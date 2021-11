“Else y Henry”, una historia de amor teatral que va más allá de los límites de la muerte

“Else y Henry”

“Nuestras llamaradas más brillantes de alegría son comúnmente encendidas por chispas inesperadas”.

Samuel Johnson, La Vanidad de los Deseos Humanos

Ésta es la cita con la que comienzo la obra y que podría resumir mi paso por Buenos Aires en el 2021. Una experiencia increíble y mágica que se culminó con los dos días de representaciones del semi-montado de mi obra de teatro Else y Henry en el espacio El Extranjero, de Mariano Stokilner.

Pienso en este mes que he pasado en Buenos Aires, produciendo y preparando el espectáculo de la mano de Bautista Duarte, y me vienen a la mente chispazos de alegría, momentos inesperados que me cortan la respiración y me masajean el alma. Camino por Santa Fe. Me llega una llamada telefónica desde un número oculto, que respondo y encuentro que mi interlocutora es nada más y nada menos que Sylvia Plath, que me regala un monólogo. Una obra de teatro telefónica interpretada por Alexia Moyano. O un asado improvisado sobre el techo del teatro El Extranjero con los chicos de la compañía, después de la obra de teatro El año de Ricardo. Vino y empanadas y buena en compañía de Javier Daulte y los chicos de Caturno, en El Imaginario. Té con don Jorge Telerman en el teatro San Martín, hablando de la vida, del teatro, de política, y el regalo de la obra de teatro Cae la noche tropical.

Pero las chispas más dulces han sido durante el proceso de ensayos con un elenco de ensueño, Silvina Katz, Marcelo Pozzi, Alexia Moyano, José María Gómez Samela, Bautista Duarte, Martín Urbaneja, y unos músicos sublimes, Fito Lema y Alejandro Navoa, que con la música que compusieron para la obra, más su versión de un tema de Sergio Martinez, envolvieron las actuaciones y las elevaron a un lugar extraordinario.

“Else y Henry”

Inesperadamente esta producción se forjó transatlánticamente entre España y Argentina, con el cariño y el esfuerzo de tres cabecitas pensantes, Bautista Duarte, José María Gómez Samela y yo, que nos reuníamos una vez por semana via Zoom para hacer un brainstorming de cómo podíamos traer Else y Henry a la Argentina.

El año pasado, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, había trabajado con el Centro Cultural de España en Buenos Aires haciendo la curaduría de los conversatorios via Zoom, Teatro en Transición, donde invitábamos a un creador, o productor de teatro argentino y a uno español y entablábamos una conversación para conseguir alianzas, para poder entender hacia donde iba la producción teatral que había quedado tan mermada durante la Pandemia. Hubo tan buena conexión que decidimos presentarles este proyecto. Accedieron y gracias a su colaboración y su confianza incondicional, Else y Henry se ha catalizado en esta bella expresión de nuestro arte.

Else y Henry es una historia de amor que va más allá de los límites de la muerte.

Else y Henry viven en su casa de Río Piedras, Puerto Rico. Else ha contraído una enfermedad terminal y el tratamiento a seguir es muy fuerte. Ella quiere acabar con su sufrimiento lo antes posible pero su marido, Henry, lucha para que ella resista. El doctor de la familia les habla de un nuevo tratamiento, que puede alargar la vida de Else hasta que la medicina pueda encontrar una cura, pero para ello Else necesita un trasplante. Richard, el hijo de Henry con su primera mujer, llega a la isla a visitar a su padre después de 10 años sin verse. Henry le pide a su hijo que sea el donante, pero acaban peleando. Henry tiene que decidir entre los deseos de Else de morir, o hacer todo lo que esté en su mano para salvarla. Else y Henry es una historia universal sobre cuánto estamos dispuestos a sacrificar por amor. Amor de pareja, amor filial, amor de familia.

“Else y Henry”

El 13 de octubre de 2016, mi padre murió en mis brazos.

En ese momento, yo vivía en Nueva York y en el momento en que supe que mi papá estaba ingresado en el hospital, volé a Valencia, mi ciudad natal y donde reside toda mi familia para estar a su lado.

Cuando llegué al hospital, mi papá estaba inconsciente y respiraba con dificultad. Se suponía que debía pasar la noche con él y dormir en un sillón a sus pies, pero decidí saltar a la cama del hospital y acostarme a su lado.

Puse mi mano en su pecho y le susurré al oído: “Papá, puedes quedarte o puedes irte, decidas lo que decidas, estamos aquí para ti. Si quieres quedarte, quédate. Pero si quieres irte, vete. en paz, feliz”. Durante aproximadamente una hora, la respiración de mi padre se hizo más y más lenta, hasta que fue casi imperceptible. Se relajó mucho, estaba muy tranquilo, en paz... Y muy dulcemente, mi padre expiró... Su alma abandonó su cuerpo.

En ese momento es cuando entendí que necesitamos tener la posibilidad de elegir una muerte digna.

“Else y Henry”

En primera escena de la obra la protagonista Else expone claramente que quiere acabar con su vida debido al sufrimiento que le acarrea su enfermedad. La ley que autoriza la eutanasia, entró en vigencia en España en junio del 2021. Para mi es un paso hacia adelante que deberían dar más países. Y de la mano de esa ley orgánica para la regulación de la eutanasia que en España ya puede solicitarla cualquier persona mayor de edad con una enfermedad grave e incurable, que padezca un sufrimiento “constante e intolerable,” opino que tiene que existir el derecho humano de los cuidados paliativos para mejorar la calidad de vida, de la persona que se está muriendo. Tiene que ser un derecho el poder morir dignamente. Y me encantaría que mi obra provocara ese diálogo.

La cita que encabeza la obra de teatro, es una cita que cayó en mis manos en uno de los libros que encontré en la casa del arquitecto Henry Klumb en Puerto Rico.

En el verano de 2014, fui a Puerto Rico para la boda de mi mejor amiga, Celeste Rivera y su hermano, el artista Quintín Rivera Toro, me pidió que lo ayudara con un proyecto de videoarte. Él, junto con otros 30 artistas de Puerto Rico, había sido comisionado por el World Monuments Fund para crear obras de arte inspiradas en la Casa Klumb para así poder restaurar y rehabilitar la casa, diseñada por el famoso arquitecto Henry Klumb. La casa había estado deshabitada desde que Else y Henry murieron en 1984 en un accidente de coche.

Mientras filmábamos, encontré en unas bolsas de basura industriales, donde estaban enmohecidos por el paso de tres décadas, los libros que pertenecieron a la biblioteca de Else y Henry Klumb. Y dentro de una revista, encontré tres páginas de un diario que escribió Henry, del 6 al 9 de mayo de 1984. Estas páginas contenían el relato de una terrible enfermedad que padeció uno de ellos, el mismo año de su muerte.

Inspirada por todas estas experiencias, en 2015 escribí una ficción, que desarrollé en la Residencia de Teatro ‘Creador.es’, en Valencia, bajo la dirección de Alejandro Tantanian.

El elenco de “Else y Henry”

En 2016 mi obra recibió el tercer premio en el concurso nacional de escritura en los Estados Unidos, organizado por The Metlife Foundation, “Nuestras Voces”.

Como resultado del premio, en 2016 se realizó una primera lectura dramatizada de la obra en el teatro de habla hispana más importante de las ciudad de Nueva York, EEUU, el “Repertorio Español”. Asimismo, en el año 2016, Ediciones Episkenion, publica Else y Henry, con un prólogo del dramaturgo y director de teatro argentino Alejandro Tantanian. En el 2017, tuve el placer de dirigir la obra y estrenarla mundialmente en el teatro “Espacio Inestable” en Valencia, España, con un elenco argentino-español, con gran acogida de la prensa y la crítica. El actor argentino Bautista Duarte, formó parte del elenco en Nueva York, Valencia y, ahora en Buenos Aires.

En el 2019 tuve el honor de ganar un concurso de pitch de guiones en Los ángeles, California, y el premio consistió en 3 meses en la Residencia Ruffieux en Sierre, Suiza, para escribí el primer borrador del guion de cine basado en mi obra de teatro Else y Henry.

En estos momentos estamos explorando opciones para el estreno oficial de la obra en la escena porteña en el 2022.

Cuando escribo teatro o cine, no quiero dar respuestas sino quiero seguir buscando preguntas. Provocar un diálogo. Quiero que el público salga de la sala al menos un poquito transformado… quiero tocar sus corazones. Y creo que esta vez, con el trabajo en equipo de todo el elenco, los músicos y los técnicos, lo hemos conseguido. Nuestro querido amigo Victor Hugo Morales, al salir de la representación, me dejó un mensaje diciendo: “Nos has masajeado el corazón”. Y escuchar eso provoca en mi una llamarada muy brillante de alegría.





