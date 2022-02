La renuncia de Paloma Herrera desató una crisis en el Teatro Colón: lucha de egos, interna gremial y denuncias por maltrato

Paloma Herrera hizo pública su renuncia mediante un posteo en su cuenta de Instagram

Una reunión entre Paloma Herrera -todavía formalmente a cargo del ballet estable del Teatro Colón- y la directora general del Teatro, María Victoria Alcaraz, confirmada por ambas para la tarde del martes, intentará poner fin a la crisis desatada tras la sonora renuncia de la prestigiosa ex bailarina, publicada en su cuenta de Instagram. Allí, en una carta dirigida a Alcaraz, Paloma Herrera anticipó su decisión -que habrá de formalizar hoy- y aludió a “problemas muy graves que me afectaron muchísimo” desde que asumió el cargo en 2017. Y mencionó específicamente una reunión con el Director Ejecutivo del Teatro, Martín Boschet (aunque evitó nombrarlo directamente), ocurrida sobre fines de 2021, como el detonante de su decisión. También detalló problemas relacionados con el funcionamiento del plantel de bailarines del teatro y apuntó a la injerencia gremial como el principal impedimento para desarrollar su tarea artística.

Este martes la repercusión del posteo de Herrera con su renuncia, rebotó en otras direcciones dentro del micromundo que es el Teatro Colón, un gigante cultura de América latina siempre surcado por cuestiones internas, gremiales y políticas, que subyacen debajo del brillo y la excelencia artística. Detrás de las razones explicadas por Herrera flota la sombra de la cuestión sindical de un ente cultural público, siempre observada con lupa. “Entraron en modo municipal, el arte como subsidio al desempleo municipal”, se puede leer en Twitter, una entre tantas opiniones. Un integrante del ballet desmintió un paro del ballet por esta cuestión. “Nosotros estamos no convocados desde el 18 de noviembre. Supuestamente deberíamos comenzar el 8 de febrero con entrenamiento y voluntario, eso dictado por la directora que acaba de renunciar”, dijo a Infobae Cultura una bailarina del cuerpo.

“Fui muy transparente y por eso elegí brindar información contundente. Lo más fácil era enviar una carta de renuncia, pero eso que escribí es lo que pienso: super claro, sin vueltas. La razón de mi renuncia es artística, si no puedo trabajar de la forma adecuada no me puedo quedar”, le dijo Paloma Herrera a Infobae Cultura esta mañana. “No me meto en nada político, lo mío es artístico. Los problemas los tenían que arreglar los bailarines con la dirección del teatro. Yo tengo que tener una compañía a la altura”, agregó sobre cuestiones gremiales a las que aludió en su carta. “Soy idealista, lo voy a ser siempre. Siempre creo que con el amor y el trabajo se pueden hacer milagros. Entré pensando en eso, conozco bien la historia que tiene el teatro y pensé que sería suficiente con buena voluntad pero me di cuenta que no. La luché todo lo que pude”, afirmó.

Paloma Herrera asumió como directora del ballet estable del Teatro Colón en 2017

Una fuente cercana a la dirección del teatro expresó sorpresa por la forma y los motivos de la renuncia. “Si después de 5 años le tiene que echar la culpa a los demás y no hace ninguna autocrítica, no se entiende. No vamos a polemizar con ella, pero sacó a la luz un raro conventillo. Es insólito”. Consultada por Infobae Cultura, otra fuente explicó que la relación entre Paloma Herrera y la dirección del Colón tuvo sus altos y bajos a lo largo de estos cinco años pero que nunca se esperó algo así. Y citó específicamente la “paciencia” que se tuvo con la directora del ballet por su fuerte carácter (”propio de una estrella”, dijo) y algunas denuncias de maltrato que hizo el cuerpo de bailarines. “Puedo decirte que si revisas absolutamente todas las redes, ningún bailarín salió a bancar a Paloma. Es una persona que vivió del Estado por 5 años y estuvo en contra del sistema pero sacando rédito y ahora lo vomita públicamente después de cobrar un abultadísimo sueldo...”, expresó una bailarina del Colón que prefirió no ser nombrada. “Hay mucho más de fondo, peleas de egos y prepotencia”, agregó.

En diciembre de 2019, la bailarina Carla Vincelli declaró en Crónica TV haber recibido malos tratos de parte de Herrera. “Siento una gran tristeza. Durante 15 años he sido colega de ella y me conoce desde siempre. Jamás se me hubiese ocurrido que al asumir como directora, inexperta en el cargo, tuviese tanta falta de respeto y maltrato a todo el ballet y a mí como primera bailarina”, dijo. Luego de estas declaraciones, mediante un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, sus compañeros suscribieron esas palabras. “Los bailarines del Ballet Estable del Ente autárquico Teatro Colón avalamos las declaraciones de nuestra colega Carla Vincelli, vertidas en el programa de Crónica TV El Run Run de Espectáculo con fecha de transmisión 29/12/2019. El testimonio de ella representa uno más, dentro de una problemática general por la que atraviesa el Ballet Estable como cuerpo con su directora Paloma Herrera”, escribieron.

Sobre este hecho, Paloma Herrera dijo a Infobae Cultura: “No puedo estar en un lugar donde estoy presionada, y si no, me acusan de maltrato. Me llegaron a decir ‘Este rol lo hice hace 20 años y me tenés que poner a mi’. Yo creo que para eso se tiene que elegir a la persona que se lo merece, y no por una amenaza... Pero tengo que tener el apoyo de los directivos y así poder elegir libremente. No puede ser que le tenga que decir al coreógrafo ‘poné a tal porque si no me va hacer una carta de denuncia’. Por miedo no iba a actuar”.

SEGUIR LEYENDO