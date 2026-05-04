Quedan tres días para ver en Netflix la única película con la que Keanu Reeves se introdujo en el universo de los superhéroes: el actor ya prepara una secuela

Keanu Reeves en 'Constantine'. (Warner Bros.)

A Keanu Reeves lo hemos visto en el papel de ‘superhombre’ más de una vez. En Matrix, interpreta a Neo, un joven informático que resulta ser el elegido para salvar al mundo de las máquinas (y, de paso, aprender jujitsu al nivel de un campeón mundial), mientras que en John Wick da vida a un sicario capaz de convertir una sartén en un arma mortal.

Con estos y otros papeles, al final ha sido el mismo Keanu Reeves el que ha acabado con una imagen de ser capaz de (casi) cualquier cosa, hecho que ha provocado que muchos se pregunten por qué nunca hemos visto al actor con una capa de superhéroe. La respuesta a esa pregunta es compleja, e intervienen muchos factores, pero lo cierto es que, aunque nunca le hayamos visto en ese contexto, el intérprete sí que cuenta con una película dentro de un multiverso superheroico.

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Estamos hablando de Constantine, la película donde Reeves da vida a un detective esotérico que viene, literalmente, del infierno. Así, se trata de un hombre con la capacidad de reconocer a los ángeles y demonios que pisan la tierra. No es algo que le guste demasiado, así que en realidad se trata de un antihéroe que rechaza su don y vive una vida dura, hasta que una misteriosa muerte se cruza en su camino y le lleva a afrontar una serie de eventos sobrenaturales que podrían acabar con el mundo.

Tráiler de 'Constantine', la película protagonizada por Keanu Reeves. (Warner Bros.)

Un superhéroe contra los héroes

Inspirada en el cómic Hellblazer, de DC, John Constantine forma parte de la llamada Justice League Dark, un grupo de héroes que se encarga de amenazas mágicas que Superman o Wonder Woman no pueden ni tocar. De hecho, en el Arrowverse (universo de superhéroes que cuenta con varias series), vemos a un Constantine interpretado por otro actor, Matt Ryan, que se encuentra con Lucifer (Tom Ellis) y menciona que se conocen de hace tiempo. Esto confirma que, en el multiverso, Constantine es el personaje que tiene “contactos” en todas las realidades.

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De este modo, a todos los efectos, Constantine puede considerarse como la versión más oscura de los superhéroes convencionales y, de momento, la aproximación más cercana de Keanu Reeves al mundo de los superhéroes. Puede que sea esta una de las razones por las que la película, dirigida por Francis Lawrence (a quien conocemos por la saga de Los juegos del hambre), pasara de dividir a la crítica en el momento de su estreno a, con el tiempo, convertirse en una película de culto con una comunidad de fans que espera expectante una segunda parte.

Tanto Reeves como Lawrence confirmaron ya que ya están trabajando en esa secuela. El actor volverá a ponerse en la piel del personaje y ya se encuentra revisando junto al director el nuevo guion. Todavía se sabe poco del proyecto, pero sí ha trascendido que el intérprete no quiere que la película se llene de efectos especiales, sino que debería mantener el tono espiritual y ‘ordinario’ de la primera entrega. De hecho, se dice que rechazó borradores anteriores porque el estudio quería hacer algo más parecido a John Wick.

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Imagen de 'Constantine', película protagonizada por Keanu Reeves. (Warner Bros.)

Otro superhéroe con su cara

Además de Constantine, Keanu Reeves ha explorado el género mediante la voz y la creación propia. En 2022, cumplió su deseo de interpretar a un icono de DC prestando su voz a Batman en la película animada DC Liga de Supermascotas, donde aportó su característica solemnidad al Caballero Oscuro. Esta interpretación reavivó el interés de los fans por verle algún día como un Batman maduro en acción real.

Asimismo, Keanu Reeves ha ido más allá del cine al crear su propia franquicia con BRZRKR, un cómic sobre un guerrero inmortal que es, en esencia, un superhéroe ultraviolento con su apariencia. Este personaje tendrá también su propia serie de anime y una película de acción real que Netflix prevé para 2026. Además, Kevin Feige (la mente detrás del Universo Cinematográfico de Marvel) ya ha mencionado en varias ocasiones que está en contacto con el actor para ver si le encaja algún papel. De momento no ha sido así, pero quién sabe lo que nos deparará el futuro.

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