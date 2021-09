Filba 2021: confirman la participación de Siri Hustvedt, Paul Auster, Férrez, Elena Medel y Diego Zúñiga

Más participantes internacionales se suman al Filba 2021 que continúa engordando su line-up. Las nuevas figuras son Siri Hustvedt, Paul Auster, Férrez, Elena Medel y Diego Zúñiga. Formarán parte de la programación, que será del 20 al 24 de octubre en formato híbrido (online y presencial). Estos cinco nombres se suman a los ya confirmados: Elena Poniatowska, Margo Glantz, Mari Kanstad Johnsen, Cynan Jones, David James Poissant, Hervé Tullet, Rachel Cusk, Tiago Ferro, Minae Mizumura, Lydia Davis, Tatiana Ţîbuleac, Leila Slimani, Milena Busquets, Gusti, Eduardo Halfon, Álvaro Bisama y Andrés Barba.

Siri Hustvedt nació en Minnesota en 1955. Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Columbia, es una aclamada autora de novelas y ensayos. Entre sus libros se destacan Leer para ti, Los ojos vendados, Todo cuanto amé, El verano sin hombres, El mundo deslumbrante y La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Doctora y conferenciante sobre temas de psiquiatría en la Facultad de Medicina Weill Cornell de Nueva York, colabora regularmente como columnista en The New York Times y Psychology Today.

Paul Auster nació en Newark, Nueva Jersey, 3 de febrero de 1947. Es escritor, traductor y cineasta. Entre sus obras se destacan La invención de la soledad, La trilogía de Nueva York, Leviatán, La noche del oráculo y Diario de invierno. Ha escrito los guiones de las películas Smoke y Blue in the Face. Su obra poética está reunida en el tomo Poesía completa. Ha obtenido numerosos galardones; en 2006 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Es miembro de la American Academy of Arts and Letters y Comandante de la Orden de las Artes y las Letras francesa. Vive en Brooklyn, Nueva York.

Reginaldo Ferreira Da Silva, o Ferréz, nació en la periferia de San Pablo, y vivió durante muchos años en el extremo sur de esa ciudad, en el barrio de Capão Pecado. Es el referente principal del Movimiento de Literatura Marginal, que agrupa a escritores de las regiones periféricas de Brasil. Figura polémica del escenario brasileño contemporáneo, su obra se expresa por medio de la poesía, del hip hop, del lenguaje de la calle y del vocabulario policial. Además de Manual práctico del odio, es autor, entre otros libros de la novela Dios se fue a almorzar, del volumen de cuentos Nadie es inocente en San Pablo y de Amanecer esmeralda (infantil), todos publicados por Corregidor, que lanzará próximamente también su primera novela Capão Pecado y su último libro La pequeña Ana y el globo (infantil).

Elena Medel nació en Córdoba, España, en 1985, aunque reside en Madrid. Es autora de la novela Las maravillas (en proceso de traducción a trece idiomas), de los libros de poesía Mi primer bikini, Tara y Chatterton, reunidos en Un día negro en una casa de mentira, y de los ensayos El mundo mago y Todo lo que hay que saber sobre poesía. Dirige la editorial de poesía La Bella Varsovia.

Diego Zúñiga nació en Iquique, Chile, en 1987. Escritor, editor y periodista. Ha publicado las novelas Camanchaca y Racimo, el libro de cuentos Niños héroes y los libros de no-ficción Soy de Católica y María Luisa Bombal, el teatro de los muertos. En 2017 fue elegido por el Hay Festival para ser parte de Bogotá39 y en 2021 la revista Granta lo eligió entre los 25 mejores narradores jóvenes en español. Es uno de los socio-fundadores de la editorial Montacerdos y actualmente coordina la Cátedra Abierta en Homenaje a Roberto Bolaño de la Universidad Diego Portales.





