Una película boliviana hablada en quechua y español fue premiada en Sundance

Una escena de "Utama" (Nuestro hogar), coproducción de Bolivia, Uruguay y Francia. EFE/ Sundance Festival

La película Utama, dirigida por el realizador boliviano Alejandro Loayza en idiomas quechua y español, ganó el premio del jurado en la sección internacional del Festival de Sundance, el certamen de cine independiente más importante del mundo. Esta coproducción de Bolivia, Uruguay y Francia no se basa en hechos reales pero ofrece una profunda reflexión sobre la globalización y las consecuencias de la crisis climática en comunidades indígenas como la quechua. “Quería mostrar una realidad que está muy cerca de las ciudades. (...) Ya hay compatriotas que han tenido que dejar sus hogares por el cambio climático”, explicó Loayza sobre su película, una de las tres propuestas en español que compitieron en la sección internacional de Sundance.

Utama narra los esfuerzos para hacer frente a la sequía de una pareja indígena, interpretada por José Calcina y Luisa Quispe, casados en la vida real y sin ninguna experiencia previa ante las cámaras. “No estaban interesados en salir en la película, los convencí mediante su sobrino. (...) Actúan con naturalidad y sentimiento porque empatizan realmente con la historia”, detalló el cineasta.

Loayza, boliviano que se declara “enamorado de su país”, sintió la necesidad de narrar las implicaciones del calentamiento global en la zona del Altiplano cercana a la frontera con Chile durante el rodaje de su documental Planeta Bolivia. Fruto de esta idea nace Utama, para articular mediante una historia de amor el retrato crudo de las migraciones forzadas por el cambio climático. El anciano matrimonio quechua conformado por Virgilio y Sisi, protagoniza un relato audiovisual que gira en torno al tesón por no abandonar su tierra a pesar de una intensa sequía.

Alejandro Loayza, director de "Utama"

Las películas ganadoras del influyente festival de cine que se realiza en Park City (estado de Utah), fueron anunciadas en una ceremonia virtual, tal como sucedió con toda la programación de esta edición 2022 debido al crecimiento de casos positivos de COVID-19. Un drama sobre una niñera indocumentada en la ciudad de Nueva York, un documental sobre tres disidentes exiliados de la plaza de Tiananmen (China) y otro documental sobre el líder de la oposición rusa Alexei Navalny resultaron reconocidos en las categorías más relevantes del festival.

Nanny, de la guionista y directora Nikyatu Jusu de Sierra Leona, ganó el Gran Premio del Jurado en la categoría de drama por su representación de un inmigrante senegalés que trabaja para una familia rica en la ciudad de Nueva York. El premio principal del jurado para documental fue para los estadounidenses Ben Klein y Violet Columbus por The Exiles”, en la que una documentalista intenta terminar una película que comenzó en 1989 después de la masacre de la Plaza de Tiananmen. Navalny, emocionante película del canadiense Daniel Roher sobre el proceso de recuperación del político ruso luego de ser envenenado, ganó los premios del público y del favorito del festival. El premio del público a película dramática estadounidense fue para Cha Cha Real Smooth, dirigida por Cooper Raiff y protagonizada por Dakota Johnson, como una joven madre de una hija adolescente que, en un bar mitzvah, entabla una relación única con un recién graduado universitario.

Nanny, de Nikyatu Jusu (Sierra Leona), ganó el Gran Premio del Jurado en Sundance 2022

Los ganadores del gran premio del jurado en la categoría de cine mundial incluyó también All That Breathes, un documental sobre hermanos en Nueva Delhi que luchan para proteger al ave conocida como Milano Negro. Los premios de la audiencia del cine mundial fueron para “Girl Picture, una película finlandesa sobre la mayoría de edad de tres niñas y The Territory, un documental sobre la toma de un área de la selva amazónica y los que luchan por la tierra.

“Los premios de hoy representan la determinación de individuos visionarios, cuyo trabajo dinámico continuará cambiando la cultura y creando discurso durante todo el año”, dijo Joana Vicente, directora ejecutiva del Instituto Sundance. “Todo la programación de este año ha demostrado que, sin importar el contexto, la narración independiente sigue siendo una herramienta fundamental para expandir los diálogos críticos, y estas historias deben ser contadas”.

Fuentes: EFE - AP

