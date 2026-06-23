‘El curioso incidente del perro a medianoche’ volvió al Teatro Maipo con una puesta renovada

La obra de Simon Stephens basada en la novela de Mark Haddon volvió al Teatro Maipo de Buenos Aires en una versión renovada dirigida por Carla Calabrese

La obra del dramaturgo inglés Simon Stephens, basada en la novela homónima de Mark Haddon, volvió al Teatro Maipo de Buenos Aires en una versión renovada a cargo de la directora y productora Carla Calabrese. El estreno fue el jueves 18 de junio y las funciones continúan los viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas, en el teatro ubicado en Esmeralda 443.

La producción llega en el marco de los 20 años de The Stage Company, la compañía teatral fundada por Calabrese en la Argentina, y retoma una historia que ya había conquistado al público local: la primera versión se presentó en el mismo teatro en abril de 2019, con el actor Iñaki Aldao como protagonista, y acumuló siete nominaciones a los Premios ACE. La pandemia frustró el regreso previsto para 2020 y la obra quedó suspendida durante seis años.

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Carla Calabrese afirma que fue fundamental sostener a Iñaki Aldao y señaló que la licencia para reponer la obra costó mucho por la distancia y el idioma

La nueva puesta, con un elenco de diecisiete actores, incorpora recursos tecnológicos y artísticos que la diferencian de la versión anterior. Aldao retoma el papel protagónico junto a Mela Lenoir, Andrés Bagg, Pablo Sultani, Silvana Tomé, Bruno Pedicone, Gabriela Bevacqua, Gabriel Machado, Graciela Pafundi, Pat González Ericcson, Theo Piñeyro, Carlos Simón, Nicolás Sousa, Lali Vidal, Tomas Albertoni y Matías Albizzati. La propia Calabrese también integra el elenco.

“Hace muchísimo que queríamos hacerla renovada y estoy supercontenta de que sigue estando Iñaki Aldao haciendo el personaje, que está igual que hace siete años. Fue fundamental que esté él”, expresó Calabrese en declaraciones a Infobae previas al estreno. La directora también explicó las dificultades para obtener la licencia: “Costó mucho. A veces los autores tardan en querer dar las licencias de nuevo, especialmente a países que están muy lejos y en otros idiomas”.

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La nueva puesta de Carla Calabrese reúne a un elenco de diecisiete actores, incorpora recursos tecnológicos y artísticos y mantiene a Iñaki Aldao en el papel central

La pieza sigue a Christopher, un adolescente capaz de recitar los números primos hasta el 7.507 y de explicar la teoría de la relatividad, pero con serias dificultades para relacionarse con otras personas. Cuando descubre la muerte del perro de su vecina, inicia una investigación que lo lleva a revelar secretos sobre su propia familia. El texto de Stephens explora, a través de ese relato, la sobrecarga sensorial, los vínculos familiares y la dificultad de habitar un mundo que no está diseñado para todas las formas de percibir la realidad.

La obra acumula un historial de reconocimientos internacionales: desde su estreno en el National Theatre de Londres el 2 de agosto de 2012, bajo la dirección de Marianne Elliott, cosechó siete Premios Olivier en 2013 —incluido el de mejor obra nueva— y cinco Premios Tony en 2015, entre ellos el de Mejor Obra, en su temporada en el Ethel Barrymore Theatre de Broadway, donde se mantuvo en cartel hasta septiembre de 2016.

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Las entradas están disponibles en Plateanet y en la boletería del Teatro Maipo (Esmeralda 443), con precios desde $40.000.

Fotos: gentileza prensa de El curioso incidente del perro a medianoche.