Ocho meses después de su muerte, una subasta de objetos de Diane Keaton superó los 4 millones de dólares

La subasta de la colección personal de Diane Keaton recaudó USD 4,2 millones, vendió el 100% de los lotes y marcó un récord de compradores internacionales -(REUTERS/Mario Anzuoni)

Ocho meses después de su muerte, la subasta de la colección personal de Diane Keaton recaudó un total de USD 4,2 millones con una tasa de venta del 100% de los lotes y un récord en registros internacionales de compradores.

La serie de ventas, organizada por Bonhams en colaboración con The Fine Art Group, transformó cada objeto de la actriz en un testimonio de su vida artística y personal, y confirmó el auge de un mercado que crece sin freno: el de las pertenencias de celebridades fallecidas.

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Keaton murió el 11 de octubre de 2025 en el Saint John’s Health Center de Santa Mónica, California, a los 79 años. Su certificado de defunción, obtenido por USA Today, determinó que la causa inmediata fue neumonía bacteriana primaria.

La familia de la actriz confirmó el diagnóstico en un comunicado difundido a través de People: “La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos días en nombre de su querida Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre”. El certificado no mencionó factores adicionales ni indicó que se hubiera realizado autopsia.

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Diane Keaton murió el 11 de octubre de 2025 en Santa Mónica por neumonía bacteriana primaria, según su certificado de defunción - - (Fotografía cortesía de Bonhams)

La noticia de su muerte sacudió a Hollywood. Bette Midler, quien compartió pantalla con Keaton en The First Wives Club (1996), la describió en Instagram como “brillante, una original absoluta, completamente sincera y sin rastro de la competitividad que uno esperaría de una estrella de su talla”. Jane Fonda, su compañera en Book Club (2018), la llamó “una chispa de vida y luz, siempre riendo de sus propias excentricidades, infinitamente creativa en su actuación, su moda, su literatura, sus amistades, sus casas y su visión del mundo”.

Leonardo DiCaprio, quien trabajó con ella en Marvin’s Room, la recordó como “una leyenda, y una persona genuinamente amable”. En marzo de 2026, la actriz Rachel McAdams la homenajeó en la ceremonia del Oscar con palabras que resonaron en la sala: “No hay una sola actriz de mi generación que no haya sido inspirada por su brillantez única”.

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La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas había reconocido a Keaton con el Oscar a la Mejor Actriz por su papel en Annie Hall (1977), película que también se llevó el premio a Mejor Película. A lo largo de su carrera acumuló cuatro nominaciones al galardón y un premio del American Film Institute a la trayectoria artística en 2017.

Su último trabajo en pantalla fue Summer Camp (2024), una comedia sobre tres viejas amigas que se reencuentran. Además de actriz, Keaton fue directora, fotógrafa y autora de alrededor de una docena de libros sobre moda, arte, arquitectura y memorias. Nunca se casó y adoptó dos hijos: Duke y Dexter.

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Diane Keaton murió el 11 de octubre de 2025 en Santa Mónica por neumonía bacteriana primaria, según su certificado de defunción - - (Fotografía cortesía de Bonhams)

La primera de las cuatro subastas programadas por Bonhams se celebró el 8 de junio en Nueva York con 50 lotes, y recaudó USD 1,2 millones. El 94% de las piezas superó su estimación máxima. El lote más disputado fue el guion original de Annie Hall (1977), la copia personal de Keaton con 133 páginas, encuadernada en rojo y con la inscripción “UNTITLED FILM SCRIPT / 4/15/76” junto a dos páginas sueltas con un “NUEVO FINAL”. Tras 22 minutos de puja, el manuscrito se adjudicó en USD 394.200, casi cien veces su estimación de USD 2.000, según Artnet News.

La segunda subasta, titulada Tailored & Timeless, reunió 241 lotes de ropa y accesorios de la actriz. El lote más cotizado fue un reloj Rolex Oyster de acero inoxidable con esfera plateada, estimado entre USD 2.000 y USD 3.000, que se vendió por USD 20.480.

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Un sombrero de ala ancha de fieltro negro del artesano Nick Fouquet, estimado en USD 400-600, alcanzó también los USD 20.480. Una chaqueta de cuero granate de Prada —que Keaton lució en el lanzamiento de un libro de Taschen en Los Ángeles en 2009— se adjudicó en USD 16.640, muy por encima de su estimación de USD 400-600. Un bolso tote de cuero trenzado de Bottega Veneta, estimado en USD 200-300, llegó a USD 8.960.

Las obras de arte, las tiras de fotomatón y otros objetos personales de Diane Keaton superaron estimaciones y elevaron el valor total de la subasta en Nueva York y Los Ángeles - (Jane Kim/The New York Times)

El interés por objetos cotidianos de la actriz fue igualmente intenso. Un sombrero de fieltro negro estilo Neogranadino, con el que Keaton grabó un video en Instagram sobre cómo usar sombreros para realzar los rasgos del rostro, se vendió por USD 5.888.

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Un conjunto de seis pañuelos marrones de lunares —estimados en USD 200-300— se adjudicó en USD 6.144. Una caja con alfileres de seguridad y cortaúñas obtuvo USD 960. Cuatro pares de sus características gafas de pasta con montura gruesa, también estimadas en USD 200-300, cerraron en USD 2.176.

Entre las obras de arte, la gelatinobromuro (Untitled) Buffalos (1988-89) de David Wojnarowicz se adjudicó en USD 127.500, un récord de subasta para esa imagen, de acuerdo con Artnet News. La pintura Desert Wanderer, Navajo de William Frederick Ritschel, que decoraba la residencia de Keaton en Beverly Hills, se vendió por USD 48.640.

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Una fotografía de Annie Leibovitz de 2011, con dedicatoria al sombrero de Abraham Lincoln, alcanzó USD 32.000, diez veces la expectativa inicial. Un conjunto de cuatro retratos de la actriz —realizados por Dewey Nicks, Inez & Vinoodh y Michel Comte— obtuvo USD 56.320.

El guion original de Annie Hall que perteneció a Diane Keaton fue el lote más disputado de la primera subasta y se vendió por USD 394.200 - (Fotografía cortesía de Bonhams)

La ropa más emblemática de Keaton también generó cifras fuera de toda previsión. Un abrigo de cuadros se vendió en USD 40.960 y el reconocido sombrero de fieltro negro llegó a USD 20.480, 51 veces su estimación inicial. Entre la memorabilia personal, las tiras de fotomatón en blanco y negro que Keaton produjo en los años setenta despertaron una demanda inesperada.

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Una secuencia con la actriz sujetando unas zapatillas se adjudicó en USD 14.080; otra con una bufanda llegó a USD 11.520. El lote más cotizado de ese segmento —tres tiras con Keaton cubriéndose el rostro con gafas y bufanda— cerró en USD 23.040, es decir, 57 veces su estimación, según Artnet News. Entre los objetos con mayor carga sentimental figuró también una carta manuscrita de Al Pacino a Keaton, acompañada de partituras con dedicatoria.

Shane David Hall, director de la división de clientes de alto perfil de The Fine Art Group, explicó el fenómeno a The Guardian: “En los últimos 20 años, el mercado del legado personal ha explotado. La gente siente una conexión real con las celebridades y cómo han influido en sus propias vidas, y hay un deseo genuino de poseer algo de ellas para mantener y profundizar esa conexión”. Hall señaló que compradores de todas las edades y procedencias participaron en las subastas, y que entre los postores hay con frecuencia otras celebridades.

La subasta Tailored & Timeless disparó los precios de la ropa y los accesorios de Diane Keaton, con un Rolex Oyster y un sombrero negro vendidos por USD 20.480 cada uno. - (REUTERS/Mario Anzuoni)

Anna Hicks, jefa de colecciones privadas e icónicas de Bonhams, indicó que las ventas de patrimonio de figuras públicas representan una parte cada vez mayor del negocio de la casa de subastas, con un crecimiento del 185% el año pasado y un promedio del 28,5% anual desde 2022.

La hermana de la actriz, Dorrie Hall, resumió el legado de Keaton con una frase que circuló entre los asistentes: “Hablar de ella es hablar de instinto, de una intuición visual y creativa infalible que la guió durante décadas de exploración artística”.

En total, Bonhams tiene previsto subastar 787 objetos de Keaton a lo largo de cuatro ventas distribuidas entre Nueva York y Los Ángeles durante junio de 2026. El catálogo abarca desde collages originales de la actriz y un traje de lencería de Gucci con boina usado en la gala benéfica del LACMA en 2021, hasta tableros de cocina, cuencos para perros y una colección de sus características camisetas negras de cuello alto. La propiedad de Keaton en Sullivan Canyon —su última gran reforma antes de morir— volvió al mercado en junio por 23 millones de dólares.