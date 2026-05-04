España Cultura

Quedan tres días para ver en Netflix la única película con la que Keanu Reeves se introdujo en el universo de los superhéroes: el actor ya prepara una secuela

Además de trabajar en la segunda parte de esta saga, el actor también prepara varios proyectos para adaptar un cómic creado por él mismo, donde el protagonista tiene un rostro muy parecido al suyo

Guardar
Keanu Reeves en 'Constantine'. (Warner Bros.)
Keanu Reeves en 'Constantine'. (Warner Bros.)

A Keanu Reeves lo hemos visto en el papel de ‘superhombre’ más de una vez. En Matrix, interpreta a Neo, un joven informático que resulta ser el elegido para salvar al mundo de las máquinas (y, de paso, aprender jujitsu al nivel de un campeón mundial), mientras que en John Wick da vida a un sicario capaz de convertir una sartén en un arma mortal.

Con estos y otros papeles, al final ha sido el mismo Keanu Reeves el que ha acabado con una imagen de ser capaz de (casi) cualquier cosa, hecho que ha provocado que muchos se pregunten por qué nunca hemos visto al actor con una capa de superhéroe. La respuesta a esa pregunta es compleja, e intervienen muchos factores, pero lo cierto es que, aunque nunca le hayamos visto en ese contexto, el intérprete sí que cuenta con una película dentro de un multiverso superheroico.

PUBLICIDAD

Estamos hablando de Constantine, la película donde Reeves da vida a un detective esotérico que viene, literalmente, del infierno. Así, se trata de un hombre con la capacidad de reconocer a los ángeles y demonios que pisan la tierra. No es algo que le guste demasiado, así que en realidad se trata de un antihéroe que rechaza su don y vive una vida dura, hasta que una misteriosa muerte se cruza en su camino y le lleva a afrontar una serie de eventos sobrenaturales que podrían acabar con el mundo.

Tráiler de 'Constantine', la película protagonizada por Keanu Reeves. (Warner Bros.)

Un superhéroe contra los héroes

Inspirada en el cómic Hellblazer, de DC, John Constantine forma parte de la llamada Justice League Dark, un grupo de héroes que se encarga de amenazas mágicas que Superman o Wonder Woman no pueden ni tocar. De hecho, en el Arrowverse (universo de superhéroes que cuenta con varias series), vemos a un Constantine interpretado por otro actor, Matt Ryan, que se encuentra con Lucifer (Tom Ellis) y menciona que se conocen de hace tiempo. Esto confirma que, en el multiverso, Constantine es el personaje que tiene “contactos” en todas las realidades.

PUBLICIDAD

De este modo, a todos los efectos, Constantine puede considerarse como la versión más oscura de los superhéroes convencionales y, de momento, la aproximación más cercana de Keanu Reeves al mundo de los superhéroes. Puede que sea esta una de las razones por las que la película, dirigida por Francis Lawrence (a quien conocemos por la saga de Los juegos del hambre), pasara de dividir a la crítica en el momento de su estreno a, con el tiempo, convertirse en una película de culto con una comunidad de fans que espera expectante una segunda parte.

Tanto Reeves como Lawrence confirmaron ya que ya están trabajando en esa secuela. El actor volverá a ponerse en la piel del personaje y ya se encuentra revisando junto al director el nuevo guion. Todavía se sabe poco del proyecto, pero sí ha trascendido que el intérprete no quiere que la película se llene de efectos especiales, sino que debería mantener el tono espiritual y ‘ordinario’ de la primera entrega. De hecho, se dice que rechazó borradores anteriores porque el estudio quería hacer algo más parecido a John Wick.

Imagen de 'Constantine', película protagonizada por Keanu Reeves. (Warner Bros.)
Imagen de 'Constantine', película protagonizada por Keanu Reeves. (Warner Bros.)

Otro superhéroe con su cara

Además de Constantine, Keanu Reeves ha explorado el género mediante la voz y la creación propia. En 2022, cumplió su deseo de interpretar a un icono de DC prestando su voz a Batman en la película animada DC Liga de Supermascotas, donde aportó su característica solemnidad al Caballero Oscuro. Esta interpretación reavivó el interés de los fans por verle algún día como un Batman maduro en acción real.

Asimismo, Keanu Reeves ha ido más allá del cine al crear su propia franquicia con BRZRKR, un cómic sobre un guerrero inmortal que es, en esencia, un superhéroe ultraviolento con su apariencia. Este personaje tendrá también su propia serie de anime y una película de acción real que Netflix prevé para 2026. Además, Kevin Feige (la mente detrás del Universo Cinematográfico de Marvel) ya ha mencionado en varias ocasiones que está en contacto con el actor para ver si le encaja algún papel. De momento no ha sido así, pero quién sabe lo que nos deparará el futuro.

Temas Relacionados

Keanu ReevesCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nicaragua: Sergio Ramírez brilla en Barcelona durante el Premio Ortega y Gasset de Periodismo

Una noche llena de reflexión y aplausos reunió al reconocido escritor junto a otros colegas y periodistas internacionales, que compartieron potentes mensajes sobre la libertad, el valor del periodismo y los retos de la democracia actual

Nicaragua: Sergio Ramírez brilla en Barcelona durante el Premio Ortega y Gasset de Periodismo

Se cumplen 40 años del legendario concierto que logró reunir en el mismo escenario a Paul McCartney, Mick Jagger, David Bowie y Elton John: “Disfruté cada minuto”

Varias de las principales estrellas musicales de los 70 y los 80 se reunieron en un evento que celebraba el décimo aniversario de una organización benéfica

Se cumplen 40 años del legendario concierto que logró reunir en el mismo escenario a Paul McCartney, Mick Jagger, David Bowie y Elton John: “Disfruté cada minuto”

Confucio, filósofo chino: “Hay tres formas de alcanzar la sabiduría. La reflexión es la más noble, la imitación es la más fácil y la experiencia es la más amarga”

Nacido en el siglo VI a. C., esta figura fundamental en el desarrollo del pensamiento oriental reflexionó sobre cómo cada decisión es una oportunidad para aprender

Confucio, filósofo chino: “Hay tres formas de alcanzar la sabiduría. La reflexión es la más noble, la imitación es la más fácil y la experiencia es la más amarga”

La hija de Heath Ledger heredó más de 16 millones de dólares pese a no aparecer en el testamento: “Es lo que él hubiera querido”

El actor había redactado qué se debía hacer con su patrimonio antes de ser padre, entregando todo su dinero a sus padres y hermanas

La hija de Heath Ledger heredó más de 16 millones de dólares pese a no aparecer en el testamento: “Es lo que él hubiera querido”

10 libros imprescindibles para empezar el mes de mayo: de Javier Cercas y Arturo Pérez-Reverte a la novela inédita de Virginia Woolf

Repasamos algunos de los títulos imprescindibles de la semana, entre los que encontramos a autores fundamentales, nuevas voces y esperados regresos

10 libros imprescindibles para empezar el mes de mayo: de Javier Cercas y Arturo Pérez-Reverte a la novela inédita de Virginia Woolf
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía mantiene su petición de 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama

La Fiscalía mantiene su petición de 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama

Ábalos sostiene que los pagos en efectivo en Ferraz respondían a una “vieja cultura del PSOE” y niega irregularidades en su gestión: “Otra cosa es que se haga bien o mal”

Ábalos acusa al PP de hacer un “uso torticero de la Justicia” mediante la acusación popular: “No se viene aquí a buscar la verdad, sino a hacer oposición al Gobierno”

Estados Unidos señala Gibraltar como un lugar de “futuro conflicto” al compararlo con el estrecho de Ormuz

El Papa León XIV recibe por sorpresa a Albares en vísperas de su viaje a España: “Una gran sintonía de posiciones con respecto a la situación en el mundo”

ECONOMÍA

El muro de la demanda inefectiva: el 12% de los españoles intentó comprar una vivienda en el último año y fracasó

El muro de la demanda inefectiva: el 12% de los españoles intentó comprar una vivienda en el último año y fracasó

“Compra ahora y paga después”: el gasto aplazado se dispara entre los jóvenes para acceder a bienes y servicios sin dinero

Trump refuerza su amenaza de aplicar aranceles del 25% a los vehículos fabricados dentro de la UE: Alemania será el país más perjudicado

La construcción de viviendas se dispara en 2025 y logra su mejor cuarto trimestre en 17 años, con 34.200 pisos iniciados

Contrato indefinido bajo sospecha: las bajas por no superar el periodo de prueba se quintuplican y se convierten en “despidos baratos”

DEPORTES

El día que el Atlético de Madrid eliminó al Arsenal en una semifinal europea: logró el empate en la ida y tumbó a los ingleses en el Metropolitano

El día que el Atlético de Madrid eliminó al Arsenal en una semifinal europea: logró el empate en la ida y tumbó a los ingleses en el Metropolitano

El camino de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma: evita a Sinner, pero podría cruzarse con Zverev en cuartos y con Djokovic en semifinales

Arbeloa elogia a Vinicius y deja un recado a Mbappé tras su viaje a Italia con Ester Expósito: “En su tiempo libre cada uno hace lo que considera oportuno”

Paul Seixas, el niño prodigio del ciclismo francés: debutará en el Tour de Francia con 19 años, pero tiene “objetivos ambiciosos”

El Villarreal hace oficial la destitución de su entrenador Marcelino a final de temporada