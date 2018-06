-Es una pregunta un poco compleja para mí, ya que todos los días me levanto y digo: "Gracias, Dios". Pero realmente no creo en nada ni en nadie. Creo en la vida. Entonces mi dios es eso. Soy una agradecida a la vida. Pero no tengo realmente a nadie como religión, como un dios. Creo en la vida y por eso creo que hay que vivirla a full, que hay una sola vida. Por eso creo hay que vivirla cada día como si fuera el último.