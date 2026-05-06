Dolores Reyes, Nona Fernández y Karina Pacheco debatieron sobre literatura, violencia y memoria para “un presente doloroso”

“Hemos fracasado de una manera brutal, pero seguimos aquí”: Nona Fernández, Dolores Reyes y Karina Pacheco iluminan la Feria del Libro con un debate sobre violencia y memoria

La mesa Memorias y violencia en la narrativa latinoamericana, realizada en el auditorio del Pabellón de Perú —país invitado de honor de la quincuagésima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires—, reunió a Nona Fernández (Chile), Dolores Reyes (Argentina) y Karina Pacheco (Perú) para debatir cómo las marcas de la violencia persistente en la región atraviesan la literatura actual. Las autoras concluyeron que la brutalidad sistemática y el olvido estatal convierten a la narrativa en un espacio de resistencia y memoria, donde lo íntimo y lo político se funden para dar voz a quienes han sido silenciados.

Durante el encuentro, Dolores Reyes precisó el impacto de las políticas oficiales en la perpetuación de la violencia: “Acá en Argentina tenemos un presidente que dice que el femicidio es un invento del marxismo internacional y que en realidad ha hecho todo lo posible por sacar la figura del código penal como agravante en un asesinato por odio de género. Si no lo ha podido hacer es por la resistencia tan fuerte del pueblo argentino”, declaró Reyes en la mesa registrada por el stand de Perú.

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Karina Pacheco, Premio Nacional de Literatura 2022 en Perú y referente en memoria histórica, subrayó el peso de las “violencias fundacionales” y la necesidad de asumir el duelo ajeno como propio: “Somos un continente que, como Sísifo, pero al revés, intenta levantar la piedra hasta arriba y luego le rueda encima. Queremos subir pensando en futuro, pero la gran piedra del futuro se resiste a llegar y va a volver veinte mil veces mientras no nombremos todo lo olvidado”. La autora enfatizó que la literatura puede convertirse en “piedra de la memoria”.

“En Argentina tenemos un presidente que dice que el femicidio es un invento del marxismo internacional”, dijo Dolores Reyes

Las escritoras coincidieron en que la violencia no es un fenómeno abstracto sino una experiencia vital presente en los cuerpos y los territorios. Nona Fernández, finalista del National Book Award y ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, explicó: “Tenemos muy interiorizada la violencia como algo horroroso y malvado. Pero nuestra vida está, en los planos más íntimos, cargada de una... incluso voy a decirlo, de una linda violencia. No hay nada más violento que un parto y la belleza que hay en un parto. Por lo tanto, la violencia es bastante más compleja que algo malo”. Fernández diferenció la violencia inherente a la vida de la brutalidad sistematizada por el poder, como en el caso del terrorismo de Estado y las dictaduras del Cono Sur, cuyas secuelas consideró presentes hasta hoy: “Lo que vivimos hasta el día de hoy son las réplicas de ese terremoto”.

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Reyes detalló cómo su proceso creativo busca narrar las vidas de quienes ponen el cuerpo ante esas violencias y a menudo son excluidas de los relatos históricos tradicionales: “No me interesaba contar esas violencias con distancia de género, con un narrador varón, blanco, europeo, sino pensar una historia desde quienes le ponen los cuerpos... generalmente chicas no blancas, en territorios cruzados por distintas violencias”. La autora de Cometierra” insistió en la función activa de la memoria: la conexión con la tierra, el territorio y la persistencia ancestral permiten convertir el dolor en relato colectivo, incluso cuando, como afirmó, “no va a haber ni verdad, ni justicia, ni memoria para nuestros seres queridos que faltan”.

"Tenemos una pierna en la literatura y el otro pie en la militancia”, dijo Nona Fernández

El papel de la comunidad y los cuidados ancestrales fue destacado por Karina Pacheco, quien evocó los ritos familiares y sociales de la Amazonía que devuelven la sangre de las niñas a la tierra, subrayando el contraste con las ciudades donde “esa sangre tan cargada de potencialidad de vida se lanza a veces a los basureros”. Así, la autora peruana propuso rescatar prácticas de cuidado y memorias compartidas para combatir la normalización de la violencia cotidiana e institucional.

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En una intervención introspectiva, Fernández expuso la tensión entre el deber y la imposibilidad de la literatura para “romper el círculo del horror”: “A ratos siento que hemos fracasado de una manera brutal, que todo lo que hemos hecho no ha servido de nada. Y no es que los libros tengan que servir de algo... pero seguimos aquí. Cuáles son los retos que tenemos como escritoras... tenemos una pierna en la literatura y el otro pie en la militancia.” La escritora chilena reivindicó el sentido colectivo de los sueños utópicos, a partir de su experiencia reciente al dialogar durante cuatro años con Mauricio Hernández Norambuena, un ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez: “Todos los días sale el sol, todos los días tenemos una oportunidad. No podemos perderla”.

“Somos un continente que, como Sísifo, pero al revés de Sísifo, intenta levantar la piedra hasta arriba y luego le rueda encima”, dijo Karina Pacheco

En ese modo comunitario, las autoras reconocieron la persistencia de la esperanza desde la literatura, que —según Reyes— permite abrir espacios “no atravesados por la violencia ni por la crueldad” y construir “una relación mucho más comunitaria y compleja”, incluso cuando la sociedad y las instituciones parecen reproducir el horror y el olvido.

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En una mesa que reunió a tres de las voces literarias más lúcidas del continente, la consecuencia fue clara: la narrativa latinoamericana actual asume el desafío de enfrentarse a un presente doloroso, transformar la brutalidad en memoria y la memoria en posibilidad de futuro común, aunque sólo sea —como sostuvieron— en la escala pequeña e insistente de los libros y sus lectores.

Las escritoras participaron en una actividad organizada por el stand de Perú, país invitado de la feria donde abordaron cómo la literatura se convierte en un espacio de resistencia y sanación frente a las heridas históricas que marcan a Latinoamérica

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires cuesta 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

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Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

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Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

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