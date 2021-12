Premios Municipales: el gobierno porteño dio marcha atrás con el proyecto para “tratarlo con más tiempo” y consenso

Protesta en la Legislatura (Foto: Nicolás Stulberg)

De repente, y como una ráfaga, los Premios Municipales se convirtieron en el epicentro de una discusión sobre la cultura. Parálisis, reclamo, proyectos, diálogos fallidos, movilizaciones y una decisión final —o inaugural— del Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad, que ahora, del otro lado del teléfono, en diálogo con Infobae Cultura, dice: “Ayer, en las reuniones, recogí un consenso de la necesidad de hacer modificaciones, pero también, debo decirlo, una expresión unívoca de que esto merece un tratamiento más prolongado. No hay que apurar la sanción de esta ley. Por eso mismo, y en función de ese planteo, tomamos la decisión de posponer el tratamiento de la ley, que no se trate mañana en la Legislatura. Nos parece razonable tomarnos más tiempo y en función de eso que pase a tratarse el año que viene”. Efectivamente, el proyecto presentado por el oficialismo porteño baja del recinto para rediseñarse y encontrar el consenso que le faltaba.

Ayer, martes, a las tres de la tarde, las organizaciones culturales que representan y nuclean a los artistas se dieron cita en puerta del Ministerio de Cultura de la Ciudad, ubicada en la Casa de la Cultura, sobre Avenida de Mayo, y entregaron un petitorio para que se modifique el proyecto de ley presentado la semana pasada por el Gobierno porteño. Luego, según lo pactado, continuaron la movilización hacia la Legislatura, en Perú 160. Hasta entonces, era un hecho que, pese a sus luces y sombras, sería aprobado por los legisladores ya que el oficialismo tiene mayoría. Antes y después de esta marcha, Avogadro se reunió con las diferentes organizaciones en distintas instancias. “Estamos planteando todos el rechazo total a este proyecto. Queremos que se baje y no se presente, que no se someta a votación”, dijo ayer Enzo Maqueira, miembro fundador de la Unión de Escritoras y Escritores, en diálogo con Infobae Cultura.

Además agregó que “la explicación de la urgencia de la presentación del proyecto que nos dio Avogadro fue rara: porque pierden mayoría en la Legislatura, entonces quieren que la ley salga ahora, antes de perder la mayoría. Rechazamos ese argumento: es una falta de respeto que apuren una ley así para que salga o salga sin tener la aprobación de las organizaciones, y que encima no los diga. Nos dijo que era una posibilidad que se retirara el proyecto. Otra posibilidad era hacerle cambios. Nos preguntó si estaríamos dispuestos, le dijimos que no. Que se retire y después charlamos, lo votamos felices en marzo, pero consensuados, todos de acuerdo. Quedó la sensación de que alguna chance de que el proyecto no se presente el jueves hay. Y también que no depende de él, que viene más arriba, del Gobierno de la Ciudad”, agregó el escritor. Finalmente ocurrió; ahora se inicia el camino de la política: encontrar consensos y avanzar con la reactivación de los Premios Municipales.

Los Premios Municipales —que distinguen en diferentes rubros a los trabajadores de la cultura con sumas monetarias pero también con una pensión vitalicia— llevan casi nueve años sin entregarse. En marzo las organizaciones visibilizaron esta parálisis y el Gobierno porteño prometió una solución que llegó, pero a medias: presentaron un proyecto de ley (Proyecto Ley Concursos y Premios Anuales) que, según las propias organizaciones, no contaba con su legitimidad, ya que no recibieron consultas concretas para su elaboración. El gran punto a favor, además de la reactivación y la actualización de los montos, es que se entregarán anualmente y no cada dos años como fue siempre. El presupuesto estipulado era de 450 millones. También, que las artes visuales pasará de cinco categorías a nueve: Pintura, Dibujo, Escultura, Instalación, Cerámica, Arte Textil, Fotografía, Videoarte y Videoinstalación y Artes Gráficas.

Puntos en contra del proyecto cuestionado hay varios: se eliminan algunos premios complementarios, se aumenta la edad de requisito para recibir la pensión vitalicia —antes era a partir de los 50, ahora sería 60 para mujeres y 65 para hombres— y no sería acumulable cuando se cobra otra pensión, jubilación o ingreso, entre otras cuestiones. Lo que subrayan las distintas organizaciones culturales es que hay un problema de fondo en este proyecto de ley que trastoca el espíritu de los Premios Municipales: dejan de ser un estímulo a la creación para convertirse en una suerte de jubilación. El motivo por el cual “se vincula el premio a la jubilación”, dijo Alejandro Vaccaro, presidente de la SADE (Sociedad Argentina de Escritores), hace unos días a Infobae Cultura, es que “el subsidio que se entrega está fijado en dos jubilaciones mínimas, lo que es una referencia como cualquier otra, pero bien se podría actualizar por el índice de la construcción, por decir algo, pero no: acá el premio sube la edad”.

Al enterarse de la existencia del proyecto, proliferaron los comunicados de repudio. Hubo una primera movilización el viernes mismo e inmediatamente se anunció la de ayer, que fue mucho más concurrida. Desde la SEA (Sociedad de Escritores y Escritoras de la Argentina), le dijeron a Infobae Cultura que mantienen “enfáticamente el rechazo a este proyecto de ley” y que “no debe ser tratado sin el debate de los gremios. Así como está presentada, desprestigia el espíritu del premio y deja desprotegidos y sin los derechos adquiridos a los escritores”. Desde el espacio feminista Nosotras Proponemos publicaron un comunicado en la misma línea— aunque decidieron no participar de la marcha— en el que sostienen que “el ministerio confunde la jubilación miserable” que resulta de las contribuciones como monotributistas que depende de la ANSES “con el subsidio que constituye un reconocimiento a la obra de les artistas y que depende de la Ciudad”.

“Para nosotros es fundamental lograr la puesta en valor de los Premios porque son un sistema clave de la cultura de la Ciudad y uno de los pilares de las políticas culturales a lo largo del tiempo”, dice ahora Avogadro y agrega que, “teniendo en cuenta que tienen cien años, es necesario modificarlos, actualizarlos, y también hacerlos visibles porque gran parte de la sociedad no los tiene en el radar”.

Sobre la complejidad del tema y las reuniones fragmentadas con las organizaciones, sostiene que “los Premios están relacionados a diferentes disciplinas artísticas y cada una tiene su problemática. Estamos discutiendo cuestiones técnicas y por respeto a cada disciplina no tiene sentido apurarse. Es parte del pedido: tomarnos el tiempo que se merecen los Premios. Es cierto, lo hicimos con poco tiempo. Por el año electoral estos temas son difíciles de discutir: no hay tiempo y todo tiende a politizarse”.

“El proceso de diálogo ya comenzó, no es que en la primera sesión del año que viene se va a tratar. Vamos a tomarnos el tiempo necesario”, concluye Enrique Avogadro este breve intercambio telefónico. Esta semana, entonces, la Legislatura porteña no votará el proyecto. Lo hará, quizás, en 2022, cuando se eleve otro que, se espera, contará con la legitimidad de los involucrados: los artistas, los trabajadores de la cultura.





