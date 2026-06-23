Cultura

Bruce Springsteen, Patti Smith y más estrellas despiden a Clive Davis, un “visionario” de la música

Desde Rod Stewart hasta Alicia Keys, figuras de distintos géneros expresaron su admiración y gratitud con el ejecutivo y productor discográfico que murió a los 94 años

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Clive Davis murió el lunes en su apartamento de Manhattan a los 94 años, según informó su familia en un comunicado (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/archivo)
Clive Davis murió el lunes en su apartamento de Manhattan a los 94 años, según informó su familia en un comunicado (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/archivo)

Artistas musicales lamentaron la muerte de Clive Davis, una de las figuras más poderosas de la industria que lanzó o relanzó las carreras de artistas que van desde Whitney Houston hasta Carlos Santana.

Santana calificó a Davis como “un visionario”. Barry Manilow dijo que para Davis la música no era solo un negocio, “era familia”. Michael Bublé expresó que el ejecutivo musical “creía en las personas y en sus sueños”. Patti Smith agradeció a Davis por medio siglo de “amor y apoyo”. Davis murió el lunes en su apartamento en Manhattan. Un comunicado de la familia dice que “descubrió, guió y apoyó a los más grandes artistas de la historia de la música moderna, dejando una huella indeleble en la cultura que perdurará por generaciones”. Tenía 94 años.

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A continuación, algunas reacciones ante la muerte de Davis y su legado:

Barry Manilow

“Mi corazón está triste por la pérdida de mi amigo Clive Davis. Durante cincuenta años trabajamos juntos, creamos juntos, discutimos juntos y celebramos juntos. Sí, algunos dirían que era un negocio. Pero para Clive, nunca lo fue. Era familia. Y tuve el honor de ser parte de la suya.” — en X.

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Alicia Keys

“Para Clive Davis, el visionario que transformó los sueños en realidad, dejando una huella indeleble en la música y las vidas en todo el mundo.” — en Instagram.

Carlos Santana

Clive Davis fue un visionario. Podía escuchar lo intangible antes que nadie pudiera verlo. Creyó en Santana desde el principio y, años después, volvió a creer en nosotros. Ese tipo de fe es una bendición hermosa y siempre estaré agradecido.

Clive entendía que la música es más que entretenimiento. La música es una fuerza sanadora. Une a las personas más allá del miedo, más allá de la separación, más allá de las fronteras. Dedicó su vida a apoyar a los artistas y ayudarlos a compartir su don con el mundo.

Clive reconocía la luz en las personas. Animaba a los artistas a confiar en su propia voz y a avanzar hacia su destino. Gracias a su visión, innumerables músicos pudieron llegar a los corazones de todo el planeta." — en un comunicado.

Patti Smith

“Esto es un agradecimiento a Clive Davis por transformar la música y, en una nota muy personal, por creer en mí, guiar mis esfuerzos y por medio siglo de tu amor y apoyo.” — en Instagram.

Clive Davis junto a Aretha Franklin, en la gala de la 38ª edición anual de los Kennedy Center Honors, el sábado 5 de diciembre de 2015 (Foto: Ron Sachs-Pool via Getty Images/AFP)
Clive Davis junto a Aretha Franklin, en la gala de la 38ª edición anual de los Kennedy Center Honors, el sábado 5 de diciembre de 2015 (Foto: Ron Sachs-Pool via Getty Images/AFP)

Rod Stewart

“Le debo tanto a Clive. La fuerza detrás de J Records, fue el único que creyó que un cantante de rock podía interpretar los estándares con convicción. Otras discográficas rechazaron la idea, y así nació The Great American Songbook, vendiendo cerca de 40 millones de copias.” — en Instagram.

Bruce Springsteen

“A los 22 años, cambió mi vida cuando me firmó con Columbia Records. Me trató con el mismo respeto y amabilidad siendo un don nadie de 22 años que luego de todo mi éxito. Un gran hombre.” — en Instagram.

Dionne Warwick

“No puedo pensar en otro hombre de la industria discográfica que pareciera tener esa habilidad mágica de reconocer un éxito al escuchar una canción. Estoy segura de que toda la industria musical lamentará su partida. Era único en su clase.” — en un comunicado.

Michael Bublé

“Con el corazón roto al enterarme del fallecimiento de Clive Davis. Clive no era solo una leyenda de la música, era un defensor de los artistas y alguien que creía en las personas y en sus sueños. Por siempre agradecido por su guía, su generosidad y las oportunidades que nos dio a tantos.” — en Instagram.

Paul Stanley

“El mundo de la música y todos los que han amado la música durante 6 décadas han perdido al visionario y defensor de tantos artistas en tantos géneros. Un genio único en su clase.” — en X.

Stephen Bishop

“Clive hizo mucho por los artistas y por la industria musical en su conjunto. Realmente fue único en su clase y vivió una vida increíblemente plena y extraordinaria. Si lo conocías, sabías que realmente se preocupaba por los artistas. Podía ser duro, pero siempre era justo.” — en X.

Fuente: AP

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