron por el Estadio fueron Serú Girán, Spinetta Jade, Sumo, Soda Stereo y Los Redonditos de Ricota, entre muchas otras.

La última intervención de Fuerza Bruta había sido durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de la Juventud, sobre el Obelisco. Este espectáculo remitía a la famosa intervención de La Organización Negra “La tirolesa”, de 1989, en la que distintos actores volaron y caminaron alrededor del monumento. Fuerza Bruta es una derivación del grupo de teatro performático De La Guarda, que, a su vez, anteriormente algunos de ellos habían conformado el colectivo La Negra. En la edición que prepararon en 2018, la performance incorporó, sobre las paredes del Obelisco, un trabajo complejísimo de proyecciones y luces que simulaban rutas, lagos y paredes de ladrillos, por los que circulaban actores haciendo de ciclistas, remeros y bailarines. Pero durante la pandemia, Fuerza Bruta suspendió completamente la actividad porque era imposible adaptar sus shows a un formato no presencial.

Entusiasmados con estar de vuelta después de años, casi simultáneamente presentan Wayra en Buenos Aires y en Seúl, Corea. Habrá un equipo de actores y técnicos en cada lugar, pero durante los primeros días los dos equipos están en Buenos Aires, y en las funciones de Obras se alternarán entre las dos compañías.

(Foto: Franco Fafasuli)

Sobre las giras internacionales, Fabio d’Aquila, el director general, comenta que a veces no es tan simple encontrar la afinidad con el público en un nuevo país en el que presentan el show. “En Argentina ya sabemos que nos podemos acercar, estar pegados, pero, en otros lados, como en los países asiáticos, el trasfondo cultural es muy distinto, y ellos son más fríos”. En el caso de Corea, la afinidad fue rotunda: es la cuarta vez que viajan. Así como en algunas ediciones argentinas el show incorporó actores como Peter Lanzani o Fer Dente, en las versiones coreanas buscaron actores o actrices del propio país para realizar alguno de los personajes del espectáculo, y así atraer a más público local. A los más jóvenes, la idea de incorporar actores populares para generar atracción les puede recordar a la tan popular fiesta Bresh. Esa similitud no es casual, ya que el creador de la Bresh, Jaime James (conocido en la escena musical como Louta), es hijo de Diqui, uno de los miembros fundadores de Fuerza Bruta junto con Gaby Kerpel, Fabio D’Aquila y Alejandro García. Y no es el único parecido.

(Foto: Franco Fafasuli)

Wayra se podrá ver de martes a domingos, con más de una función por día. Las entradas están disponibles en Ticketek. A partir del martes 20 de septiembre, el show se presentará en Mendoza (las entradas ya están disponibles).

