El Cervantes ante un desafío centenario: convertirlo en una red federal de teatros

Jorge Dubatti y Gladis Contreras, las nuevas autoridades del Cervantes (Crédito: Teatro Cervantes)

La historia del Teatro Cervantes no es ajena a la historia de la Argentina. Fundado hace cien años por la actriz española María Guerrero y su marido, el empresario, Fernando Díaz de Mendoza, el edificio, ubicado en Libertad 815, es una imponente construcción del barroco español repleta de detalles en sus palcos, telones y azulejos antiguos. Tuvo su elenco estable que fue dirigido por artistas como Cunill Cabanellas y Armando Discépolo y atravesó un feroz incendio en 1961. Los cambios políticos, las sucesivas crisis económicas y los gobiernos militares dejaron su marca en el crecimiento y las posibilidades de esta casa cultural, que fue el espacio de grandes creaciones artísticas y también el reflejo de la lucha de intereses y la desidia. Una sola mujer alcanzó a dirigirlo entre 1964 y 1966: la actriz Luisa Vehil. Hasta ahora. Desde hace unas semanas, la gestora santafesina Gladis Contreras es la nueva directora de esta institución fundamental del teatro argentino, acompañada por el crítico, historiador y docente Jorge Dubatti, como vicedirector.

Antes, la dirección ejecutiva del teatro era ocupada por Rubén D’Audia, quien recibió el cargo en medio de un conflicto gremial con los 364 trabajadores que tiene el teatro. Pero a dos meses de asumir, se impuso la pandemia y toda la actividad teatral quedó suspendida. Junto con Sebastián Blutrach, quien mantiene su cargo como asesor artístico, lanzaron en mayo del año pasado el concurso de obras Nuestro Teatro, en el cual se presentaron más de 1500 textos de autores de todo el país. De esa gran convocatoria, se seleccionaron 21 piezas que fueron producidas y filmadas en la sala María Guerrero y que están disponibles para ver en el canal oficial de YouTube del Cervantes. Enseguida, aparecieron los comentarios de un público entusiasta en distintos puntos del país, que agradecía la posibilidad de acceder a obras de producción nacional por internet. De esta iniciativa, se despertó el germen de lo que parece que será el nuevo perfil de este mítico espacio: un impulso por federalizar sus contenidos.

“Ha sido un gran logro la creación del Cervantes online. Fue algo que nos dejó la pandemia. La gente agradece mucho esa posibilidad pero al mismo tiempo aparece un reclamo de presencialidad. La federalización del Cervantes todavía está pendiente. Cuando se estudia su historia se observa que fue algo que se fue complejizando. Al principio, eran giras, por ejemplo la que hizo en los años 40 Armando Discépolo. Luego empezaron las coproducciones con directores territoriales. Ahora, estamos buscando la forma para que se complete ese proceso de federalización. Si hay algo que me fascina de que Gladis sea la directora es que es la segunda mujer, luego de casi 60 años y por otro lado es que si hay alguien que conoce la relación entre el teatro y las provincias es ella”, dice Dubatti a Infobae Cultura.

Jorge Dubatti, Gladis Contreras y Tristán Bauer, el día de la renovación de autoridades (Crédito: Teatro Cervantes)

Gladis Contreras no es una figura reconocida en el ámbito del teatro de Buenos Aires, pero sí en las provincias. Formó parte de la conducción del Instituto Nacional del Teatro (INT) hace 12 años y desde hace 30 trabaja en la producción y la gestión del teatro independiente en la ciudad de Santa Fe. Cuando la convocaron, era la directora del Centro Municipal Provincial Paco Urondo, también en Santa Fe.

Recién mudada a un departamento cerca del Teatro Cervantes, la nueva directora aceptó instalarse en Buenos Aires para encarar esta nueva etapa. Su enfoque, dice, también apunta al diálogo con los públicos de los distintos puntos del país. “El teatro Cervantes es el único nacional y queremos que políticamente esto sea un espacio federal, que de verdad pueda existir en las provincias. Sabemos que el Cervantes online llegó para quedarse, pero también queremos que haya presencialidad del Cervantes en las provincias. Estamos viendo cómo lo vamos a articular, buscando estrategias, porque tenemos un país enorme y muy diverso. La idea es llegar a todo el país, con modos de coproducción y que no se trate solamente de las giras de las obras producidas en Buenos Aires. Muchas veces sucede que en Buenos Aires mandan a las provincias lo que tienen y quizás no era eso lo que la gente de aquellos municipios quería y necesitaba. Hay que ponerse del lado de la provincia y preguntarse qué es lo que la gente quiere ver, qué es lo que necesita. Vamos a buscar estrategias, para que sea un ida y vuelta y no que el Cervantes te manda”, explica Contreras.

Un siglo federal y con nueva área de oficios teatrales

En un repaso histórico, Jorge Dubatti, quien viene de escribir un libro sobre los cien años del Cervantes, sostiene que en su primer centenario esta sala siempre tuvo un gran apoyo del público. “El Cervantes fue una referencia insoslayable para los públicos porteños, con diferentes estéticas y propuestas ideológicas y políticas. Ahora, creo que el gran desafío no pasa tanto por Buenos Aires sino por la relación con las provincias. Ahí va a estar el nuevo rumbo en este segundo siglo. Es un reclamo de la gente. No hacer un Cervantes centralizado en un edificio y en una ciudad. No hay un solo teatro argentino, hay muchos, que se hacen en territorios de una muy marcada alteridad”, sostiene.

El teatro buscará fortalecer su sala de producción y talleres con una nueva área que difunda los saberes de esos oficios (Fotos Victoria Gesualdi / TELAM)

Según Contreras, la idea en su gestión es que el Cervantes funcione como un puente con los teatros de cada región para facilitar intercambios en rubros técnicos, de comunicación y artísticos y así darle a las producciones provinciales mayor visibilidad y recursos. “En muchos lugares hay autores y artistas importantes, pero les suele faltar ese nexo para conectarse y mostrar lo que hacen. Lo que faltan son los medios para que eso se conozca, para llegar a intercambiar con alguien que tenga un conocimiento profundo de lo que necesitan”, agrega. Por eso, una de las primeras iniciativas será la realización de una red federal de teatros, que reúna a todos los teatros federales, de colectividades, sindicales, que quedan afuera del mapa que cubre el INT.

Otra de las medidas que asumirá la gestión de Contreras y Dubatti será la creación de un área específica dentro del Cervantes destinada a reivindicar y difundir los oficios teatrales. El Cervantes, al igual que el Teatro San Martín, es una sala de producción propia y con talleres de vestuario, sastrería, escenografía e iluminación. En estos espacios, trabajan técnicos y especialistas con muchos años de oficio.

“El Cervantes tiene trabajadores muy capacitados y nos interesa enormemente no solo que hagan sus trabajos, sino que también generen conocimiento en torno a eso que saben. Me interesa esa dimensión del artista y del técnico como investigador, son personas que en la praxis están produciendo un saber. Por eso, vamos a crear un área específica y federal, vinculada con la docencia, la investigación y con la comunicación en la producción de ese conocimiento”, explica Dubatti.

"La comedia es peligrosa", estrenada el mes pasado, fue la primera obra presencial que tuvo el Cervantes este año

Los próximos estrenos

Recién en octubre de este año, el Cervantes logró tener su primer estreno presencial en la sala María Guerrero con el espectáculo La comedia es peligrosa, escrito por Gonzalo Demaría y con dirección de Ciro Zorzoli. Esta obra, que también se refiere a la identidad nacional con un relato que sucede en tiempos del Virreinato, formará parte de una gira durante el verano, con presentaciones en el teatro Auditorium de Mar del Plata.

Para el 2022, está previsto continuar con la programación que quedó pendiente durante la gestión del director Alejandro Tantanian y también con algunas obras proyectadas por Sebastián Blutrach. Se estrenarán espectáculos del grupo Piel de Lava (integrado por Pilar Gamboa, Laura Paredes, Elisa Carricajo y Valeria Correa) y de la compañía Buenos Aires Escénica (que dirige Matías Feldman). También habrá nuevas versiones de Teoría King Kong, una puesta del prestigioso director Rubén Szuchmacher sobre una obra de Ibsen, llamada Cuando nosotros, los muertos, nos despertamos. Además, los directores Gustavo Tarrío y Mariana Chaud ya ensayan un espectáculo musical para todo público, la coreógrafa Diana Szeinblum prepara una pieza basada en la obra de Pina Bausch y, por último, el dramaturgo y director Javier Daulte dirigirá una obra basada en la novela El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura.

Para el futuro de este espacio fundamental de la cultura argentina, queda la posibilidad de que las políticas públicas y culturales que se implementan puedan sostenerse en el tiempo, más allá de los cambios de gestiones.

